Messi tuyên bố hướng đi mới sau khi giải nghệ 07/11/2025 12:50

(PLO)- Lionel Messi tuyên bố hướng đi mới, vạch ra kế hoạch sau khi giải nghệ. Vậy siêu sao người Argentina có muốn trở thành HLV hay không?

Lionel Messi tuyên bố hướng đi mới, cởi mở chia sẻ về việc giải nghệ sắp tới của mình, với các dự án kinh doanh đang nằm trong tầm ngắm của anh, khi anh và đối thủ Cristiano Ronaldo đều sắp kết thúc sự nghiệp. Như vậy, Messi sẽ không theo đuổi sự nghiệp làm HLV sau khi giải nghệ.

Lionel Messi thừa nhận "đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc" khi anh phải đối mặt với viễn cảnh giải nghệ. Siêu sao 38 tuổi người Argentina tuyên bố rằng anh đang để mắt đến sự nghiệp kinh doanh sau khi chia tay sự nghiệp bóng đá.

Siêu sao người Argentina Messi vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami, giữ chân anh ở Florida (Mỹ). Messi tiếp tục chứng minh khả năng tỏa sáng trên sân cỏ và đã nhiều lần gánh vác đội bóng của MLS trong khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy một năm nữa là diễn ra.

Lionel Messi, người cuối cùng đã đạt được giấc mơ vô địch World Cup tại Qatar năm 2022, đã kết thúc sự nghiệp tại châu Âu hai năm trước, với Inter Miami được xem là nơi anh sẽ khép lại những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Những màn trình diễn ấn tượng liên tục của Messi đã dẫn đến những tin đồn về việc anh sẽ hoãn lại việc giải nghệ và hiện anh đã cam kết gắn bó với Inter Miami đến năm 2028.

Tại diễn đàn doanh nghiệp Mỹ, Messi tuyên bố hướng đi mới sau khi giải nghệ. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Messi thừa nhận rằng thời gian đang đuổi kịp anh và anh phải suy nghĩ về cuộc sống tương lai sau khi giải nghệ.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ, Lionel Messi nói: “Tôi đã có một sự nghiệp thể thao rất dài. Bây giờ, tôi vẫn vậy. Tôi luôn có những người đáng tin cậy xung quanh, những người đã lo liệu mọi việc cho tôi. Nhưng gần đây, tôi quan tâm nhiều hơn đến những gì đang được thực hiện và những gì có thể làm được. Thật không may, sự nghiệp bóng đá của tôi có ngày chấm dứt. Đến một lúc nào đó, nó sẽ kết thúc".

Cầu thủ tám lần giành Quả bóng Vàng thế giới Messi chia sẻ thêm: “Tôi thích bắt đầu xem xét những gì có thể xảy ra tiếp theo. Tôi thích thế giới kinh doanh. Tôi muốn tiếp tục học hỏi. Tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi luôn tận tâm 100% với nghề, nhưng tôi biết rằng một điều gì đó khác đang đến - một thế giới khác - và từng chút một, tôi đang dấn thân vào nó".

Messi tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh của mình. Khởi đầu với chuỗi khách sạn MiM Hotels, Messi đã mở rộng kinh doanh sang The Messi Store, thương hiệu nước tăng lực Más+, và đầu tư vào chuỗi nhà hàng El Club de la Milanesa, cùng nhiều dự án khác.

Theo lời của cựu sao MU và tuyển Bồ Đào Nha Nani, đối thủ lớn nhất của Messi là Cristiano Ronaldo sẽ giải nghệ sau World Cup 2026. Ronaldo vẫn đang thi đấu rất tốt ở tuổi 40 tại Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha, nhưng rõ ràng sự nghiệp của CR7 đang ở giai đoạn cuối, giống như Messi.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan vào tuần này, Ronaldo cho biết anh sẽ "sớm" treo giày sau một sự nghiệp đầy danh hiệu, nhưng cũng sẵn sàng cho những gì sắp tới, đồng thời thừa nhận rằng đó sẽ là một lời chia tay đầy cảm xúc. Cristiano Ronaldo nói: "Tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ năm 25, 26, 27 tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ có khả năng chịu đựng được áp lực đó".