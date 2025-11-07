MU sẽ hối hận vì vụ chuyển nhượng Garnacho 07/11/2025 13:10

(PLO)- Cựu tiền vệ của Chelsea Steve Sidwell cho rằng MU sẽ hối hận vì vụ chuyển nhượng Garnacho, khi ngôi sao người Argentina hoàn toàn có thể phát triển thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Manchester United đã quyết định bán Alejandro Garnacho cho đối thủ Chelsea vào mùa hè. Bây giờ, một cựu cầu thủ của The Blue tuyên bố Manchester United sẽ hối hận vì vụ chuyển nhượng Garnacho, khi ngôi sao người Argentina có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khi anh đang ở phong độ tốt nhất.

Cựu tiền vệ của Chelsea Steve Sidwell tin rằng Manchester United đã sai lầm khi để Alejandro Garnacho ra đi, mặc dù anh có tiềm năng trở thành "một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu".

Quỷ đỏ đã quyết định bán cầu thủ chạy cánh người Argentina vào mùa hè, thu về 40 triệu bảng khi Garnacho rời Manchester và đến Chelsea. Thái độ thiếu chuyên nghiệp của Garnacho khiến HLV Ruben Amorim loại anh khỏi kế hoạch tại Old Trafford.

Kể từ đó, Alejandro Garnacho đã bắt đầu chương mới của mình ở phía tây London, nơi sự cạnh tranh đặc biệt gay gắt ở khu vực hàng tiền vệ và hàng công. Garnacho không hề được đảm bảo suất đá chính tại Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca và mới chỉ ghi được một bàn trong năm lần ra sân đầu tiên tại Premier League.

MU được cảnh báo là sẽ hối hận vì vụ chuyển nhượng Garnacho. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Alejandro Garnacho đã tỏa sáng rực rỡ vào giữa tuần này khi anh vào sân từ ghế dự bị để cứu Chelsea khỏi thoát thua trước Qarabag tại Champions League. Cầu thủ người Argentina đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Chelsea và Sidwell thừa nhận Garnacho có thể tỏa sáng rực rỡ khi đạt phong độ đỉnh cao.

Sidwell chia sẻ với TNT Sports (Anh): "Một pha bóng tuyệt vời từ Garnacho. Đây chính là điều người hâm mộ Chelsea mong muốn được chứng kiến ​​ở cậu ấy, tạo nên tác động mạnh mẽ ở phần sân đối phương. Garnacho chắc chắn sở hữu phẩm chất của một cầu thủ đẳng cấp. Một cú sút siêu hạng.

Người hâm mộ Chelsea đang rất mong chờ được chứng kiến ​​một Garnacho đích thực bởi cậu ấy sở hữu tài năng. Chúng tôi đã chứng kiến ​​điều đó ở trận này, và chúng tôi cần được chứng kiến ​​điều đó nhiều hơn nữa trong màu áo Chelsea. Khi đạt phong độ cao, Garnacho chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu".

Alejandro Garnacho từng được đánh giá là một ngôi sao tương lai ở Manchester United khi anh bùng nổ dưới thời HLV Erik ten Hag. Garnacho đã ghi được một số bàn thắng quan trọng cho "quỷ đỏ", bao gồm một bàn trong trận chung kết FA Cup năm 2024, nhưng không thể duy trì phong độ ổn định và cuối cùng đã phải rời Old Trafford.

Kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, MU đã chứng kiến ​​một số tài năng của mình tỏa sáng ở những nơi khác. Rasmus Hojlund từng bị coi là một cầu thủ thất bại tại MU, nhưng đã ghi rất nhiều bàn thắng kể từ khi chuyển đến Napoli. Tiền đạo người Đan Mạch tiếp nối xu hướng những cầu thủ tìm lại phong độ sau khi rời Manchester, như Rashford, Antony hay Onana.

Chelsea không thiếu những siêu sao chất lượng trên hàng công khi Garnacho sẽ phải cạnh tranh với những cầu thủ như Estevao và Pedro Neto để giành suất đá chính. Tuy nhiên, Garnacho hiểu rõ giá trị của việc vào sân từ ghế dự bị và rất vui khi được ra sân đóng góp cho Chelsea.

Alejandro Garnacho nói: "Ông ấy (HLV Maresca) muốn tôi giúp đội bóng, vào sân và đóng góp công sức. Tôi đã ghi bàn gỡ hòa, nhưng chừng đó là chưa đủ. Chúng tôi cần ghi thêm một bàn nữa. Đó là một pha dứt điểm tốt, và tôi chỉ cố gắng giúp đội bóng bằng một bàn thắng hoặc một pha kiến ​​tạo, hoặc thậm chí chỉ là nỗ lực hết mình, nhưng tôi muốn giành chiến thắng. Là một cầu thủ chạy cánh, bạn phải ghi bàn hoặc kiến ​​tạo. Đó là cách bạn có thể giúp đội bóng, đó là điều tôi đang cố gắng làm".