Đội Manchester City của Pep Guardiola sẽ đối đầu với Liverpool vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 9-11 ở vòng 11 Premier League khi chiến lược gia người Tây Ban Nha này kỷ niệm 1000 trận trên cương vị HLV. Trong cuộc họp báo trận đấu, Pep Guardiola thừa nhận nhớ da diết 1 người khi ông hoài niệm về mối quan hệ và sự cạnh tranh của giữa mình với Jurgen Klopp.

Pep Guardiola thừa nhận ông "nhớ Jurgen Klopp" khi chuẩn bị kỷ niệm trận đấu thứ 1000 với tư cách HLV, hồi tưởng về sự cạnh tranh mà họ đã chia sẻ trong hai nhiệm kỳ huấn luyện. Đối thủ khó khăn nhất của Pep Guardiola tại Anh cho đến nay là đội Liverpool của Jurgen Klopp.

Liverpool và Man City đã 2 lần cạnh tranh chức vô địch Premier League cho đến vòng đấu cuối cùng, trong đó, Liverpool của Klopp giành chức vô địch Premier League vào năm 2020. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha và chiến lược gia người Đức cũng đã từng đối đầu nhau tại Đức khi cả hai lần lượt dẫn dắt Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Klopp đã nhiều lần hạ gục Guardiola ngay tại quê nhà Đức trước khi họ tiếp tục đối đầu nhau tại Anh. Nhiều người coi cuộc đụng độ của họ là một trong những trận đấu chất lượng cao nhất mà chúng ta từng thấy trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và số điểm mà họ giành được trong 1 mùa giải đã thiết lập một chuẩn mực mới cho những gì cần thiết để trở thành nhà vô địch Premier League. Và Guardiola đã hết lời khen ngợi Klopp.

Pep Guardiola thừa nhận nhớ da diết 1 người, đó là Jurgen Klopp. ẢNH: EPA

HLV Pep Guardiola của Man City nói: "Nếu tôi phải chọn một đối thủ cho cột mốc cá nhân này (1000 trận), mà tôi muốn chia sẻ với nhiều người, thì đó sẽ là người giỏi nhất. Tôi đã ở đất nước này lâu hơn bao giờ hết. Tất nhiên, Barcelona , ​​đội bóng đã tác động đến cuộc đời tôi với tư cách là một cậu bé nhặt bóng, cầu thủ bóng đá, HLV..., là điều hiển nhiên, và Bayern Munich cũng là một bước tiến đáng kinh ngạc.

Nhưng Liverpool, đặc biệt là khi có Jurgen Klopp, là đối thủ lớn nhất ở đất nước này của tôi và thành thật mà nói, không thể tuyệt vời hơn được nữa. Vậy nên số phận đã quyết định cuộc đối đầu này và thật tuyệt khi được sống với nó".

Trong mùa giải cuối cùng Guardiola và Klopp đối đầu với nhau, Man City và Liverpool đã hòa nhau 1-1 tại Etihad và sau đó là tại Anfield. Mỗi HLV đều có những chiến thắng quan trọng trong suốt những cuộc đối đầu và họ luôn tôn trọng nhau trong suốt thời gian ở Anh. Huyền thoại của Man City Pep Guardiola thừa nhận rằng ông buộc phải nỗ lực hơn nữa để đánh bại huyền thoại của Liverpool Jurgen Klopp.

"Xét về phía Jurgen Klopp hay Pep Guardiola, tôi nghĩ chúng tôi đều tôn trọng lẫn nhau", HLV Pep Guardiola khẳng định, "Tôi cảm thấy Jurgen Klopp đã cho tôi rất nhiều và tôi nhớ ông ấy. Ông ấy đã cho tôi rất nhiều, theo nghĩa là, để đánh bại gã đó, tôi phải suy nghĩ, làm việc và thực hiện nhiều như thế nào, để làm cho nó tốt hơn”.

Kể từ khi dẫn dắt đội Barcelona B năm 2007, Pep Guardiola đã dẫn dắt 999 trận đấu và giành chiến thắng 715 trận. Thành tích này đến từ những lần dẫn dắt Barcelona, ​​Bayern Munich và giờ là Man City. Bộ sưu tập danh hiệu của Pep Guardiola thật đáng nể, nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định thành công của ông phần lớn là nhờ vào những cầu thủ mà ông đã từng làm việc cùng.

"Chúng tôi đã làm được những điều đáng kinh ngạc ở Barcelona, ​​Bayern Munich và ở đây. Thật khó để đạt được điều đó nếu không có các cầu thủ", HLV Pep Guardiola nói.