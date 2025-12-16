HLV tuyển Việt Nam ví von những cô gái chân dài như… Ronaldo 16/12/2025 12:54

(PLO)- Sau trận chung kết nghẹt thở của môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 2025, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, thể hiện sự tự hào xen lẫn tiếc nuối khi các học trò để thua Thái Lan với tỷ số sát nút 2-3.

Dù không thể chạm tay vào chiếc huy chương vàng lịch sử HLV Tuấn Kiệt khẳng định đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi những gì đã thể hiện trên sân.

Trận tranh ngôi vô địch diễn ra căng thẳng suốt năm set đấu, khi những cô gái chân dài đến từ Việt Nam không ít lần tạo ra lợi thế trước đối thủ được thi đấu trên sân nhà. Các cô gái áo đỏ thậm chí có thời điểm dẫn trước tới 5 điểm trong set quyết định, nhưng sự thiếu dứt khoát ở những pha bóng then chốt đã khiến cơ hội trôi qua, để rồi Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc với các tỷ số 19-25, 25-13, 25-18, 23-25 và 25-23.

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chơi sòng phẳng với chủ nhà Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông vô cùng tự hào về tinh thần chiến đấu và nỗ lực vượt giới hạn của toàn đội. Theo ông, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu với hơn 100% khả năng trước một đối thủ rất mạnh, giàu kinh nghiệm và có lợi thế sân bãi. Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng màn trình diễn tại trận chung kết cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam so với những kỳ SEA Games trước.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Tuấn Kiệt cảm thấy tiếc nuối nhất chính là sự thiếu quyết đoán ở thời khắc quan trọng của set thứ 5. Ông cho rằng đội tuyển Việt Nam đã hội đủ cơ hội để kết thúc trận đấu theo hướng có lợi cho mình, đặc biệt ở những tình huống ghi điểm quyết định. Theo quan điểm của ông, có những pha bóng mà điểm số lẽ ra phải thuộc về Việt Nam, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong muốn.

HLV Tuấn Kiệt động viên tinh thần các học trò trong từng điểm số.

Cổ động viên tiếp lửa cho cả hai đội trong trận chung kết nghẹt thở ở nhà thi đấu Huamark, Bangkok đêm 15-12. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đề cập đến một tình huống gây tranh cãi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thẳng thắn thừa nhận ông hiểu và tôn trọng quyết định của trọng tài, nhất là trong bối cảnh trận chung kết được tổ chức trên đất Thái Lan. Dù vậy, ông cũng khéo léo nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn cả là tinh thần thi đấu và sự trưởng thành của các cầu thủ, chứ không chỉ là kết quả cuối cùng.

Trong lúc nói về những sai sót mang tính bước ngoặt, vị HLV trưởng đã đưa ra một so sánh hấp dẫn khi ví đội tuyển Việt Nam với hình ảnh Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền ở thời điểm quyết định. Theo ông, ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới cũng có thể mắc sai lầm dưới áp lực cực lớn. Vì vậy, ông không thể trách các vận động viên trẻ của Việt Nam khi họ phải đối mặt với sức ép nặng nề trong một trận chung kết SEA Games.

Thêm một lần nữa, những cô gái chân dài của bóng chuyền Việt Nam chưa thể đổi màu huy chương vàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông đã liên tục động viên các học trò gạt bỏ áp lực tâm lý, thi đấu với tinh thần thoải mái nhất. Khi làm được điều đó, đội tuyển Việt Nam đã chơi sòng phẳng, thậm chí nhiều thời điểm lấn lướt Thái Lan và tạo ra một trong những trận đấu hay nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trước đối thủ này trong lịch sử SEA Games.

Khép lại buổi chia sẻ, HLV Tuấn Kiệt khẳng định dù thất bại ở trận chung kết để lại nhiều tiếc nuối, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng và bản lĩnh. Với những gì đã thể hiện tại SEA Games 2025, đội tuyển có nhiều cơ sở để hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, khi kinh nghiệm và sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định được tích lũy qua từng trận đấu đỉnh cao.