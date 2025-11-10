Tin mới liên quan đến việc Hojlund trở lại MU 10/11/2025 13:59

(PLO)- Việc Hojlund trở lại MU là điều có khả năng xảy ra hay không giữa lúc Sesko dính chấn thương có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn?

MU đã chịu thiệt hại nặng nề sau trận hòa "trối chết" 2-2 với Tottenham ở vòng 11 Premier League vào cuối tuần qua. Với việc tiền đạo Sesko dính chấn thương, việc Hojlund trở lại MU dẫn dắt hàng công của HLV Ruben Amorim đã được đưa ra.

Manchester United bắt đầu kỳ nghỉ quốc tế cuối cùng trong năm với những cảm xúc lẫn lộn sau trận hòa 2-2 với Tottenham. Matthijs de Ligt đã ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ cuối cùng để cứu vãn một điểm cho "quỷ đỏ", đội bóng tưởng chừng như đã sẵn sàng trả thù cho thất bại trước Spurs trong trận chung kết Europa League khi Bryan Mbeumo đã khiến thầy cũ Thomas Frank phải đau đầu với bàn mở tỷ số ở phút 32.

Nhưng Mathys Tel đã gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà chỉ sáu phút trước khi hết giờ. Ít phút sau, tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko phải tập tễnh rời sân, khiến MU chỉ còn 10 người trên sân trong những phút cuối vì hết quyền thay người.

HLV Ruben Amorim đối mặt với thất bại đầu tiên kể từ tháng 9 khi Richarlison ghi bàn ở phút 91 nâng tỉ số lên 2-1 cho Tottenham. Nhưng De Ligt đã ghi bàn từ quả phạt góc của Bruno Fernandes khi trận đấu chỉ còn vài giây nữa là kết thúc ở Bắc London ấn định tỉ số 2-2. Trận hòa này đã kéo dài chuỗi trận bất bại của MU lên con số năm.

Amorim sẽ cảm thấy lạc quan hơn nhiều so với kỳ nghỉ quốc tế gần nhất, khi tương lai của ông vẫn còn nhiều dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ suy ngẫm về những gì có thể đã xảy ra sau hai trận hòa 2-2 liên tiếp trước Nottingham Forest và Spurs của MU. Dưới đây là một số tin tức mới nhất về MU.

Hojlund không thể trở lại MU ở mùa này. ẢNH: EPA

Việc Hojlund trở lại MU đã rõ ràng

MU có thể quên việc gọi lại Hojlund sau khi đẩy anh đến Napoli dưới dạng cho mượn 1 mùa giải. Chấn thương đầu gối đáng lo ngại của Sesko trong trận gặp Spurs có khả năng sẽ khiến MU thiếu hụt lực lượng trên hàng công trước mùa đông.

Do đó, Amorim có thể cảm thấy buộc phải quay lại thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một tiền đạo khi kỳ chuyển nhượng tháng Một mở cửa. Tuy nhiên, việc Hojlund trở lại Old Trafford là điều không thể .

Napoli có thể có lựa chọn mua đứt Hojlund với giá 38 triệu bảng vào mùa hè năm sau, theo Manchester Evening News (Anh). Trong khi đó, nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano khẳng định thỏa thuận cho mượn Hojlund có một điều khoản có thể trở thành nghĩa vụ bắt buộc. Theo đó, Napoli có nghĩa vụ mua đứt Hojlund nếu giành vé dự Champions League mùa tới.

Nhà đương kim vô địch Serie A hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng AC Milan về hiệu số bàn thắng bại. Ngoài ra, MU không có điều khoản triệu hồi Hojlund trong thời gian cho mượn.

MU tổ chức đàm phán mượn ngôi sao

HLV Henrik Pedersen của Sheffield Wednesday đã dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ trẻ Harry Amass của MU khi ông muốn gia hạn hợp đồng mượn hậu vệ này tại Hillsborough.

Hậu vệ cánh trái Amass đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi gia nhập đội bóng đang gặp khủng hoảng Wednesday vào mùa hè. Amass đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ đến mức HLV Pedersen đã có những cuộc đàm phán với ban lãnh đạo MU về việc anh sẽ ở lại đội bóng cho đến hết mùa giải.

Với việc Sheffield Wednesday có thể bị bán cho nhà đầu tư khác, các điều khoản của thỏa thuận về Amass có thể thay đổi. Nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi mong muốn của Pedersen là giữ chân cầu thủ trẻ này cho đến hết mùa giải.

“Tôi đã nói chuyện với Kevin Beadell (giám đốc tuyển dụng của MU)”, HLV Pedersen của Sheffield Wednesday nói, “Chúng tôi đã đến Manchester để họp với họ về tình hình tương lai. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thông tin mới trong hai hoặc ba tuần tới khi chúng ta thảo luận về sự phát triển của Harry Amass và những gì có thể diễn ra sau Giáng sinh".