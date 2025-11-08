Sunderland - Arsenal: Pháo thủ giải mã ngựa ô 08/11/2025 09:46

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân nhà của Sunderland ở vòng 11 Premier League, Arsenal được dự đoán sẽ giải mã ngựa ô, giành trọn 3 điểm để nới rộng khoảng cách với các đối thủ phía sau.

Hồi giữa tuần, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi hạ gục Slavia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Chiến thắng này giúp Pháo thủ củng cố vị trí an toàn khi đứng thứ hai tại bảng đấu. Bây giờ, Arsenal muốn giải mã ngựa ô Sunderland, đội đang chơi rất hay ở Premier League mùa này khi vừa mới lên hạng.

Hiện tại, Arsenal được xem là đội bóng biết tận dụng thời cơ tốt nhất, từ việc khai thác lợi thế khi Liverpool hay Man City sảy chân, đến việc tận dụng các tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng.

Ở vòng 10 Premier League, trước đối thủ Burnley phòng ngự chắc chắn, Arsenal đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một lần nữa tình huống cố định từ pha đá phạt góc đã cứu Pháo thủ, khi Gyokeres đánh đầu tung lưới Burnley. Bàn thắng này giúp tinh thần các cầu thủ dâng cao, và pha lập công nhân đôi cách biệt 2-0 của Declan Rice chỉ còn là vấn đề thời gian.

Arsenal đang bay cao với chuỗi trận thắng liên tiếp ấn tượng, liệu họ có giải mã ngựa ô Sunderland. Ảnh: EPL

Chưa mùa giải nào mà CĐV Arsenal lại kỳ vọng như mùa này: hàng công thi đấu thăng hoa, hàng thủ chắc chắn, phong độ ổn định. Người hâm mộ Pháo thủ đang mơ về chức vô địch Premier League trở lại với sân Emirates sau nhiều năm chờ đợi.

Dù vậy, đó vẫn là câu chuyện của tương lai. Hiện tại, Arsenal cần tập trung tối đa để giành trọn 3 điểm trước mọi đối thủ. Hành trình cạnh tranh ngôi vương vẫn còn dài và đầy thử thách đang chờ đón đoàn quân của HLV Arteta.

Ở vòng 11 Premier League, Arsenal sẽ hành quân đến sân Stadium of Light của Sunderland - một đối thủ không dễ chịu khi “Mèo đen” đang nằm trong top 4 với chuỗi 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hòa).

Đáng chú ý, Granit Xhaka sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ Arsenal, nơi anh từng gắn bó 7 năm. Dù không đạt phong độ cao tại Arsenal, chính quãng thời gian ở Emirates đã giúp tiền vệ người Thụy Sĩ tích lũy kinh nghiệm để tỏa sáng tại Leverkusen mùa 2024/25, trước khi chuyển sang Sunderland mùa hè vừa qua. Trận đấu này sẽ là cơ hội để Xhaka chứng tỏ tài năng của mình.

Tuy nhiên, Arsenal lúc này đang ở một vị thế hoàn toàn khác. Với 25 điểm và ngôi đầu bảng xếp hạng, đoàn quân của HLV Arteta chắc chắn không được phép chủ quan, khi các đối thủ phía sau vẫn bám sát. Pháo thủ sẽ dốc toàn lực để hạ gục Sunderland, tiếp tục bay cao, bay xa và kéo dài chuỗi bất bại lên con số 6 tại Premier League.

Xhaka có ngày trở về sân Emirates nhưng với vai trò là đối thủ. Ảnh: EPL

Xét về thành tích đối đầu, Arsenal hoàn toàn áp đảo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, họ bất bại trước Sunderland với 4 thắng, 1 hòa. Trận gần nhất trên sân Stadium of Light, Pháo thủ đã giành chiến thắng 4-1.

Thông tin lực lượng: Sunderland không có sự phục vụ của Leo Hjelde, Habib Diarra, Romaine Mundle, Dennis Cirkin và Aji Alese do chấn thương. Arsenal thiếu vắng Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Kai Havertz, Noni Madueke và Gabriel Jesus vì lý do tương tự.

Trận đấu giữa Sunderland và Arsenal sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30, ngày 9/11.