Premier League đưa ra lời giải thích về VAR sau khi Haaland đá hỏng penalty 10/11/2025 13:06

(PLO)- Trung tâm trận đấu Premier League đưa ra lời giải thích về VAR sau khi Erling Haaland đá hỏng quả phạt đền trong trận Man City thắng Liverpool 3-0.

Trận đấu giữa Manchester City và Liverpool đã bị hủy hoại bởi tranh cãi sau khi Giorgi Mamardashvili phạm lỗi với Jeremy Doku khiến đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền và Premier League đưa ra lời giải thích về VAR cho quyết định này.

Giải Premier League đã xác nhận Jeremy Doku đã bị phạm lỗi khi Manchester City được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi trước Liverpool tại Sân vận động Etihad ở vòng 11 Premier League.

Ngôi sao của Man City, Doku đã bị thủ môn Giorgi Mamardashvili của Liverpool phạm lỗi ngay trong hiệp một và mặc dù quả phạt đền không được trao ngay lập tức, trọng tài Chris Kavanagh đã thay đổi quyết định sau khi xem lại VAR.

Một tuyên bố từ Trung tâm trận đấu Premier League ngay sau sự cố cho biết: "Sau khi xem xét, trọng tài đã đảo ngược quyết định ban đầu không thổi phạt đền cho Manchester City. Thông báo của trọng tài: "Sau khi xem xét, thủ môn đã phạm lỗi với tiền đạo, quyết định cuối cùng là phạt đền"".

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Danny Murphy không hoàn toàn bị thuyết phục bởi quyết định này, ngay cả sau khi xem lại. Murphy nói: "Tôi thấy pha va chạm của thủ môn không đủ lực".

Premier League đưa ra lời giải thích về VAR sau khi Haaland đá hỏng quả phạt đền vào đầu trận. ẢNH: EPA

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk cũng đưa ra lời phàn nàn khi anh vỗ tay một cách mỉa mai trọng tài chính Kavanagh sau quyết định này. Và bất chấp những tranh cãi, cú sút 11m của Erling Haaland đã bị thủ môn Mamardashvili cản phá. Sau đó, người ta đặt câu hỏi liệu thủ môn người Gerogian có đứng đúng trên vạch vôi hay không, nhưng pha cứu thua này dường như hợp lệ.

Cầu thủ 25 tuổi người Na Uy đang có phong độ bùng nổ trong màu áo Manchester City mùa này. Haaland đã ghi được 18 bàn thắng chỉ sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường tại Man City cho đến nay.

Trong khi đó, thủ môn Mamardashvili đã chịu nhiều áp lực sau khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Anfield. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Dion Dublin đã hết lời khen ngợi cựu cầu thủ Valencia vì pha cứu thua trên chấm 11m.

Dion Dublin cho biết: "Đó thực sự là một pha cứu thua xuất sắc! Thủ môn đã lao mình về phía bên trái và khiến mọi thứ trông thật dễ dàng. Đó là một quả phạt đền tốt, có lẽ bóng sẽ đi vào lưới bên nhưng Mamardashvili đã đọc được tình huống. Có lẽ bí quyết cản phạt đền nằm ở những gì ghi trên chai nước của anh ấy!".

Cuối cùng, Haaland đã ghi tên mình lên bảng tỷ số sau chưa đầy nửa giờ thi đấu. Anh đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền tuyệt đẹp của Matheus Nunes và ăn mừng bằng cú đá vào cột cờ góc.

Đội trưởng đội Liverpool, Van Dijk, nghĩ rằng anh đã gỡ hòa cho đội mình bằng cú đánh đầu xuất sắc, nhưng pha lập công đó đã bị từ chối vì Andrew Robertson đã ở thế việt vị và cản tầm nhìn của thủ môn Man City.

Liverpool sẽ trở lại thi đấu sau kỳ nghỉ quốc tế khi tiếp đón Nottingham Forest tại Anfield ở vòng 12 Premier League. Trong khi đó, Man City sẽ có chuyến làm khách đến Newcastle sau hai tuần nữa.