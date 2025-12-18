HLV Kim Sang-sik nói lời gan ruột cho trận chung kết với Thái Lan 18/12/2025 07:47

(PLO)- Trước thềm trận chung kết của U-22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games 33 vào đêm 18-12, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và mong mỏi có lần thứ hai vô địch tại vận động trường Rajamangala.

HLV Kim Sang-sik nói rõ việc đội bóng trẻ Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng SEA Games 33 không phải là may mắn nhất thời, mà chính là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, đoàn kết và nhận được sự tiếp sức lớn lao từ người hâm mộ trong nước.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, hành trình của U-22 Việt Nam tại giải đấu lần này là sự kết tinh của rất nhiều yếu tố. Đó là tinh thần chiến đấu không buông bỏ của các cầu thủ, là sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của ban huấn luyện và các thành viên hậu cần, đồng thời là niềm tin, sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ người dân Việt Nam. Ông khẳng định chính sự ủng hộ ấy đã tiếp thêm động lực để toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn và tiến bước tới trận chung kết.

Thầy Kim và tiền đạo Đình Bắc khao khát giành vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Để nói về quá trình chuẩn bị và thi đấu của U-22 Việt Nam, ông thầy Hàn đã dẫn lại câu tục ngữ quen thuộc của Việt Nam: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Theo ông, thành quả hiện tại là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, kỷ luật và bền bỉ trong suốt thời gian dài. Toàn đội đã luôn cố gắng từng buổi tập, từng trận đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân với mục tiêu hướng tới kết quả tốt nhất ở trận đấu cuối cùng của giải.

Nhận định về đối thủ U-22 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng. Ông đánh giá đây là đội bóng có tổ chức chiến thuật tốt, sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cao và kỹ năng cá nhân đa dạng. Đặc biệt, ông lưu ý hàng phòng ngự của U-22 Việt Nam cần duy trì sự tập trung tối đa, bởi đội chủ nhà Thái Lan đã cho thấy khả năng ghi bàn từ nhiều phương án khác nhau. Theo ông, các hậu vệ cần thi đấu kỷ luật, chắc chắn và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra để hạn chế tối đa sai sót.

Mặt sân Rajamangala mang lại nhiều may mắn cho thầy trò ông Kim. Ảnh: CCT.

Bên cạnh chuyên môn, ông Kim cũng đề cập đến vai trò của công tác trọng tài trong một trận đấu có tính chất quyết định. Ông mong muốn trận chung kết sẽ diễn ra trong tinh thần fair play, công bằng và an toàn cho cầu thủ hai đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ngoài mục tiêu trước mắt, U-22 Việt Nam còn hướng đến vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1 sang năm, vì vậy việc bảo vệ sức khỏe và tránh chấn thương cho các cầu thủ là điều hết sức quan trọng.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự kỳ vọng khi nhắc lại ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam tại sân Rajamangala, nơi đội tuyển quốc gia từng đăng quang hồi đầu năm 2025. Ông bày tỏ mong muốn thế hệ U-22 sẽ tiếp nối thành công ấy, giành chức vô địch ngay trên sân vận động này để khép lại một năm 2025 đầy ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam.