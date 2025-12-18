Báo chí quốc tế nói gì về tình huống việt vị của Bích Thùy 18/12/2025 10:27

(PLO)- Báo chí khu vực nói đó là một bàn thắng bình thường nhưng trọng tài đã gọi là việt vị...

Báo chí Philippines đã nói về ngôi vô địch của tuyển nữ Philippines đêm 17-12. Hầu hết đều “lơ” tình huống phút 29, Bích Thùy đưa bóng vào lưới tạo thành bàn thắng đẹp mắt nhưng bị cho là việt vị.

Cũng có những tờ báo Đông Nam Á cho rằng, tuyển Việt Nam đã bị tổ trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ ở phút 29 vì trợ lý Chanthavong căng cờ báo việt vị nên dẫn đến trọng tài chính Rebecca Anne Durcau phải tuýt còi từ chối bàn thắng.

Báo chí Philippines bảo rằng các cô gái của họ "kết thúc" thời kỳ thống trị SEA Games của tuyển Việt Nam. Ảnh: P.S.

Tờ Philippines Star khen ngợi hết lời các cô gái Philippines đã kết thúc triều đại thống trị của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games, nhưng bài báo cũng nhắc về phút 29, Bích Thùy của tuyển Việt Nam đã có pha tung người đánh đầu vào lưới thủ môn Olivia McDaniel. Đó là một bàn thắng bình thường, một bàn thắng hợp lệ, nhưng tổ trọng tài đã nhận định người ghi bàn đưa bóng vào lưới trong vị trí việt vị nên không công nhận đó là bàn thắng.

Báo chí Philippines ca ngợi thủ môn Olivia McDaniel như người hùng vì đã "hốt" một quả luân lưu mang chiến thắng về cho Philippines. Ảnh: ANH HUY.

Tờ báo Philippines ca ngợi thủ môn Olivia McDaniel như một người hùng. Và chính thủ môn sinh ra tại California này đã “hốt” quả sút luân lưu thứ 6, là dấu ấn đậm giúp tuyển Philippines đánh bại Việt Nam lần đầu ghi dấu ấn lịch sử vô địch SEA Games.

Có rất ít bài báo Philippines nhắc đến và nhìn nhận về việc tuyển Việt Nam bị từ chối bàn thắng ở phút 29. Thay vào đó họ ca ngợi Phillipines ở tầm cao hơn.

Các bài báo bóng đá khác của Malaysia, Indonesia,... sau khi nói về sai lầm của trọng tài chỉ hầu hết “chứng minh” ở tầm xa hơn để chỉ ra việc Philippines lên ngôi SEA Games 33 là xứng đáng. Họ đánh giá cao về cuộc hành trình đánh bại Thái Lan (bán kết) và Việt Nam (vòng bảng) trước khi tái đấu chung kết.

Báo chí quốc tế cũng chỉ ra Philippines là đội tuyển dự World Cup 2023 và có trận đánh bại chủ nhà New Zealand 1-0. Còn trước đó tại vòng loại World Cup này, tức Asian Cup 2022, Philippines cũng vào bán kết (có vé đi World Cup 2023).

Cùng với đó, tuyển nữ Philippines cũng từng vô địch AFF Cup nữ 2022 trong đó đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 ở bán kết và đánh bại Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Nói chung cách đưa tin của báo chí khu vực là rất tinh tế để chứng minh tuyển Philippines rất mạnh ở giải châu lục (Asian Cup 2022) và World Cup 2023.