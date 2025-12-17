Nóng: U-22 Indonesia sa thải HLV sau khi thành cựu vô địch SEA Games 17/12/2025 14:31

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp tác với HLV Indra Sjafri trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển U-22 quốc gia sau khi SEA Games 2025 sớm khép lại với họ.

Thông tin chia tay HLV Indra Sjafri được công bố sau quá trình PSSI đánh giá nội bộ nhằm rà soát định hướng phát triển của các đội tuyển quốc gia Indonesia trong giai đoạn sắp tới. U-22 Indonesia đã không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 33 với tư cách đương kim vô địch, sau trận thua Philippines 0-1 và thắng Myanmar 3-1.

Phát biểu với truyền thông tại trụ sở Menara Mandiri, ông Sumardji – Chủ tịch Ban điều hành các đội tuyển quốc gia (BTN) trực thuộc PSSI – cho biết quyết định trên đã được thống nhất sau các cuộc thảo luận kỹ lưỡng. Theo ông, việc kết thúc mối quan hệ công tác với HLV Indra Sjafri là bước đi đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc lực lượng huấn luyện của bóng đá Indonesia.

Ông Sumardji nhấn mạnh rằng đây là quyết định mang tính tổ chức, được đưa ra dựa trên đánh giá tổng thể chứ không xuất phát từ yếu tố cá nhân. Ông cũng làm rõ rằng PSSI đang hướng tới một mô hình quản lý thống nhất hơn cho các đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển trẻ Indonesia sớm trở thành cựu vô địch SEA Games ngay sau vòng bảng. Ảnh: CCT.

Theo đó, việc bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia trong thời gian tới sẽ đi kèm với việc lựa chọn người dẫn dắt đội U-23. Cách làm này được xem là giải pháp nhằm đảm bảo sự đồng bộ về triết lý bóng đá, chiến thuật và định hướng đào tạo cầu thủ giữa các cấp độ đội tuyển. Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận từ Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch cũng như toàn bộ Ban Chấp hành PSSI.

Việc chia tay HLV Indra Sjafri đồng nghĩa với việc PSSI sẽ phải tìm kiếm một gương mặt mới cho đội U-23 Indonesia. Tuy nhiên, theo ông Sumardji, ở thời điểm hiện tại, liên đoàn chưa thể công bố bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến nhân sự thay thế. Nguyên nhân là bởi ưu tiên hàng đầu của PSSI lúc này vẫn là quá trình tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia, vị trí được xem là then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Indonesia.

Được biết, PSSI đã tiến hành phỏng vấn nhiều ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia. Trong số năm ứng viên được mời làm việc, bốn người đã hoàn tất quá trình phỏng vấn. Sau khi đánh giá năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, danh sách này đã được rút gọn xuống còn hai cái tên nổi bật.

HLV Indra Sjafri đã rời ghế tuyển trẻ Indonesia. Ảnh: BL.

Hai ứng viên cuối cùng sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận chi tiết trong cuộc họp sắp tới của Ban Chấp hành PSSI, trước khi liên đoàn đưa ra quyết định chính thức.

Ông Sumardji cho biết thêm, PSSI mong muốn lựa chọn một chiến lược gia không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của bóng đá Indonesia. Việc gắn kết công tác huấn luyện giữa đội tuyển quốc gia và đội U-23 được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ thống xuyên suốt, giúp các cầu thủ trẻ có sự chuyển tiếp mượt mà khi được đôn lên cấp độ cao hơn.