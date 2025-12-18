Thái Lan chia buồn với tuyển nữ Việt Nam 18/12/2025 11:17

Đêm qua 17-12, tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines 6-7 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở chung kết SEA Games 33. Đây là trận đấu mà tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng không công nhận bàn thắng của Bích Thùy, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Bích Thùy đã đánh đầu ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho nữ Việt Nam nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị không công nhận bàn thắng, dù Thùy còn có đến 2 hậu vệ Philippines đứng dưới Bích Thùy, trong đó có 1 người cách Thùy đến 2 mét.

Sau trận thua cay đắng, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội nữ Việt Nam, dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ, dù đội không thể lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games.

HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cũng tiết lộ Thái Lan cũng gửi lời chia buồn đến Việt Nam và không hiểu tại sao trọng tài lại không công nhận bàn thắng của Bích Thùy.

HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng ta có thể thấy Việt Nam chơi tốt. Các cầu thủ đã ngăn cản những pha bóng bổng vốn là miếng đánh chủ đạo của Philippines. Hơn nữa, chúng ta có bàn thắng lại không được công nhận. Đây là lần thứ 2 chúng tôi gặp bất lợi trước quyết định của trọng tài, trước cùng 1 đối thủ là Philippines. Ngay cả Thái Lan cũng phải đến chia buồn với chúng tôi. Họ nói không hiểu sao mà trọng tài lại không công nhận bàn thắng đó”.

Ông Chung nói tiếp: “Đương nhiên chúng tôi buồn vì thất bại, nhưng chúng ta phải biết đứng dậy. Trong bóng đá sẽ có lúc thắng, lúc thua. Quan trọng, tuyển nữ Việt Nam đã chơi ở tâm thế ngạo nghễ, không bị lép vế. Tôi hài lòng với tinh thần của các học trò. Tuy nhiên, công tác trọng tài đã ảnh hưởng đến trận đấu và thành tích thi đấu của đội”.

Về phần mình, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: “Chúng tôi không may mắn. Nếu có bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên thì mọi thứ đã rất khác. Xuyên suốt giải đấu này, chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của cổ động viên, từ quê nhà đến Thái Lan. Đáng tiếc là đội không đạt được kết quả như người hâm mộ bóng đợi. Phía trước bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều giải đấu. Tôi mong CĐV tiếp tục ủng hộ nữ Việt Nam”.

“Về chuyện tương lai, tôi cũng không thể nói trước điều gì. Tôi sẽ cố gắng từng giây phút để đạt được kết quả tốt nhất với nữ Việt Nam. Có thể biết đâu, 2 năm nữa, tôi không còn tham dự SEA Games. Nhưng tôi tin thế hệ cầu thủ trẻ sẽ giúp nữ Việt Nam giành lại HCV”, Huỳnh Như nói thêm chia sẻ.

Sau trận đấu, để ghi nhận sự nỗ lực và động viên tinh thần toàn đội, Thường trực BCH liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng tuyển nữ Việt Nam 400 triệu đồng.