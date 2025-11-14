Đội tuyển Anh trên đà làm nên lịch sử chưa từng có ở vòng loại World Cup 14/11/2025 13:21

(PLO)- Đội tuyển Anh đang hướng đến cột mốc lịch sử chưa từng có ở vòng loại World Cup sau chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Serbia.

Đội tuyển Anh đang trên đà tạo nên lịch sử trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của họ. Sáng nay 14-11, Tam sư đã đánh bại Serbia 2-0 trên sân nhà Wembley, giành chiến thắng thứ bảy trong bảy trận ở bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. HLV Thomas Tuchel nói về kỷ lục đáng kinh ngạc sau trận đấu.

Pha lập công của Bukayo Saka ở phút thứ 30 đã giúp đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước Serbia 1-0, trước khi cầu thủ vào sân thay người Eberechi Eze ấn định chiến thắng 2-0, mang về ba điểm vào cuối trận. Tuyển Anh đang dẫn đầu bảng K với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận, ghi được 20 bàn thắng, trung bình gần 3 bàn mỗi trận, giành vé sớm tham dự vòng chung kết World Cup vào năm sau tại Mỹ, Mexico và Canada.

Đáng chú ý, Tam Sư vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở vòng loại World Cup 2026 dưới thời HLV Thomas Tuchel. Và, như nhà báo Bill Edgar của tờ The Times (Anh) đã chỉ ra, nếu tuyển Anh giữ sạch lưới trước Albania ở lượt trận cuối cùng vào Chủ Nhật, đội quân của HLV Tuchel sẽ trở thành quốc gia ở châu Âu đầu tiên trải qua toàn bộ chiến dịch vòng loại World Cup kéo dài hơn sáu trận mà không để thủng lưới bàn nào.

Chuyên gia bóng đá Statto sau đó nói thêm: "Đội tuyển ở châu Âu cuối cùng không để thủng lưới trong chiến dịch vòng loại World Cup gồm 6 trận cùng chính là tuyển Anh tại World Cup 1990".

Đội tuyển Anh đã toàn thắng 7 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026. ẢNH: EPA

Tuchel, 52 tuổi, có thể sử dụng số liệu thống kê đáng tự hào này làm động lực trước chuyến đi tới Tirana gặp Albania vào Chủ Nhật. Trận đấu này không có nhiều thay đổi, khi Anh đã giành được vị trí đầu bảng, còn Albania chắc chắn giành vị trí thứ hai.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, chỉ có nhà vô địch Euro 2024 là Tây Ban Nha và Na Uy của Erling Haaland cũng có thành tích 100% toàn thắng. Sau trận đấu, Tuchel đã nói về khả năng phòng ngự của tuyển Anh: “Tôi hơi mê tín với những thứ này. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này vì chỉ cần một cú sút bị đổi hướng là chúng ta sẽ không có được thành tích như mong đợi.

Kỷ luật và sự nỗ lực của toàn đội giúp chúng tôi có cơ hội giữ sạch lưới bảy trận liên tiếp. Đôi khi bạn cần một chút may mắn hoặc cần một hoặc hai pha cứu thua xuất sắc. Nhưng bạn cần có kỷ luật và sự chăm chỉ để duy trì công việc".