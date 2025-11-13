Sesko “mở khóa” 3 ngôi sao của MU như thế nào? 13/11/2025 07:01

Benjamin Sesko phải hứng chịu nhiều chỉ trích kể từ khi chuyển đến Old Trafford và giờ đây Wayne Rooney đã đưa ra phán quyết về tiền đạo của MU. Huyền thoại bóng đá người Anh Rooney cho rằng Sesko đã "mở khóa" cho 3 ngôi sao của MU.

Wayne Rooney tin rằng Benjamin Sesko sẽ mang lại thành công cho Manchester United và khẳng định anh đang giúp các đồng đội trở thành những cầu thủ tốt hơn. Tuyển thủ Slovenia cũng từng là mục tiêu của Newcastle United hồi mùa hè, nhưng anh quyết định gia nhập đội bóng của HLV Ruben Amorim với mức giá 73,7 triệu bảng Anh vào tháng 8.

Sesko là tân binh lớn thứ ba của MU trên hàng công sau Matheus Cunha từ Wolves và Bryan Mbeumo từ Brentford. Tuy nhiên, cho đến nay, Sesko vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, chỉ ghi được hai bàn sau 12 trận trước khi dính chấn thương đầu gối vào cuối tuần trước trong trận MU hòa Tottenham 2-2 ở vòng 11 Premier League.

Việc Sesko bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ ràng trong trận gặp Tottenham khiến anh chịu nhiều chỉ trích, nhưng Rooney tin rằng tiền đạo này không chỉ chơi tốt, mà sự chăm chỉ của anh còn giúp ích cho các đồng đội.

Rooney cho rằng Sesko đã "mở khóa" cho 3 ngôi sao của MU. ẢNH: EPA

Rooney nói: "Sesko đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn về mặt ghi bàn. Tôi nghĩ thủ môn (Lammens) đã vào sân và làm tốt, anh ấy chuyền bóng trực tiếp hơn cho Sesko, nhưng những gì chúng ta thấy bây giờ là Sesko có thể thi đấu tốt, Sesko giữ bóng tốt hơn Hojlund. Chúng ta thấy khi bóng được chuyền đến chân anh ấy, Mbeumo, Cunha, Mount chạy phía sau.

Bởi vì họ biết Sesko sẽ thi đấu, giành chiến thắng trong những pha flick-on, cậu ấy sẽ làm được điều đó. Vì thế, tôi nghĩ Sesko đã chơi tốt hơn những gì mọi người đang nghĩ. Theo tôi, bây giờ cậu ấy chỉ cần giành bóng, giữ bóng, chuyền bóng và xâm nhập vòng cấm, đồng thời hy vọng rằng cơ hội sẽ đến với mình. Tôi nghĩ Sesko đã chơi tốt và sẽ chơi tốt".

Sesko hiện đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài một thời gian sau khi dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Tottenham Hotspur cuối tuần qua. Tiền đạo này được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 58 tại Sân vận động Tottenham Hotspur, nhưng anh chỉ trụ được nửa giờ trước khi phải rời sân.

Sesko đã không có mặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Slovenia ở Brdo pri Kranju để tập trung cho nhiệm vụ quốc gia và sẽ tiếp tục được đánh giá tình trạng chấn thương tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU trong tuần này. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chấn thương của Sesko được cho là không nghiêm trọng.

Tiền đạo Benjamin Sesko của MU. ẢNH: EPA

Nhưng ngay cả khi Sesko có gần hai tuần nghỉ ngơi, khả năng ra sân của anh vẫn còn bỏ ngỏ khi MU trở lại sân nhà Old Trafford đấu với Everton ở vòng 12 Premier League vào ngày 24-11. Sau trận hòa 2-2 của MU với Nottingham Forest hồi đầu tháng, một huyền thoại khác của MU là Gary Neville nhận định Sesko trông "khác xa so với thực tế".

"Tôi vẫn chưa có kết luận chính thức," Gary Neville bình luận trên NBC Sports, "Nhưng Sesko kém xa so với những tiền đạo khác mà Manchester United đưa về, như Cunha và Mbeumo. Sesko trông có vẻ vụng về, cú chạm bóng của cậu ấy hơi hụt mỗi khi bóng đi quá cao. Với mức giá 80 triệu bảng Anh, đúng là Sesko còn trẻ và vẫn đang trong quá trình thích nghi, nhưng bạn muốn thấy điều gì đó hơn thế nữa".