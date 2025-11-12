Messi: 'Tôi không muốn là gánh nặng của đội tuyển Argentina' 12/11/2025 11:51

(PLO)- Lionel Messi chia sẻ về World Cup 2026 và kế hoạch giải nghệ: "Tôi không muốn là gánh nặng của đội tuyển Argentina".

Ngôi sao của Inter Miami, huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Argentina, ​​Lionel Messi cuối cùng đã lên tiếng về cơ hội thi đấu tại World Cup 2026 và kế hoạch giải nghệ của mình.

Mặc dù đã 38 tuổi, Lionel Messi gần đây đã ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến năm 2028, cho phép anh có thể thi đấu đến năm 41 tuổi tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS)

Messi đã gây xôn xao dư luận Tây Ban Nha sau khi bí mật đến thăm sân Camp Nou tuần này mà không báo trước cho Barcelona. Trong một cuộc phỏng vấn với Sport (Tây Ban Nha), nhà vô địch World Cup 2022 cũng tiết lộ rằng anh và gia đình đang cân nhắc việc trở lại Catalonia một ngày nào đó.

Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn này, Messi thừa nhận anh hiện đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Messi vẫn đam mê bóng đá, nhưng thừa nhận rằng áp lực khi chơi ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) không lớn bằng khi chơi cho Barcelona hay đội tuyển quốc gia Argentina.

"Tôi hài lòng với những năm tháng đã qua. Miễn là tôi cảm thấy khỏe mạnh, có thể thi đấu, chiến thắng và cống hiến hết mình, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng. Nhưng khi tôi cảm thấy mình không còn khỏe mạnh về thể chất nữa, hoặc không còn hứng thú với bóng đá nữa, thì đó là lúc tôi nên dừng lại", Lionel Messi chia sẻ với Sport.

Messi muốn tận hưởng bóng đá chứ không tính xa hơn. ẢNH: BOLA

Messi tập trung vào việc tận hưởng bóng đá

Messi khẳng định anh vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân cỏ. Bất chấp tuổi tác, cầu thủ có biệt danh La Pulga vẫn tin rằng mình vẫn đủ sức khỏe để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

"Hiện tại tôi vẫn đang tận hưởng mọi thứ, tôi cảm thấy tốt và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này", Messi tiếp tục.

Trong suốt mùa giải này, Messi tiếp tục thể hiện phẩm chất phi thường của mình tại Inter Miami. Trong 46 lần ra sân, anh đã ghi 42 bàn thắng và có 20 pha kiến ​​tạo, những con số chứng minh vị thế quốc tế vững chắc của anh dù vẫn thi đấu tại Mỹ.

Messi cũng sẽ sớm hội quân cùng đội tuyển quốc gia Argentina tại trại huấn luyện ở Alicante, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Argentina đã vắng mặt bốn trong bảy trận đấu gần nhất của Argentina trong năm nay do vấn đề thể lực.

Messi chưa được xác nhận sẽ chơi ở World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina

Về World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè sang năm, Lionel Messi thừa nhận anh vẫn chưa thể xác nhận liệu mình có tham dự giải đấu hay không. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho Argentina, nhưng chỉ khi tình trạng thể lực cho phép.

"Vâng, tất nhiên World Cup rất đặc biệt. Nhất là sau khi chúng tôi vô địch lần trước. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho đội tuyển Argentina. Tôi muốn tiếp tục giúp đỡ và đóng góp thực sự cho đội tuyển", Messi nói, "Mùa giải của chúng tôi tại MLS khác với châu Âu.

"Giữa mùa giải có giai đoạn tiền mùa giải và không có nhiều trận đấu trước World Cup. Vì vậy, tôi sẽ xem xét từng ngày xem mình có còn đủ thể lực để chơi ở cấp độ đó hay không. Nhưng rõ ràng, World Cup là giải đấu lớn nhất, và tôi vẫn rất háo hức", Lionel Messi nói thêm.