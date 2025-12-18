Nữ hoàng Nguyễn Thị Oanh trong 'ngôi đền 3 người' ở SEA Games 18/12/2025 08:08

(PLO)- Có ba vận động viên (VĐV) điền kinh hoàn thành hat trick HCV SEA Games 33 nhưng nữ hoàng Nguyễn Thị Oanh vẫn là số 1.

Điền kinh SEA Games 33 lại chứng kiến ba VĐV hoàn thành cú hat trick của 3 huyền thoại sống, trong đó duy nhất một nữ hoàng là Nguyễn Thị Oanh.

Oanh 30 tuổi, tham dự 5 kỳ SEA Games từ 2017 đến 2025 đã mang về 15 HCV cá nhân. Tính ra, mỗi SEA Games nữ hoàng này sở hữu một hat trick.

Có thêm hai VĐV của chủ nhà SEA Games cũng hoàn thành cú hat trick vàng các nội dung chạy. Đó chính là Puripol Bonsoon, 19 tuổi giành HCV nội dung 100m, 200m và 4X100m. Ở nội dung 100m, Bonsoon lập kỷ lục SEA Games với 9’68”, và đây là VĐV Đông Nam Á đầu tiên hoàn thành 100m dưới 10 giây.

Puripol Boonson, 19 tuổi giành cú hat trick HCV tại SEA Games 33 cho điền kinh Thái Lan. Ảnh: CTP.

VĐV thứ hai của Thái Lan hoàn thành hat trick HCV là Kieran Tuntivate, 28 tuổi. Kieran Tuntivate sinh sống tại Mỹ, có bố người Thái Lan và mẹ người Mỹ. Điều đặc biệt hơn là Kieran Tuntivate đã tốt nghiệp ĐH Harvard lừng danh.

Ba huyền thoại đường chạy này đều không phải là những gương mặt mới. Kieran Tuntivate từng tham dự SEA Games 2019 tại Philippines, và cũng hoàn thành cú hat trick. Đến SEA Games 2021 (diễn ra năm 2022 do đại dịch COVID-19) tại Việt Nam thì chàng sinh viên ĐH Harvard không thể về tham dự được. Trong khi đó, Puripol Boonson đến Việt Nam tham dự SEA Games 31 và cũng có một hat trick.

Chàng sinh viên ĐH Harvard mang về 3 HCV điền kinh, trong đó gồm kỷ lục nội dung đồng đội 4x400m. Ảnh: CTP.

Còn tại SEA Games 33 này, Kieran Tuntivate đoạt HCV nội dung 10.000m, 5.000m và 4X400m. Ở nội dung đồng đội 4x400m, Kieran có được những người đồng đội tốt Robert Atkinson (bố Úc, mẹ Thái) đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3’03”07. Thành tích cũ được lập tại SEA Games 1995 ở Chiang Mai là 3’05” 47.

Tuy nhiên, trong ba VĐV nổi bật trên đường chạy điền kinh SEA Games 33, chỉ có mỗi cô gái của Việt Nam sáng chói nhất với 3 HCV cá nhân, trong đó nội dung 3.000m rào là cực kỳ thách thức.

Ngôi sao điền kinh Việt Nam đang thực thi nội dung 3.000 rào và đoạt HCV thứ ba tại SEA Games 33. Ảnh: ANH HUY.

Nguyễn Thị Oanh cũng đã vượt người đàn chị Nguyễn Thị Huyền 14 HCV và những huyền thoại SEA Games như Muros của Philippines 14 HCV, Jennifer của Myanmar cũng 14 HCV, nhưng trong đó các đồng nghiệp có nhiều nội dung đồng đội.