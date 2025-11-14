Cựu sao Chelsea đưa ra tuyên bố kỳ lạ về MU 14/11/2025 07:01

Cựu ngôi sao Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink khẳng định MU không hề tiến bộ dưới thời HLV Ruben Amorim, bất chấp thành tích gần đây của Quỷ đỏ có sự cải thiện. Điều này khiến tờ Mirror (Anh) bình luận, "cựu sao Chelsea đưa ra tuyên bố kỳ lạ về MU".

Ruben Amorim chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Manchester United vào ngày 1-11 năm ngoái, trận đấu đầu tiên ông phụ trách kết thúc với tỷ số hòa 1-1 với Ipswich 10 ngày sau đó. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã có khởi đầu khó khăn tại Old Trafford, khiến ông phải đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi chỉ về đích ở vị trí thứ 15, thành tích tệ nhất của "quỷ đỏ" trong kỷ nguyên Premier League.

Đội của Ruben Amorim cũng bị Tottenham đánh bại trong trận chung kết Europa League, khiến họ mất suất tham dự Champions League và không tham gia bất kỳ giải đấu nào của châu Âu mùa này. Khởi đầu mùa này, MU chịu thất bại bất ngờ và tủi hổ trước đội bóng vô danh Grimsby ở Carabao Cup vào tháng 8, làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng lãnh đạo của Amorim, nhưng kết quả tại Ngoại hạng Anh của MU đã được cải thiện trong những tuần gần đây.

Cựu ngôi sao Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink đưa ra tuyên bố kỳ lạ về MU rằng "quỷ đỏ" không hề tiến bộ. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ruben Amorim đã giúp MU có chuỗi năm trận bất bại trước kỳ nghỉ quốc tế, bao gồm chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield và trận hòa kịch tính 2-2 với Tottenham. Thành tích này giúp MU vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém đội xếp thứ ba là Chelsea hai điểm.

Nhưng phát biểu trên Sky Sports (Anh), cựu tiền đạo của Chelsea Hasselbaink đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng MU đã tiến bộ dưới sự quản lý của Amorim. Hasselbaink, người từng huấn luyện Burton Albion, Northampton Town và QPR, khẳng định rằng Amorim vẫn còn "nhiều việc phải làm" để giúp đội bóng của mình thành công.

"Tôi không nghĩ là Manchester United đã cải thiện, tôi rất tiếc", Hasselbaink nói, "Họ đã cải thiện ở đâu? Họ không ghi được nhiều bàn thắng hơn, không để thủng lưới ít hơn, không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Đúng, họ đã vào chung kết ở châu Âu nhưng lại thua một đội yếu, Tottenham là một đội yếu năm ngoái. Ruben Amorim có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc. Tôi không nghĩ họ đủ sáng tạo, không giống như trước đây".

Thành tích của Amorim tại Premier League khi dẫn dắt MU đã được cải thiện ở mùa này, so với thành tích đáng lo ngại mùa trước với bảy trận thắng, sáu trận hòa và 14 trận thua trong 27 trận đấu. Bây giờ, đội của Amorim đã thắng năm, hòa ba và thua ba trong mùa giải này.

Hai trong số những trận thua đó là trước Arsenal và Man City, hai đội bóng đứng đầu hiện tại ở Premier League, trong khi chiến thắng trước Chelsea và Liverpool của MU là rất đáng chú ý. Bản thân Amorim đã cố gắng giảm bớt sự phấn khích về chuỗi trận bất bại của MU, khi HLV 40 tuổi này khẳng định đội bóng của ông vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết sau trận hòa 2-2 với Tottenham ở vòng 11 ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề, chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu", HLV Ruben Amorim của MU phát biểu sau trận đấu, "Tôi biết rằng đôi khi kết quả cho mọi người thấy rằng chúng tôi đang tiến bộ. Chúng tôi đang cải thiện nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm".