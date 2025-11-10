So sánh các trận đấu tiếp theo của MU với Liverpool, Arsenal 10/11/2025 07:01

(PLO)- So sánh các trận đấu tiếp theo của MU với Liverpool, Arsenal và nhiều đội khác sau trận hòa kịch tính với Tottenham ở vòng 11 Premier League.

MU đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số năm tại Premier League sau bàn gỡ hòa 2-2 muộn màng của Matthijs de Ligt trước Tottenham Hotspur vào cuối tuần trước. Bây giờ, chúng ta cùng so sánh các trận đấu tiếp theo của MU với Liverpool, Arsenal và những đội bóng khác.

Manchester United đã bị cuốn vào một cuộc đối đầu nghẹt thở vào phút chót trong trận đấu ở vòng 11 Premier League với Tottenham Hotspur. "Quỷ đỏ" bước vào trận đấu với điểm số ngang ngửa với đối thủ, chỉ có hiệu số bàn thắng bại là mang lại lợi thế cho Tottenham.

Đội bóng của Ruben Amorim vẫn bất bại trong bốn trận gần nhất, trong khi Spurs đã để thua đối thủ Chelsea 1-0 trong trận đấu gần nhất. Bryan Mbeumo, cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League tháng 10, đã đưa MU vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 32, với cú đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Amad.

Senne Lammens đã xuất sắc chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của Tottenham trong hiệp hai, cứu thua hai lần để bảo toàn lợi thế dẫn trước cho MU. Brennan Johnson đã kịp ghi bàn cho Tottenham, nhưng lá cờ báo hiệu việt vị của trợ lý trọng tài nhanh chóng dập tắt mọi màn ăn mừng.

5 trận đấu tiếp theo của MU không quá khắc nghiệt. ẢNH: EPA

Hàng phòng ngự của MU cuối cùng đã bị xuyên thủng khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn bảy phút, với việc Mathys Tel đưa bóng vào lưới gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. MU phải đối mặt với nỗi lo chấn thương kép trong hiệp hai khi cả Harry Maguire và Benjamin Sesko đều phải rời sân vì chấn thương, khiến MU phải kết thúc trận đấu với 10 người trên sân vì hết quyền thay người.

Bất chấp những nỗ lực hết mình, MU không thể giữ vững được thế trận, khi Spurs vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Richarlison trong thời gian bù giờ. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó, Matthijs de Ligt đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc vào phút bù giờ cuối cùng, san bằng tỉ số 2-2 cho MU.

Kết quả khiến bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh rất "chật chội), với Spurs đứng thứ 5 và MU đứng thứ 8, mặc dù cả hai đội đều bằng 18 điểm. Dưới đây là lịch thi đấu sắp tới của các đội hiện đang cạnh tranh trong tám vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Arsenal - 1 (25 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng Premier League)

Tottenham (Sân nhà) - Chủ Nhật 23-11 (giờ Anh)

Chelsea (sân khách) - Chủ Nhật 30-11

Brentford (sân khách) - Thứ Tư, ngày 3-12

Aston Villa (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 6-12

2. Man City - Thứ 2 (22 điểm, xếp thứ hai)

Newcastle (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 22-11

Leeds United (Sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 29-11

Fulham (sân khách) - Thứ Ba ngày 2-12

Sunderland (Sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 6-12

3- Chelsea - thứ 8 (20 điểm, xếp thứ ba)

Burnley (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 22-11

Arsenal (Sân nhà) - Chủ Nhật, 30-11

Leeds United (sân khách) - Thứ Tư, ngày 3-12

Bournemouth (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 6-12

4- Sunderland - thứ 5 (19 điểm, xếp thứ tư)

Fulham (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 22-11

Bournemouth (Sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 29-11

Liverpool (sân khách) - Thứ Tư, ngày 3-12

Man City (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 6-12

5. Tottenham - thứ 3 (18 điểm, xếp thứ sáu)

Arsenal (sân khách) - Chủ Nhật, 23-11

Fulham (Sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 29-11

Newcastle (sân khách) - Thứ Ba ngày 2-12

Brentford (Sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 6-12

Nottingham Forest (A) - Chủ Nhật, ngày 14-12

6- Man United - thứ 7 (18 điểm, xếp thứ bảy)

Everton (Sân nhà) - Thứ Hai, ngày 24-11

Crystal Palace (sân khách) Chủ Nhật, ngày 30-11

West Ham (Sân nhà) Thứ Năm, ngày 4-12

Wolves (sân khách) Thứ Hai, ngày 8-12

Bournemouth (Sân nhà) Thứ Bảy, ngày 13-12

. Liverpool - thứ 4 (18 điểm, xếp thứ tám)

Nottingham Forest (Sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 22-11

West Ham (sân khách) - Chủ Nhật, ngày 30-11

Sunderland (Sân nhà) - Thứ Tư, ngày 3-12

Leeds United (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 6-12

Nhìn vào năm trận đấu sắp tới của MU, trên lý thuyết, mọi thứ dường như không quá khó khăn. Đội hình của Amorim được kỳ vọng sẽ đánh bại cả West Ham và Wolves, những đội hiện đang chật vật ở cuối bảng xếp hạng Premier League.

Ba trận đấu còn lại có thể sẽ khó lường hơn, MU được chơi trên sân nhà trước Everton có vẻ ít áp lực hơn so với việc phải làm khách. Nếu Bournemouth và Crystal Palace duy trì được phong độ đầu mùa, họ có thể sẽ là những thử thách khó khăn nhất trong năm trận đấu tiếp theo của MU.