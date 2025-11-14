Solskjaer lên tiếng về công việc mơ ước 14/11/2025 13:50

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng về công việc mơ ước sau khi cựu HLV của Manchester United này bị Besiktas sa thải.

Cựu HLV của Manchester United Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng về công việc mơ ước "Ai mà không muốn chứ...". Chiến lược gia 52 tuổi người Na Uy sẵn sàng đảm nhận công việc HLV trưởng lớn ở cấp độ đội tuyển. Ole Gunnar Solskjaer muốn một công việc cho phép ông tái hợp với một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới.

Huyền thoại của MU Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ công việc quản lý mà ông muốn đảm nhận. Solskjaer, 52 tuổi, đã thất nghiệp kể từ tháng 8 khi ông bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của CLB Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas.

Đó là công việc thứ năm của chiến lược gia người Na Uy trong vai trò HLV sau hai nhiệm kỳ tại CLB Molde, một thời gian ngắn tại Cardiff và ba năm tại đội bóng yêu quý của ông là MU.

Tiền đạo huyền thoại của MU này thừa nhận rằng ông hiện đang "tìm kiếm" và "mở lòng" với một cơ hội mới khi xuất hiện trên Stick to Football cùng với các đồng đội cũ ở MU là Roy Keane, Gary Neville và Paul Scholes cũng như Jill Scott và Ian Wright.

Solskjaer lên tiếng về công việc mơ ước là dẫn dắt đội tuyển Na Uy. Ảnh: Anadolu

Ole Gunnar Solskjaer nói: “Tôi đang tìm kiếm. Tôi cởi mở. Không phải là tôi đang tuyệt vọng muốn trở lại. Nhưng đúng vậy, ở Anh, tôi cũng thích sống ở đây. Dù là Na Uy, Thụy Điển hay bất cứ nơi nào, thì điều quan trọng là được làm việc với mọi người. Tôi thích cố gắng tận dụng tối đa khả năng của họ, hoặc giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và giúp đỡ CLB”.

Sau đó, Solskjaer thừa nhận ông muốn trở thành HLV tiếp theo của đội tuyển quê nhà Na Uy. Điều đó sẽ cho phép cựu HLV Besiktas tái hợp với siêu sao Erling Haaland của Manchester City, người mà ông đã huấn luyện tại Molde trong một năm cho đến khi HLV này trở lại Old Trafford vào năm 2018.

Tuy nhiên, huyền thoại của Manchester United Solskjaer vẫn kiên quyết rằng ông chỉ muốn nhận công việc dẫn dắt tuyển Na Uy một khi HLV hiện tại của đội tuyển Na Uy, là Stale Solbakken quyết định từ chức. Hiện Solbakken đang dẫn dắt tuyển Na Uy rất ấn tượng bằng việc dẫn đầu bảng vòng loại World Cup 2026 với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận, hơn đội xếp thứ nhì là Ý 3 điểm.

Ở lượt trận cuối, do Na Uy đang có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Ý (+29 so với +12), chỉ cần không thua Ý... 8 bàn trở lên, Na Uy sẽ chính thức góp mặt ở vòng chung kết World Cup vào năm sau ở Mỹ, Mexico và Canada. Như vậy, khả năng Na Uy góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 là đến 99,99%.

Ole Gunnar Solskjaer nói thêm: “Chúng tôi vẫn có một HLV giỏi; chúng tôi đang trên đường tới World Cup. Nhưng nếu một ngày nào đó anh ấy (HLV Solbakken) không ký hợp đồng mới với tuyển Na Uy thì sao? Dĩ nhiên, ai mà không muốn làm việc với Erling Haaland lần nữa chứ?”.