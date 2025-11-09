Truyền thống lịch sử 88 năm của MU được cứu vãn 09/11/2025 13:52

MU đã duy trì kỷ lục đáng kinh ngạc kéo dài 88 năm, kỷ lục này có nguy cơ bị phá vỡ trước Tottenham sau khi Quỷ đỏ phải chịu tổn thất do chấn thương của Kobbie Mainoo. Truyền thống lịch sử 88 năm của MU được cứu vãn nhờ con trai của huyền thoại "quỷ đỏ" Darren Fletcher.

Kỷ lục đáng nể của Manchester United trong việc đưa một cầu thủ từ học viện đào tạo trẻ vào đội hình thi đấu kể từ năm 1937 vẫn được duy trì. HLV Ruben Amorim đã chọn Jack Fletcher, con trai của huyền thoại Quỷ Đỏ Darren Fletcher, làm cầu thủ dự bị trong trận hòa 2-2 với Tottenham ở vòng 11 Premier League.

Truyền thống phát triển và hỗ trợ tài năng trẻ của MU đã giúp họ luôn có một cầu thủ từ học viện đào tạo trong mỗi trận đấu trong suốt 88 năm qua, một giai đoạn kéo dài 4.332 trận liên tiếp. Nhưng con số đó không chắc chắn được tăng thêm sau khi Kobbie Mainoo dính chấn thương trước trận đấu giữa MU với chủ nhà Tottenham.

Tuyển thủ Anh đã góp mặt trên băng ghế dự bi trong phần lớn mùa này, giúp MU giữ vững kỷ lục. Và trong bốn trận đấu trước, Mainoo là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ nằm trong đội hình của MU. Nhưng Fletcher, 18 tuổi, đã có mặt trong đoàn đi đến London của MU và thậm chí còn có tên trong đội hình ra sân. Tuyển thủ trẻ người Anh này chưa từng ra mắt đội một MU, nhưng đã ngồi dự bị ở đội một hơn một lần vào mùa trước.

Jack Fletcher và người anh em sinh đôi của anh là Tyler Fletcher đã gia nhập MU từ học viện của Manchester City vào năm 2023. Thủ môn Tom Heaton sẽ là một lựa chọn khác để giữ vững thành tích suốt 88 năm qua sau khi trưởng thành từ học viện của MU, nhưng Senne Lammens và Altay Bayindir đã được ưu tiên lựa chọn hơn.

Truyền thống lịch sử 88 năm của MU được cứu vãn nhờ Jack Fletcher (phải). ẢNH: MANCHESTER UNITED

MU phân loại cầu thủ "homegrown" là cầu thủ đã ký hợp đồng với họ trước 21 tuổi và chưa từng chơi cho bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào khác. Họ cũng phải từng chơi cho đội trẻ của MU. Gần đây, HLV Ruben Amorim của MU đã tuyên bố ông sẽ không phải là HLV phá vỡ kỷ lục lâu đời của đội bóng. Vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha cho đến nay vẫn giữ lời hứa.

Ruben Amorim vẫn giữ niềm tin vào sự kết hợp ở hàng tiền vệ giữa Bruno Fernandes và Casemiro, trong khi Jack Fletcher vẫn phải cạnh tranh trên băng ghế dự bị với Manuel Ugarte và Mason Mount để có màn ra mắt chính thức cho đội 1 "quỷ đỏ"..

Benjamin Sesko cũng nằm trong số những cầu thủ dự bị trong trận đấu với Spurs, cùng với Amad, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha tạo thành bộ ba tấn công. Amorim đã có ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát sau trận hòa 2-2 với Nottingham Forest khi Harry Maguire, Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu được tung vào sân.

Đội hình Manchester United đấu với Tottenham: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Shaw, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Amad, Mbeumo, Cunha.

Cầu thủ dự bị: Bayindir, Dalot, Heaven, Yoro, Mount, Fletcher, Ugarte, Sesko, Zirkzee.