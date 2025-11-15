Cunha bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc gia nhập Arsenal 15/11/2025 12:55

Matheus Cunha đã được một số câu lạc bộ Ngoại hạng Anh liên hệ - bao gồm cả Arsenal - trước khi gia nhập Manchester United từ Wolves vào mùa hè vừa qua. Và bây giờ cầu thủ người Brazil Cunha bày tỏ cảm xúc rõ ràng khi được người hâm mộ đặt một câu hỏi rất trực tiếp.

Matheus Cunha của MU đã bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình về khả năng chuyển đến Arsenal. Tiền đạo đa năng người Brazil này là bản hợp đồng đầu tiên của HLV Ruben Amorim trong mùa hè vừa qua, gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Wolves với mức giá 62,5 triệu bảng.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens sau đó theo chân Cunha gia nhập MU. Cunha đã có khởi đầu khó khăn tại Old Trafford do chấn thương, nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ. Cầu thủ 26 tuổi này đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU trong chiến thắng 4-2 trước Brighton tại Premier League.

Cunha có màn trình diễn rất hay ở vị trí số 9 ảo trong chiến thắng ấn tượng 2-1 của MU trước Liverpool ngay trên sân khách Anfield, một vai trò mà anh cũng đã đảm nhiệm trong trận hòa 2-2 với Tottenham vào cuối tuần trước.

Bryan Mbeumo, người đã ghi bàn thắng thứ năm của mình cho MU trong mùa giải ở trận đấu đó, đã chơi ổn định hơn trước khung thành đối phương. Mbeumo được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của MU và Premier League, nhưng không thể bỏ qua tác động của Cunha, bằng chứng là ngôi sao người Brazil đã giành lại vị trí của mình trong đội hình xuất phát trước Mason Mount.

Ngôi sao của Manchester United Cunha bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc gia nhập Arsenal khi được người hâm mộ bất ngờ hỏi tới. ẢNH: AMA

Có rất nhiều đội bóng lớn quan tâm đến cả hai cầu thủ này, nhưng động thái chuyển nhượng vào đầu mùa hè của Cunha và quyết định chờ MU của Mbeumo cho thấy cặp đôi này chỉ muốn gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Arsenal là một trong những CLB được liên hệ với Cunha trong suốt năm 2025, nhưng HLV Mikel Arteta và đội của ông đã tìm kiếm sự tăng cường sức mạnh tấn công ở nơi khác. Noni Madueke, Eberechi Eze và Viktor Gyokeres đều ký hợp đồng với "pháo thủ" thành London, trong khi Cunha dường như loại trừ khả năng chuyển đến đội chủ sân Emirates trong tương lai.

Mới đây, khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia Brazil, ngôi sao của MU Cunha được một người hâm mộ hỏi liệu anh có bao giờ cân nhắc gia nhập Arsenal không, và Cunha chỉ cười. Phản ứng của Cunha đã được ghi lại và đăng lên TikTok bởi @ttflake.

Brazil đang chuẩn bị cho các trận giao hữu với Senegal và Tunisia trong những ngày tới, với một số cầu thủ của MU đã ra sân cho đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Day tháng 11.

Marcus Rashford đã chơi 64 phút trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Anh trước Serbia. Trong khi đó, Bryan Mbeumo cùng tuyển Cameroon đã để thua DR Congo 0-1 ở vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Phi và tan vỡ giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè sang năm ở Mỹ, Canada và Mexico.

Andre Onana, cầu thủ hiện đang được Manchester United cho Trabzonspor mượn, đã không thể ngăn cản được bàn thắng quyết định vào phút chót của Chancel Mbemba cho DR Congo.

Bồ Đào Nha cũng chưa chính thức giành vé dự World Cup 2026 mùa hè năm sau khi thất bại 0-2 trước Ireland. Diogo Dalot đã chơi trọn vẹn trận đấu, trong khi Bruno Fernandes bị treo giò. Cristiano Ronaldo cũng nhận thẻ đỏ vì hành vi thúc còi chỏ vào Dara O'Shea.