Sesko là kẻ thích kiểm soát, đang gặp khó khăn tại MU 08/11/2025 14:41

HLV Ruben Amorim gọi Sesko là kẻ thích kiểm soát và thừa nhận anh đang "gặp khó khăn" để ổn định tại Manchester United. Amorim đưa ra lời khuyên thẳng thắn cho tiền đạo này sau khi huyền thoại của "quỷ đỏ" Gary Neville gọi bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng Anh là "sai lầm nghiêm trọng".

HLV Ruben Amorim thừa nhận 'kẻ thích kiểm soát' Benjamin Sesko đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng tại Manchester United và xử lý những lời chỉ trích từ các chuyên gia và cựu cầu thủ của "quỷ đỏ".

HLV của Manchester United chấp nhận rằng Sesko sẽ mất thời gian để hòa nhập tại Old Trafford sau vụ chuyển nhượng trị giá 73,7 triệu bảng Anh từ RB Leipzig vào mùa hè này. Ông đang ủng hộ tiền đạo trẻ người Slovenia này thành công.

HLV Ruben Amorim nói rằng Sesko là kẻ thích kiểm soát. ẢNH: EPA

Nhưng Amorim đã nói với Sesko rằng anh phải học cách sống chung với sự giám sát chặt chẽ từ các nhà phê bình bóng đá sau khi ghi được hai bàn trong 11 trận đầu tiên tại MU.

Cuối tuần trước, huyền thoại MU Gary Neville chia sẻ với Sky Sports rằng tiền đạo 22 tuổi Sesko "kém xa" so với những cầu thủ được chiêu mộ vào mùa hè khác là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, người được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của Premier League.

'Tôi thì thoải mái. Sesko thì không", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Tôi hiểu bóng đá vốn dĩ như thế và cậu ấy sẽ gặp khó khăn, đó là điều bình thường. Sesko không có kinh nghiệm ở đây. Tác động đầu tiên là mọi người đều nói rằng bạn rất giỏi, bạn sẽ là nhân tố lớn tiếp theo. Sesko nghe được điều đó sau đó đến một CLB đang ở giai đoạn khó khăn nhất.

Tại Manchester United, nếu bạn không thi đấu tốt mỗi tuần, bạn sẽ phải nghe rất nhiều điều từ các huyền thoại của CLB, từ các chuyên gia, từ giới truyền thông, và đôi khi họ đúng. Để có thể hiểu được điều đó là bình thường và vẫn duy trì được mức độ tự tin thì thực sự rất khó đối với một đứa trẻ, đặc biệt là đối với một đứa trẻ thích kiểm soát.

Sesko muốn kiểm soát mọi thứ nhưng sẽ không kiểm soát mọi thứ. Tất nhiên, chẳng ai thích nghe điều đó, nhưng anh ấy đã phải vật lộn một chút và đó là sự thật. Vậy nên hãy chấp nhận điều đó. Nó không phải chuyện cá nhân, cũng không phải chuyện nhỏ. Đó là điều tôi cố gắng giải thích với các cầu thủ. Đó không phải là quan điểm cá nhân. Đó là một quan điểm sẽ thay đổi sau ba tuần nữa. Mọi điều đúng đắn hôm nay, sau ba tuần nữa, đều có thể trở thành dối trá".

Sesko đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới tại Anh. ẢNH: EPA

Sesko đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU trong trận thua 3-1 trước Brentford vào tháng 9 trong lần ra sân thứ bảy cho "quỷ đỏ",, trước khi anh tiếp tục ghi bàn thắng khác vào lưới Sunderland vào tuần sau. Tuy nhiên, mặc dù phong độ của Quỷ đỏ đã được cải thiện, Sesko vẫn chưa thêm ghi được bàn nào kể từ đó và gặp khó khăn trong việc thích nghi với bóng đá Anh.

Và Amorim thừa nhận rằng mặc dù lời chỉ trích không bao giờ tốt đẹp, nhưng ông không nghi ngờ gì rằng Sesko sẽ thành công. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha nói thêm: "Tất nhiên, điều này rất khó nghe. Nhưng lời khuyên của tôi dành cho Sesko là anh ấy sẽ quen dần với nó, và rồi mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên.

Vì vậy, đó là một phần của quá trình và chúng tôi sẽ giúp đỡ Sesko. Chúng tôi sẽ bảo vệ Sesko vì anh ấy làm việc rất chăm chỉ và chúng tôi muốn thành công. Vì vậy, Sesko sẽ thành công. Khi tôi bắt đầu tập luyện với Sesko, anh ấy có nhiều tiềm năng hơn tôi nghĩ.

Sesko sẽ gặp khó khăn và chúng tôi cần hiểu cách anh ấy chơi tốt nhất để có thể đưa ra ý tưởng. Sesko sẽ là tiền đạo của chúng tôi trong tương lai gần. Nhưng anh ấy sẽ gặp phải những khó khăn và vấp ngã trong quá trình phát triển, và đó là điều bình thường trong bóng đá".

Phát biểu tuần trước sau trận hòa 2-2 của MU với Nottingham Forest, huyền thoại MU Gary Neville đã nói: "Sesko kém xa so với những tiền đạo khác mà MU đưa về, như Cunha và Mbeumo.

Sesko trông có vẻ lúng túng, cú chạm bóng của anh ấy có đôi lần không chuẩn xác. Với mức giá 80 triệu bảng Anh (73,7 triệu bảng Anh), đúng là anh ấy còn trẻ và vẫn đang trong quá trình ổn định nhưng bạn muốn thấy điều gì đó hơn thế nữa".

Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào lúc 19 giờ 30 đêm nay 8-11, khi họ đối đầu với chủ nhà Tottenham ở vòng 11 Premier League.