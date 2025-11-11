Sốc: Sai lầm không thể tha thứ của Rashford 11/11/2025 12:39

(PLO)- Truyền thông Tây Ban Nha gây sốc khi bình luận về sai lầm không thể tha thứ của Rashford bất chấp tiền đạo người Anh chơi cực hay trong trận thắng mới đây của Barcelona tại La Liga

Cầu thủ được Manchester United cho Barcelona mượn là Marcus Rashford đã bị một số tờ báo Tây Ban Nha chỉ trích, nói về sai lầm không thể tha thứ của Rashford, mặc dù anh đóng góp hai pha kiến ​​tạo vào lưới Celta Vigo để giúp Barcelona thắng 4-2 ở vòng 12 La Liga, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn ba điểm.

Marcus Rashford đã lập cú đúp kiến tạo cho Lewandowski ghi 2 bàn khi Barcelona dễ dàng giành chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo ở vòng 11 La Liga. Với cú đúp kiến ​​tạo này, Rashford đang kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng tại Barcelona, sau khi bị Manchester United bỏ rơi.

Đội bóng của HLV Hansi Flick bước vào vòng 12 La Liga với khoảng cách năm điểm so với đội đầu bảng Real Madrid. Kết thúc vòng 12, Barca đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn ba điểm sau khi Los Blancos bị cầm hòa 0-0 trước đối thủ cùng thành phố Rayo Vallecano.

Màn trình diễn của Rashford trong trận gặp Celta Vigo không phải là hoàn hảo, đó là theo nhận định gây sốc của truyền thông Tây Ban Nha, tuy nhiên, phản ứng chung trước 2 pha kiến ​​tạo quan trọng của Rashford là tích cực, khi Lewandowski, người có cú hat-trick trong trận đấu, được hưởng lợi rất nhiều từ sự đóng góp của cầu thủ người Anh.

Truyền thông Tây Ban Nha gây sốc khi nói về về sai lầm không thể tha thứ của Rashford, bất chấp tiền đạo thuộc biên chế của MU này chơi cực hay trong màu áo Barcelona. ẢNH: EPA

Tờ Mundo Deportivo đặc biệt khen ngợi cầu thủ được MU cho Barcelona mượn này và mô tả Rashford là "một trong những cầu thủ chủ chốt ở Vigo". Và không chỉ những đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của Rashford mới gây ấn tượng, mà những pha bóng cố định của anh cũng tỏ ra hiệu quả.

"Tiền đạo người Anh đã cải thiện khả năng pressing và thực hiện thành công ba quả phạt góc dẫn đến bàn thắng", một đoạn trích từ bài báo trên tờ Mundo Deportivo viết, " Rashford đã nỗ lực gây sức ép lên hàng phòng ngự tốt hơn so với những trận đấu gần đây, vượt qua Oscar Mingueza và cuối cùng trở thành người quyết định với ba quả tạt dẫn đến bàn thắng, hai quả đến chân Lewandowski, một quả đến từ pha đá phạt góc, và một quả do Ilaix Moriba phá ra và Lamine Yamal dứt điểm."

Bài báo cũng ca ngợi "khả năng chuyền bóng xuất sắc" của Rashford và nêu chi tiết cách anh pressing quan trọng như thế nào trong việc giúp Barcelona phá vỡ nhịp độ tấn công của Celta Vigo. Trong khi đó, tờ El Pais nhấn mạnh Rashford là "cầu thủ Barcelona thường xuyên đối đầu với các hậu vệ nhất khi nhận bóng."

Tờ báo này cũng ca ngợi đường chuyền "siêu đẳng" của cầu thủ người Anh cho Lewandowski ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Sau khi Lewandowski ghi bàn mở tỉ số 1-0 ở phút thứ 10 thì bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 1 phút sau đó của Sergio Carreira cho Celta Vigo đã giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn trong phần lớn hiệp một. Và Borja Iglesias cũng san bằng tỉ số 2-2 cho Celta Vigo ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ mà Rashford làm trong trận đấu đều được khen ngợi khi tờ Sport chỉ ra "sai lầm không thể tha thứ" của tiền đạo người Anh khi bỏ lỡ một pha đối mặt rõ ràng với thủ môn Ionut Radu của Celta Vigo. Pha bỏ lỡ của Rashford có lẽ đã không quá tệ nếu không có bàn gỡ hòa của Carreira ngay sau đó.

"Rashford có thời gian, không gian và mọi lựa chọn, nhưng cú dứt điểm của anh ấy quá yếu, gần như một đường chuyền cho thủ môn," trích đoạn tóm tắt về cơ hội bị bỏ lỡ của Rashford trên tờ Sport, "Dù sao thì cơ hội rõ ràng nhất của trận đấu đã tan biến mà không để lại hậu quả gì".

Tuy nhiên, Sport cũng đánh giá cao màn trình diễn tổng thể của Rashford. Và màn trình diễn xuất sắc của Rashford càng được đánh giá tích cực hơn khi xét đến việc Lamine Yamal đã có một hiệp một không tốt tại Vigo.

"Rashford liên tục là mối đe dọa ngay từ đầu trận đấu", một đoạn viết, "Anh ấy đã không dứt điểm chính xác trong cơ hội ghi bàn đầu tiên, và thực tế, bàn gỡ hòa đầu tiên của Celta Vigo đến sau khi tuyển thủ Anh này bỏ lỡ một pha đối mặt với Radu, pha bóng lẽ ra đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca.

Tuy nhiên, pha bỏ lỡ này không làm Marcus Rashford nao núng, người đã có một trận đấu tuyệt vời và là người in dấu giày vào ba trong bốn bàn thắng của đội tại Balaidos. Những đường chuyền của Rashford cho bàn thắng thứ hai và thứ ba của Lewandowski đều hoàn hảo, và tiền đạo người Ba Lan đã tận dụng tối đa chúng".

Trong 8 trận đấu gần nhất, Marcus Rashford có đến 7 trận ghi được ít nhất 1 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi trận. Và có lẽ HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel hy vọng Rashford sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các trận đấu sắp tới của Tam Sư với Serbia và Albania tại vòng loại World Cup 2026.