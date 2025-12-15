Phóng sự ảnh: Nước mắt nghẹn ngào của bóng chuyền nữ Việt Nam 15/12/2025 23:07

(PLO)- Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 diễn ra đêm 15-12 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều, khi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng nhau tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn và kịch tính bậc nhất trong lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa thể chạm tay vào ngôi vô địch, chấp nhận ngôi á quân sau trận thua sát nút 2-3 trước đội chủ nhà. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, giới chuyên môn và người hâm mộ đều dành nhiều lời khen ngợi cho cả hai đội.

Cuộc chơi giữa Thái Lan và Việt Nam có chất lượng chuyên môn cao, cùng tinh thần thi đấu kiên cường, cống hiến hết mình của các cầu thủ.

Đây cũng là trận chung kết bóng chuyền nữ trong nhà hấp dẫn nhất trong suốt 33 kỳ SEA Games đã qua, với thế trận giằng co, cân não đến từng điểm số.

Lợi thế sân nhà giúp đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. HLV Kiattipong Radchatagriengkai tung ra đội hình mạnh nhất, thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Phía bên kia lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ban huấn luyện Việt Nam có những điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến từng ván đấu, nhưng vẫn giữ niềm tin vào hai chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa - những mắt xích then chốt trong lối chơi. Sự phối hợp giữa hai chuyền hai với chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh đã giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận chủ động và tinh thần thi đấu quyết liệt.



Các cổ động viên cuồng nhiệt ở nhà thi đấu Huamark, Bangkok

Hiệu quả trong lối chơi của các cô gái Việt Nam sớm được thể hiện ở ván đấu đầu tiên. Với những pha tấn công sắc bén và khả năng phòng ngự chắc chắn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25/19, tạo lợi thế tâm lý đáng kể. Tuy nhiên, điều này cũng buộc đội tuyển Thái Lan nhanh chóng điều chỉnh đội hình, gia cố hàng chắn và tổ chức lại hệ thống phòng ngự. Sự thay đổi ấy phát huy tác dụng khi đội chủ nhà thắng đậm 25/13 ở ván thứ hai, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Cựu HLV đội tuyển bóng đá nam Thái Lan và HA Gia Lai Kiatisak cùng các con không bỏ qua trận chung kết giàu kịch tính của những cô gái chân dài.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Ván thứ ba chứng kiến sự vượt trội của Thái Lan với chiến thắng 25/18, nhưng đội tuyển Việt Nam không hề nao núng. Bằng tinh thần kiên cường và sự tập trung cao độ, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thi đấu bùng nổ ở ván thứ tư, giành chiến thắng sít sao 25/23, buộc trận chung kết phải bước vào ván quyết định.

Ván đấu thứ năm trở thành tâm điểm của cảm xúc khi cả hai đội liên tục ăn miếng trả miếng trong từng pha bóng, cống hiến tuyệt vời cho các cổ động viên. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt niềm tin vào Võ Thị Kim Thoa, và chuyền hai này đã đáp lại bằng những pha phối hợp chiến thuật thông minh, khiến hàng thủ Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc phán đoán.

Dẫu vậy, bước ngoặt đáng tiếc xảy ra ở thời điểm quyết định khi đội tuyển Việt Nam không xử lý tốt tình huống đỡ bước một từ cú phát bóng của đối thủ, để bóng rơi xuống sân trong sự tiếc nuối. Chính pha bóng này đã khép lại ván năm với chiến thắng 25/23 cho đội chủ nhà.

Chủ công Thanh Thúy và các đồng đội không tin vào mắt mình sau nhiều lần dẫn trước ở ván quyết định lại để mất vàng trong gang tấc. Trận đấu nghẹt thở cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng chuyền nữ Việt Nam, đồng thời mở ra niềm tin và hy vọng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.