HLV Pep Guardiola: 'Người mù cũng nhận ra đó là bàn thắng đặc biệt' 18/12/2025 12:51

(PLO)- HLV Pep Guardiola chỉ trích 2 ngôi sao Man City vì "thiếu năng lượng" và "không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự" trong trận thắng 2-0 trước Brentford ở Carabao Cup.

HLV Pep Guardiola chỉ trích 2 ngôi sao Man City, đồng thời ca ngợi tầm ảnh hưởng của các cầu thủ dự bị sau khi dẫn dắt đội bóng vào bán kết Carabao Cup bằng chiến thắng trước Brentford vào hôm nay 18-12.

Các bàn thắng của Rayan Cherki và Savinho đã giúp đội bóng khổng lồ Premier League giành chiến thắng thoải mái 2-0 trước Brentford trên sân nhà Etihad, qua đó tiến vào bán kết lượt đi và lượt về để đối đầu với nhà đương kim vô địch Carabao Cup Newcastle.

HLV Pep Guardiola đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình của Man City, tạo điều kiện cho các ngôi sao quan trọng của đội một như Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma và Ruben Dias được nghỉ ngơi trước trận đấu với West Ham ở Premier League vào cuối tuần này.

Sau khi tung Phil Foden vào sân thay thế Oscar Bobb do cầu thủ trẻ này bị chấn thương ngay từ đầu trận, Pep Guardiola tiếp tục thực hiện bốn sự thay đổi người trong hiệp hai khi Man City nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn trước. Giải thích lý do thay đổi đội hình sau trận đấu, Guardiola chỉ trích hai cầu thủ ghi bàn là Cherki và Savinho vì đã không "làm tròn nhiệm vụ" phòng ngự.

Pep Guardiola chỉ trích hai ngôi sao của Man City dù đội thắng Brentford. ẢNH: EPA

HLV Pep Guardiola của Manchester City nói: "Tôi thực sự hài lòng với những gì mà các cầu thủ dự bị đã thể hiện, bởi vì trong hiệp hai, Rayan Cherki đã không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình, cậu ấy không có đủ năng lượng, Savinho cũng vậy. Đó là lý do tại sao tác động từ Josko Gvardiol, Matheus Nunes, đặc biệt là Bernardo Silva đã giúp rất nhiều trong việc cải thiện nhịp độ!.

Tôi không muốn để Nico Gonzalez và Nico O'Reilly chơi trọn 90 phút nữa - họ đã chơi quá nhiều rồi và chúng ta còn có trận đấu vào thứ Bảy, một trận đấu cực kỳ quan trọng với West Ham. Cũng giống như Phil Foden, tôi không muốn cậu ấy chơi nhiều phút như vậy nhưng chấn thương của Oscar Bobb đã xảy ra. Nhưng tất cả những người vào sân từ băng ghế dự bị đều thực sự chơi rất tốt!".

Mặc dù chỉ trích khả năng phòng ngự của Cherki, Pep Guardiola chỉ dành những lời khen ngợi cho bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp của anh trong trận đấu. Tân binh trị giá 31 triệu bảng Anh của Man City trong mùa hè đã khéo léo khống chế bóng bên ngoài vòng cấm và tung cú sút xa đẹp mắt, đưa bóng vượt qua Hakon Valdimarsson, giúp đội chủ nhà Man City vươn lên dẫn trước chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu.

"Một bàn thắng tuyệt vời", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, "Sau đó, Cherki không chơi tốt trong suốt trận đấu, nhưng trước và trong lúc ghi bàn, cậu ấy đã thể hiện xuất sắc". Khi được hỏi lý do tại sao đó lại là một bàn thắng tuyệt vời, Pep Guardiola nói thêm: "Ngay cả người mù cũng có thể nhận ra đó là một bàn thắng đặc biệt. Bạn không cần phải là HLV mới hiểu được nó tuyệt vời đến mức nào".