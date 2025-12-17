Sốc: Bóng đá Malaysia chính thức nộp đơn chống lệnh FIFA 17/12/2025 16:04

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ chính thức gửi văn bản lên FIFA để yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý của hình phạt bổ sung vừa được áp dụng đối với đội tuyển quốc gia Malaysia, sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra quyết định gây nhiều tranh cãi liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Theo thông báo được FIFA công bố vào ngày 17-12, đội tuyển Malaysia bị xử thua với tỷ số 0-3 trong ba trận đấu quốc tế thuộc vòng bảng FIFA, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt trị giá 10.000 franc Thụy Sĩ. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật FIFA, do Phó Chủ tịch Jorge Palacio chủ trì.

Sau quá trình xem xét hồ sơ và bằng chứng liên quan, FIFA kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản năm 2025), khi để các cầu thủ không đủ tư cách pháp lý ra sân trong một số trận đấu quốc tế.

Ba trận đấu bị xác định có sai phạm gồm cuộc đối đầu với Cape Verde kết thúc với tỷ số hòa 1-1 vào ngày 29-5, trận thắng Singapore 2-1 diễn ra ngày 4-9 và trận thắng Palestine 1-0 vào ngày 8-9. Do vi phạm quy định, FIFA quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả của ba trận đấu nói trên và xử thua Malaysia với cùng tỷ số 0-3.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 sau khi hòa Cape Verde 1-1. Ảnh: TNST.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi kết quả chuyên môn, FIFA còn áp dụng thêm hình phạt tài chính đối với FAM. Khoản tiền phạt 10.000 franc Thụy Sĩ được xem là biện pháp kỷ luật bổ sung nhằm răn đe và nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ việc. Chính yếu tố này đã khiến FAM bày tỏ quan điểm cần được làm rõ thêm từ phía FIFA.

Trong thông cáo chính thức, FAM cho biết sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản cho FIFA nhằm đề nghị Ủy ban Kỷ luật cung cấp giải thích chi tiết về cơ sở và lý do áp đặt hình phạt bổ sung. Liên đoàn khẳng định họ cần có đầy đủ thông tin trước khi cân nhắc những bước đi tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo hoặc các biện pháp pháp lý phù hợp theo quy định của FIFA.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Malaysia vướng vào các án phạt liên quan đến vấn đề pháp lý của cầu thủ. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, FIFA đã từng xử phạt FAM số tiền lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ vì liên quan đến việc sử dụng giấy tờ bị cáo buộc là giả mạo trong quá trình đăng ký cầu thủ. Vụ việc này được xem là tiền đề dẫn đến các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn ở thời điểm hiện tại.

Bóng đá Malaysia cũng đang vướng rắc rối vụ 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện ra sân ở trận thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Bên cạnh án phạt dành cho bóng đá Malaysia, FIFA cũng áp dụng hình thức kỷ luật cá nhân đối với bảy cầu thủ nhập tịch có liên quan trực tiếp đến vụ việc làm giả giấy tờ. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và chịu án cấm thi đấu trong thời hạn 12 tháng. Danh sách các cầu thủ này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Hector Hevel.

Những quyết định kỷ luật liên tiếp từ FIFA đang đặt bóng đá Malaysia trước áp lực lớn, không chỉ về mặt thành tích mà còn ở uy tín và công tác quản lý. Trong lúc đó, động thái yêu cầu làm rõ án phạt của FAM được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp cho tương lai của đội tuyển quốc gia.