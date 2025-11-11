Liverpool nổi giận vì tiêu chuẩn kép về Man City 11/11/2025 12:15

Liverpool tức giận vì bàn thắng của Virgil van Dijk vào lưới Man City bị từ chối vì lỗi việt vị, với HLV Arne Slot nhắc đến một bàn thắng tương tự do đội của Pep Guardiola ghi được dẫn đến những gợi ý về sự thiên vị và tiêu chuẩn kép.

HLV Arne Slot của Liverpool vô cùng tức giận khi Virgil van Dijk bị từ chối bàn thắng trong trận thua 0-3 trước chủ nhà Manchester City ở vòng 11 Premier League. Ông thầy người Hà Lan chỉ ra Man City từng được công nhận bàn thắng vào lưới Wolves ở mùa giải trước, tương tự như pha lập công bị trọng tài tước bỏ của Van Dijk.

Vào thời điểm đó, HLV của Wolves lúc bấy giờ là Gary O'Neil ám chỉ "một điều gì đó trong tiềm thức xung quanh việc ra quyết định" khi nói đến việc các trọng tài dường như thiên vị cho những đội bóng lớn nhất của Premier League.

Bàn thắng của Van Dijk không được công nhận làm dấy lên nghi vấn về tiêu chuẩn kép. ẢNH: EPA

Van Dijk tưởng như đã đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho Liverpool tại sân Etihad trong hiệp một hôm Chủ nhật. Đội trưởng của Liverpool đã ăn mừng bàn thắng trước khi trọng tài VAR bắt đầu kiểm tra, và bàn thắng của Van Dijk sau đó bị trọng tài chính Chris Kavanagh hủy bỏ do Andy Robertson bị cho là đã việt vị và cản trở tầm nhìn của thủ môn Donnarumma của Man City.

Hậu vệ trái của Liverpool đã đứng quá xa hậu vệ cuối cùng của Man City, khiến VAR xác định anh đã cản trở Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, Man City lại được công nhận bàn thắng từ tình huống tương tự ở mùa trước, khi John Stones ghi bàn ở phút bù giờ, mặc dù Bernardo Silva đã ở thế việt vị và cũng đứng rất gần thủ môn Jose Sa có thể cản trở tầm nhìn.

HLV Arne Slot của Liverpool đã nhanh chóng chỉ ra điều đó khi ông than phiền về quyết định của trọng tài và tiêu chuẩn kép thiên vị cho Man City. Ông nói: "Ngay sau trận đấu, có người đã cho tôi xem bàn thắng, đó là bàn thắng mà chính trọng tài đó (Chris Kavanagh) đã công nhận trong trận đấu giữa Man City và Wolves mùa trước. Vậy nên trọng tài biên chỉ mất 13 giây để giơ cờ báo việt vị. Rõ ràng là đã có sự trao đổi”.

Vào thời điểm đó, VAR, đơn vị công nhận bàn thắng ở phút 90+5 của Man City, tuyên bố rằng "Bernardo Silva không nằm trong tầm nhìn và không tác động đến thủ môn". Tuy nhiên, HLV O'Neil của Wolves không đồng tình và đặt câu hỏi liệu đội gần cuối bảng có một lần nữa sai lầm trong quyết định này hay không.

Mùa trước, HLV O'Neil của Wolves đặt nghi vấn về việc các đội bóng nhỏ chịu thiệt thòi so với các đội bóng lớn: "Không cần biết, liệu bạn có dễ dàng trao cơ hội cho Manchester City hơn là Wolves không? Nếu tôi phải làm ai đó khó chịu trên phố, giữa một gã to con và một gã nhỏ con, tôi sẽ làm gã nhỏ con khó chịu.

Tôi không có ý gì với những gã nhỏ con, nhưng bạn hiểu ý tôi chứ? Kiểu như, có điều gì đó ở đó và họ chắc chắn không cố ý làm vậy. Tôi biết họ trung thực 100% và đang làm tốt nhất có thể, và tôi hoàn toàn tôn trọng họ. Nhưng có lẽ có điều gì đó chỉ thoáng qua theo hướng đó khi mọi thứ thực sự căng thẳng".

Bàn thắng được công nhận của Man City tương tự pha lập công bị từ chối của Van Dijk. ẢNH: SKY SPORTS

Bàn thắng không được công nhận của Van Dijk đến ngay trước khi Nico Gonzalez nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Man City. Huyền thoại của Manchester United Gary Neville nằm trong số những người ngạc nhiên khi pha lập công của trung vệ người Hà Lan bị VAR từ chối.

Gary Neville nói trong phần bình luận: "Tôi nghĩ anh ấy (Andy Robertson) ở ngoài tầm nhìn của thủ môn. Tôi nghĩ HLV Arne Slot của Liverpool đã đúng khi nổi giận. Thủ môn không thể nào đến gần được quả bóng và anh ta có tầm nhìn rất rõ ràng".