Kế hoạch xây sân vận động khổng lồ của MU: Không có 1 xu 13/11/2025 12:22

Manchester United đang có kế hoạch xây dựng một sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Đồng sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe đã gợi ý rằng người nộp thuế có thể giúp tài trợ cho dự án trị giá 2 tỉ bảng Anh trên, nhưng Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham khẳng định Manchester United sẽ không có 1 xu hỗ trợ nào từ chính phủ.

Andy Burnham đã nhấn mạnh rằng "không một xu tiền công quỹ" nào sẽ được chi cho việc xây dựng sân vận động mới của MU. Hồi tháng 3, MU đã công bố những đề xuất đầy tham vọng về một sân vận động hiện đại có sức chứa 100.000 chỗ ngồi tại một sự kiện ở London, với việc đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe cho rằng dự án này có thể hoàn thành vào năm 2030.

Ratcliffe gợi ý khả năng sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho dự án trị giá 2 tỉ bảng Anh của MU, lập luận rằng: "Người dân ở phía bắc nộp thuế và có lý do để nghĩ đến một dự án tham vọng hơn ở phía bắc, phù hợp với nước Anh, cho trận chung kết Champions League hoặc trận chung kết FA Cup”.

Burnham, thị trưởng thành phố Greater Manchester, trước đây đã nói rõ rằng sẽ không có khoản tài trợ công nào được cung cấp cho sân vận động mới của Manchester United và ông đã khẳng định lại quan điểm đó trên The Added Time Podcast.

MU không có 1 xu từ hỗ trợ của chính quyền để xây sân vận động mới. ẢNH: Foster + Partners/PA Wire

Tuy nhiên, một Tổng công ty phát triển gần đây đã được thành lập cho kế hoạch tái thiết xung quanh sân vận động mới của MU, điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn, theo tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin.

Burnham giải thích: "Vấn đề không phải là đưa tiền cho họ, bởi vì chúng tôi có một nguyên tắc rất rõ ràng ngay từ đầu với Tổng công ty Phát triển. Manchester United sẽ chi trả cho sân vận động. Sẽ không có 1 xu tiền công quỹ nào được chi vào việc này.

Nhưng chúng tôi chắc chắn có vai trò trong việc cải thiện mọi thứ xung quanh sân vận động một cách tốt nhất có thể vì lợi ích kinh tế mà nó mang lại. Nếu bạn nghĩ về điều đó, có một nhà ga xe lửa phía sau khán đài và nó đã không được sử dụng trong nhiều năm vì lý do an toàn.

Một phần trong số đó sẽ là việc di dời nhà ga, có thể là gần cửa hàng đồ ăn vặt Lou Macari hoặc gần đó. Sau đó, nó sẽ mở cửa trở lại, mang lại lợi ích to lớn cho các cộng đồng hiện có, Gorst Hill, Stretford và những người sống ở đó, vì vậy lợi ích công cộng của việc này sẽ rất lớn. Hàng ngàn ngôi nhà mới, hàng ngàn công việc mới".

Tờ Manchester Evening News đưa tin rằng MU và TP Manchester chia sẻ tham vọng đăng cai các trận đấu lớn của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA năm 2035 tại sân mới của MU, trong đó trận chung kết là một trong những mục tiêu của họ.

Burnham đã nêu rõ mục tiêu đăng cai trận chung kết World Cup 2035 tại Manchester, giải thích: "Tôi tham gia chặt chẽ đến mức chúng tôi vừa yêu cầu quốc hội thành lập một Tổng công ty Phát triển. Đó là một phương tiện, một thực thể pháp lý, sẽ giám sát việc tái thiết toàn bộ khu vực.

Đó là trách nhiệm của tôi, phát triển môi trường rộng lớn hơn xung quanh bất kỳ sân vận động mới nào. Đó là một cơ hội to lớn cho chúng tôi với tư cách là một thành phố và một khu vực. Nếu bạn nghĩ về khu vực đó, đó là khu vực xung quanh bến tàu Salford cũ.

Phía bên kia có Media City. Nếu chúng ta làm đúng, đây có thể là một địa điểm mang tính toàn cầu. Tôi biết người dân ở đây hơi khó hiểu tại sao nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống ở đầu đường M62 (Liverpool), nhưng thực ra có những nhà ga hàng hóa phía sau sân Old Trafford hiện tại, nơi có rất nhiều chuyến tàu chạy qua trung tâm thành phố Manchester.

Đó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hỗn loạn trên đường sắt khắp miền Bắc vì nó gây ra tình trạng tắc nghẽn ở Manchester. Do đó, mọi chuyến tàu đi qua đất nước thường bị trễ giờ đến Liverpool. Vì vậy, đây là một dự án thực sự có ý nghĩa trên nhiều phương diện. Nó sẽ dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa được di dời đến St Helens và do đó thúc đẩy tăng trưởng ở đây (Liverpool).

Đây là một dự án phát triển lớn cho toàn bộ vùng Tây Bắc nước Anh. Và viễn cảnh hấp dẫn trong tâm trí tôi là nếu chúng ta thực sự khởi động được dự án này, tôi nghĩ khả năng chúng ta đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA năm 2035 là khá cao. Hãy tưởng tượng một trận chung kết tại sân Old Trafford mới. Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, phải không?".