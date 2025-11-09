De Ligt không giấu được cảm xúc thật sau khi giải cứu MU 09/11/2025 13:30

Ngôi sao của Manchester United, Matthijs de Ligt đã ghi một bàn thắng quan trọng gỡ hòa 2-2 giúp đội bóng của anh giành được một điểm trong thời gian bù giờ trước Tottenham ở vòng 11 Premier League nhưng vẫn còn buồn bã sau trận đấu. De Ligt không giấu được cảm xúc thật sau khi giải cứu MU thoát thua trước Tottenham

Trung vệ Matthijs de Ligt có pha lên tham gia tấn công ở phút bù giờ cuối cùng từ quả phạt góc, đánh đầu vào lưới Tottenham ở phút thứ 96 gỡ hòa 2-2 cho MU - nhưng hậu vệ người Hà Lan đã "bực bội" vì "quỷ đỏ" đánh mất chiến thắng.

De Ligt đã mang về cho MU một trận hòa muộn màng trước Spurs sau khi họ tưởng chừng đã để mất toàn bộ điểm số vào tay đối thủ trong những phút cuối. Đội bóng của Thomas Frank vươn lên dẫn trước 2-1 khi trận đấu chỉ còn vài giây, sau khi Mathys Tel và Richarlison ghi 2 bàn trong những phút cuối. Trước đó, MU mở tỉ số trong hiệp 1 nhờ công của Bryan Mbeumo. Với việc Quỷ Đỏ chỉ còn 10 người trên sân sau chấn thương của Benjamin Sesko vào thời điểm bị dẫn 1-2, dường như đoàn quân của Amorim không còn nhiều cơ hội lội ngược dòng.

Nhưng ở phút bù giờ, thủ môn Senne Lammens của MU lên tham gia tấn công từ quả phạt góc, anh di chuyển thông minh hút người để De Ligt có khoảng trống đón quả phạt góc của Bruno Fernandes đánh đầu tung lưới Tottenham. Sau trận đấu, cựu trung vệ của Juventus và Bayern Munich vẫn không giấu được niềm vui sướng, bất chấp những diễn biến kịch tính ở cuối trận.

De Ligt tỏ ra thất vọng với bàn thắng đầu tiên của Tottenham. Tel đã khéo léo vượt qua cầu thủ 26 tuổi này trước khi ghi bàn bằng và ngôi sao người Hà Lan cho rằng đội bóng của anh xứng đáng giành trọn ba điểm.

De Ligt không giấu được cảm xúc thật sau khi giải cứu MU trước Tottenham. ẢNH: EPA

"May mắn là chúng tôi có được một điểm, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được nhiều hơn với cách chúng tôi chơi, tôi cảm thấy chúng tôi hơi mệt mỏi trong hiệp hai. Chúng tôi không có cơ hội thoát khỏi phần sân nhà", De Ligt nói với TNT Sports, "Bàn thắng đầu tiên của họ hơi may mắn một chút, tôi đã chặn được bóng, bóng đi vào lưới. Đó là một tình huống khó khăn.

Tôi hơi buồn về điều đó, nhưng tôi tự hào về cách đội đã chiến đấu trở lại và giành được một điểm tại một sân vận động khó khăn. Năm ngoái chúng tôi thua Nottingham Forest và Tottenham 1-0, nhưng tuần trước và hôm nay, các bạn thấy đấy, chúng tôi có ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt để giành điểm. Mùa giải còn dài, hòa ba trận còn quan trọng hơn thua.

Bạn thấy đấy, hôm nay chúng tôi thực sự nguy hiểm, chúng tôi có tốc độ cao ở phía trước, chúng tôi rất ổn định, chúng tôi biết điểm mạnh của mình và tận dụng chúng. Hôm nay chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để vượt qua họ vì họ rất dễ bị tấn công, chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được nhiều hơn thế".

HLV Ruben Amorim của MU tỏ ra thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội giành trọn ba điểm, nhưng cũng rất vui vì đội bóng của anh đã thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường. "Trong suốt trận đấu, chúng tôi cảm thấy mình đã có thể mang ba điểm về nhà", Amorim nói, "Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, Harry Maguire và Casemiro rời sân và để thủng lưới hai bàn... chúng tôi lại ghi bàn và giành được một điểm.

Khi bạn không thể thắng thì đừng thua, một lần nữa chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi còn rất nhiều điều phải phát triển với tư cách là một đội, bởi vì hôm nay là ngày chúng tôi lẽ ra đã giành chiến thắng. Chúng tôi cần nhìn lại bản thân.

Chúng tôi đã không pressing với cường độ như trước, chúng tôi cảm thấy thoải mái nhưng cần hiểu rằng nếu can đảm hơn, chúng tôi sẽ kết liễu trận đấu. Nhưng đôi khi điều này xảy ra, hiệp một tốt hơn hiệp hai. Chúng tôi tin vào khả năng ghi bàn của mình cho đến phút cuối cùng".