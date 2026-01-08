Sốc: U-23 Việt Nam thắng 2 trận vẫn có nguy cơ bị loại 08/01/2026 14:00

(PLO)- Bảng A vòng chung kết U-23 châu Á đang diễn ra với kịch bản đầy khó lường, khi cục diện sau lượt trận mở màn chưa mang lại sự an tâm cho bất kỳ đội bóng nào, cả đội dẫn đầu U-23 Việt Nam.

Khoảng cách điểm số mong manh ở bảng A vòng chung kết U-23 châu Á khiến mọi kết quả đều có thể đảo chiều chỉ sau một vòng đấu, kể cả với đội đang tạm thời nắm lợi thế lớn như U-23 Việt Nam.

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U-23 Jordan ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia cũng khởi đầu thuận lợi khi vượt qua U-23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0 để xếp nhì bảng. Hai kết quả này tạo nên thế cân bằng mong manh, bởi cả bốn đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp lẫn nguy cơ bị loại.

Điều đáng chú ý là ngay cả trong trường hợp U-23 Việt Nam giành thêm một chiến thắng trước Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai vào ngày 9-1, chiếc vé vào tứ kết vẫn chưa chắc chắn. Kịch bản bất lợi hoàn toàn có thể xảy ra nếu U-23 Jordan đánh bại Saudi Arabia với tỷ số đậm. Khi đó, cục diện bảng đấu sẽ trở nên rối rắm và mọi toan tính chỉ có thể ngã ngũ ở lượt trận cuối cùng.

Chủ nhà Saudi Arabia xếp nhì bảng sau Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Ngày 12-1 được dự báo là thời điểm quyết định số phận các đội. Việt Nam sẽ phải đối đầu trực tiếp với chủ nhà Saudi Arabia, trong khi U-23 Jordan chạm trán Kyrgyzstan. Những trận đấu này không đơn thuần là cuộc cạnh tranh điểm số, mà còn là cuộc đua về hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với bất kỳ đội bóng nào.

Thực tế, bóng đá Việt Nam từng trải qua bài học đắt giá ở đấu trường châu lục. Hai năm trước, tại vòng chung kết U-20 châu Á, đội tuyển U-20 Việt Nam từng tạo nên những cú sốc lớn khi lần lượt đánh bại U-20 Australia và U-20 Qatar, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa trong hai trận cuối vòng bảng lần lượt gặp Kyrgyzstan và Saudi Arabia. Ảnh: TAFC.

Tuy nhiên, thất bại ở lượt trận cuối trước U-20 Iran đã khiến cục diện xoay chuyển theo cách nghiệt ngã. Ba đội cùng có 6 điểm, nhưng do thua kém về hiệu số bàn thắng bại so với Iran và Úc, đội tuyển U-20 Việt Nam buộc phải dừng bước trong sự tiếc nuối.

Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị ở thời điểm hiện tại. Với U-23 Việt Nam, việc thắng hai trận chưa đủ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý và khả năng kiểm soát hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng vai trò quyết định. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến công sức cả đội ở vòng bảng đổ sông đổ biển, trong một bảng đấu mà mọi kịch bản đều có thể xảy ra.