Klopp đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận công việc mới 15/11/2025 12:03

Chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận công việc tiếp theo của mình trong bóng đá khi cựu HLV của Liverpool chuẩn bị trở lại sân cỏ - nhưng không phải với tư cách là một HLV.

Jurgen Klopp đã xác nhận sự trở lại của mình trên đường biên trong một video táo bạo tiết lộ dự án mới nhất của ông. Vị chiến lược gia người Đức đã rời khỏi vị trí HLV trưởng Liverpool vào mùa hè năm 2024, và vẫn kiên định cho đến nay rằng ông không có ý định quay lại công việc huấn luyện.

Người đàn ông 58 tuổi Klopp đã trở lại với bóng đá vào tháng 1 năm 2025 khi ông nhận vị trí tư vấn cho tập đoàn Red Bull với tư cách là Trưởng phòng Bóng đá Toàn cầu. Ngoài ra, tháng trước, có thông tin cho biết Klopp cũng đã đảm bảo được một vị trí mới tại Liên đoàn bóng đá Đức (DFL), tham gia một hội đồng chuyên gia tập trung vào việc nâng cao chất lượng bóng đá của đất nước.

Klopp đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận công việc mới là làm bình luận viên tại World Cup 2026. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Klopp hiện đã tiết lộ vai trò mới nhất của mình, xác nhận ông sẽ làm bình luận viên tại FIFA World Cup 2026 ở Canada, Mexico và Mỹ với Magenta TV, theo tờ Liverpool Echo (Anh) đưa tin. Được công bố thông qua một đoạn clip trên mạng xã hội vào thứ sáu (giờ quốc tế), cựu HLV của Liverpool Klopp hé lộ về sự trở lại trước khi làm rõ bản chất thực sự của công việc sắp tới của mình.

"Nhiều người trong số các bạn luôn biết rõ hơn", Jurgen Klopp nói trong một đoạn thuyết minh kèm theo cảnh ông đi bộ quanh sân vận động, "Nhưng tôi thực sự không thể hình dung ra được điều đó. Trở lại đường biên ư? Tôi chẳng nhớ gì cả. Đó là điều tôi vẫn luôn nghĩ. Nhưng giờ đây cảm giác ấy lại dâng trào. Cỏ dưới chân. Không khí nóng bỏng trên sân vận động. Và tôi muốn được gần lại nó".

Sau đó, Klopp quay lại phía máy quay khi ông một lần nữa bác bỏ những lời đồn đoán về việc ông sẽ trở lại làm HLV. "Ồ? Không, không phải với tư cách là một HLV", Klopp giải thích, "Tôi sẽ trở thành bình luận viên cho Magenta TV tại FIFA World Cup 2026".

Sau đó, Klopp được nhìn thấy đang gọi video cho người dẫn chương trình truyền hình và nhà báo người Đức, Johannes B. Kerner.

"Chào Johannes", HLV Jurgen Klopp bắt đầu, "Tôi tham gia! Hẹn gặp lại anh vào ngày 11-6 tại Mexico! Câu nói hay đấy. Ngoại trừ Indiana Jones, có lẽ không ai có thể nói được câu đó". Ngoài ra, Klopp còn hé lộ sự trở lại của mình trong phần chú thích kèm theo video: "Cỏ dưới chân, không khí sân vận động, rất gần! Trở lại đường biên, tôi rất mong chờ!".