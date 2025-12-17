Ronaldo và 2 cầu thủ bóng đá khác giàu có đến bất ngờ 17/12/2025 07:29

(PLO)- Cristiano Ronaldo và 2 cầu thủ bóng đá khác giàu có đến bất ngờ: Sẽ trở thành tỉ phú trong năm 2025!

Các cầu thủ bóng đá là một trong những người được trả lương cao nhất thế giới, mặc dù chỉ một số ít trong số họ thực sự trở thành tỉ phú. Hầu hết các cầu thủ bóng đá kiếm được khối tài sản khổng lồ khi còn đang thi đấu, trong khi một số khác lại thu về những khoản tiền lớn sau khi giải nghệ.

Ví dụ, năm ngoái có nhiều thông tin cho rằng cựu danh thủ người Pháp từng chơi cho Arsenal Mathieu Flamini đã trở thành tỉ phú nhờ công ty GF Biochemicals. Tuy nhiên, chính Flamini đã phủ nhận những tuyên bố này, khẳng định giá trị tài sản ròng cá nhân của ông thấp hơn nhiều so với con số được báo cáo.

Với điều đó, dưới đây là ba cầu thủ bóng đá, cả đang thi đấu và đã giải nghệ, được cho là sẽ đạt được khối tài sản tỉ USD vào năm 2025 theo Planet Football.

Ronaldo trở thành tỉ phú nhờ bóng đá. ẢNH: BOLA

Cristiano Ronaldo

Sau khi ký hợp đồng béo bở với Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành tỉ phú nhờ chơi bóng đá. Vào tháng 6 năm 2020, có thông tin cho rằng Ronaldo đã là tỉ phú, nhưng thông tin này hơi gây hiểu nhầm vì chỉ tính tổng thu nhập trước thuế và chi phí, chứ không phải giá trị tài sản ròng.

Tuy nhiên, sau khi quyết định đến Saudi Arabia chơi bóng, có thông tin cho rằng CR7 hiện đã chính thức trở thành tỉ phú. Tháng 5 năm ngoái, Ronaldo đứng đầu danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới, theo Forbes.

Ronaldo vượt xa những cái tên như Steph Curry, Lionel Messi, LeBron James và Tyson Fury. Theo hợp đồng với Al Nassr, Ronaldo được cho là kiếm được 488.000 bảng mỗi ngày, tương đương 3,42 triệu bảng mỗi tuần!

Con số đó không bao gồm thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Với thu nhập đáng kể cùng sức hút của một siêu sao toàn cầu, không có gì ngạc nhiên khi hợp đồng của Ronaldo được Al Nassr gia hạn đến năm 2027.

Faiq Bolkiah là người của Hoàng gia Brunei. ẢNH: BOLA

2. Faiq Bolkiah

Khác với Ronaldo, tài sản của Bolkiah không đến từ sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ 27 tuổi này từng chơi cho Southampton, Chelsea và Leicester City thời trẻ, hiện đang thi đấu cho Ratchaburi tại giải Thái Lan.

Với sự nghiệp bóng đá không mấy nổi bật, bạn có thể tự hỏi anh ta đến từ đâu mà có khối tài sản tỉ phú. Hóa ra, anh ta là thành viên của hoàng gia Brunei. Rất khó để biết chính xác khối tài sản cá nhân của Bolkiah là bao nhiêu, nhưng nhiều nguồn tin đánh giá Bolkiah là tỉ phú nhờ khối tài sản kết xù của gia đình.

Bolkiah được biết đến là một người khiêm tốn và không để dòng dõi giàu có của mình ảnh hưởng đến động lực chơi bóng đá.

3. Louis Saha

Saha trong màu áo MU. ẢNH: AFP

Tiền đạo người Saha từng thi đấu cho những CLB lớn như Manchester United (MU), Fulham và Everton tại Premier League: khối tài sản anh kiếm được từ sự nghiệp bóng đá là rất lớn, nhưng vẫn chưa là gì so với thu nhập sau khi giải nghệ.

Sau khi giải nghệ, Saha đồng sáng lập AxisStars, một nền tảng mạng xã hội kết nối các vận động viên với các nhà cung cấp dịch vụ và thương hiệu đáng tin cậy.

Theo các nguồn tin, công việc kinh doanh của Saha rất thành công và hiện công ty của anh có giá trị hơn 4 tỉ bảng Anh. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Saha vẫn tích cực tham gia vào thế giới bóng đá với vai trò bình luận viên cho nhiều trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh.