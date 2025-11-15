MU đối mặt với quyết định cuối cùng về 4 vụ chuyển nhượng lớn 15/11/2025 07:01

(PLO)- MU đối mặt với quyết định cuối cùng về 4 vụ chuyển nhượng lớn trong tháng 1 dành cho các ngôi sao trị giá hơn 150 triệu bảng Anh.

HLV trưởng của MU, Ruben Amorim, đang đối mặt với nguy cơ mất đi những bản hợp đồng lớn khi ông chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng thứ ba của mình trong thời gian ở Old Trafford. MU đối mặt với quyết định cuối cùng về 4 vụ chuyển nhượng lớn liên quan đến 4 ngôi sao sắp hết hợp đồng.

Manchester United có thể mất trắng hơn 150 triệu bảng Anh khi hợp đồng của các ngôi sao hết hạn vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, MU vẫn còn thời gian để thu hồi một phần số tiền đó, và kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm có thể là chìa khóa.

Phần lớn trong số tiền hơn 150 triệu bảng Anh đến từ trung vệ Harry Maguire trị giá 80 triệu bảng và tiền vệ Casemiro trị giá 60 triệu bảng Anh. Tyrell Malacia có giá khoảng 13 triệu bảng, trong khi thành viên thứ tư của bộ tứ - thủ môn Tom Heaton - không tốn kém gì.

Với việc Heaton được cho là sẽ giải nghệ và Malacia vẫn chưa ra sân trong mùa giải này sau khi MU không thể bán anh vào mùa hè vừa qua, sự chú ý đang đổ dồn vào hai cầu thủ còn lại. Maguire và Casemiro đều được cho là sẽ bị MU thanh lý cách đây một năm, nhưng cả hai đều có những màn trình diễn ấn tượng kể từ khi Ruben Amorim thay thế Erik ten Hag làm HLV trưởng.

MU đối mặt với quyết định cuối cùng về 4 vụ chuyển nhượng lớn, trong đó có Casemiro và Harry Maguire. ẢNH: EPA

Maguire đã ghi được một số bàn thắng quan trọng dưới thời Amorim sau khi quyết định ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bao gồm những bàn thắng đáng nhớ trước Lyon và Liverpool. Tuy nhiên, sau khi Maguire ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU trước Liverpool tại Anfield, anh cho biết mình không chắc có còn là cầu thủ của MU trong mùa giải tới hay không.

"Tôi đang ở năm cuối cùng, nên đây có thể là lần cuối cùng tôi chơi ở Anfield cho CLB Manchester United, nên việc tôi đến đây và ghi dấu ấn là rất quan trọng", Maguire nói. Manchester United đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm với Maguire vào mùa này, nhưng các báo cáo hồi tháng 10 cho rằng anh có thể được đề nghị một hợp đồng mới với các điều khoản khiến mức lương của anh bị giảm.

Casemiro là một trường hợp khác có thể bị buộc phải giảm lương. MU chiêu mộ cầu thủ người Brazil này từ Real Madrid vào năm 2022. Casemiro gây ấn tượng trong chiến dịch ra mắt tại Anh, giúp MU vô địch Carabao Cup và giành quyền tham dự Champions League, nhưng lại chật vật trong hai mùa giải tiếp theo đến mức bị đồn đoán sẽ ra đi vào mùa hè vừa qua.

Cầu thủ 33 tuổi này đã trở lại mạnh mẽ và trở thành trụ cột dưới thời Amorim mùa này, nhưng là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Casemiro khó có thể tiếp tục nhận được mức lương cao như vậy ngay cả khi anh ở lại Old Trafford.

Những cầu thủ khác của MU cũng có thể ra đi vào tháng 1, với Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Maguire, Casemiro, Malacia và Heaton là bốn người có nguy cơ ra đi mà MU không nhận được gì.

Casemiro nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League, trong khi Maguire được các CLB Ngoại hạng Anh, bao gồm cả West Ham, theo đuổi. Liệu cả hai có chấp nhận rời đi vào tháng 1 hay không lại là một vấn đề khác, bởi cả hai đều mong muốn được đại diện cho đội tuyển quốc gia của mình tại World Cup 2026 và việc quyết định ở lại có khả năng mang lại cơ hội tốt nhất cho điều đó.

HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel vẫn chưa triệu tập Maguire, nhưng khẳng định cầu thủ 32 tuổi này vẫn đang được cân nhắc khi thảo luận về các lựa chọn đầu năm nay. "Harry Maguire luôn trong tâm trí chúng tôi, luôn là mối đe dọa từ các tình huống cố định, cậu ấy có cá tính mạnh mẽ và luôn tỏa sáng trong những thời điểm khó khăn, như bạn có thể thấy ở CLB của cậu ấy. Cậu ấy luôn trong tâm trí chúng tôi", HLV Tuchel của tuyển Anh nói vào tháng 5.

Casemiro trở lại đội tuyển Brazil vào tháng 6 sau hơn 18 tháng vắng bóng, và đã khẳng định được vị thế dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti. Anh là đội trưởng của Selecao trong các trận giao hữu với Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 10, và có cơ hội rất lớn để góp mặt trong đội hình tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.