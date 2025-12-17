Bị phát hiện gian lận, cả đội tuyển Thái Lan rút khỏi SEA Games 17/12/2025 16:59

(PLO)- Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) đã chính thức thông báo rút đội tuyển quốc gia nữ Thái Lan ở bộ môn Arena of Valor (AOV - hay còn gọi là RoV) khỏi SEA Games 33, sau khi một cá nhân bị phát hiện gian lận.

Quyết định gây chấn động của TESF được đưa ra sau khi Ủy ban Kỹ thuật của giải đấu ban hành án cấm thi đấu đối với tuyển thủ Tokyogurl, tên thật là Naphat Warasin, vì vi phạm các quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu.

Theo thông tin từ TESF, sự việc bắt nguồn từ phán quyết của Ủy ban Kỹ thuật xác định Tokyogurl đã vi phạm Điều 9.4.3 trong Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử. Điều khoản này liên quan đến hành vi sử dụng phần mềm hoặc phần cứng sửa đổi trái phép của bên thứ ba, điều bị nghiêm cấm tuyệt đối trong các giải đấu chính thức nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch. Ban đầu, hình phạt được áp dụng chỉ là cấm cá nhân Tokyogurl tiếp tục tham gia thi đấu tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ việc, TESF đã đi đến quyết định mạnh tay hơn: rút toàn bộ đội tuyển AOV nữ Thái Lan khỏi giải đấu. Ông Santi Lohthong, Chủ tịch TESF, đã trực tiếp xác nhận thông tin này và nhấn mạnh rằng đây là lựa chọn cần thiết để thể hiện trách nhiệm của Thái Lan với tư cách là quốc gia đăng cai SEA Games. Theo ông, dù quyết định này gây nhiều tiếc nuối, nhưng việc đặt sự công bằng, tinh thần thể thao và uy tín của giải đấu lên hàng đầu là điều không thể thỏa hiệp.

Ông Santi Lohthong rút cả đội tuyển eSports rời khỏi SEA Games 33. Ảnh: SS.

Ông Santi cho biết Thái Lan luôn tôn trọng luật lệ, tình hữu nghị giữa các quốc gia và các giá trị cốt lõi của thể thao. Ông khẳng định rằng sự cố liên quan đến đội tuyển AOV nữ là vấn đề nghiêm trọng, và trong vai trò nước chủ nhà, Thái Lan không thể để bất kỳ nghi ngờ nào về tính minh bạch của giải đấu tiếp tục tồn tại. Vì vậy, việc rút đội là hành động nhằm bảo vệ hình ảnh chung của SEA Games cũng như thể thao điện tử Thái Lan trên đấu trường khu vực.

Chủ tịch TESF cũng gửi lời cảm ơn tới đại diện đội tuyển Lào, đặc biệt là ông Jonathan, vì đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng khi không khiếu nại hay làm căng thẳng thêm tình hình. Ông đồng thời ghi nhận sự chuyên nghiệp của các vận động viên Lào khi vẫn thi đấu theo đúng lịch trình, qua đó góp phần duy trì không khí tôn trọng và đoàn kết giữa các đoàn thể thao tham dự SEA Games.

Song song với quyết định của TESF, những hệ quả nghiêm khắc khác cũng nhanh chóng được đưa ra đối với cá nhân Tokyogurl. Ban tổ chức Garena RoV Tournament đã phát đi thông báo chính thức xác nhận lệnh cấm Naphat Warasin tham gia tất cả các giải đấu Arena of Valor do Garena tổ chức, bắt đầu từ ngày 16-12. Garena nhấn mạnh quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ các tiêu chuẩn về tính cạnh tranh, đạo đức nghề nghiệp và uy tín của hệ thống giải đấu thể thao điện tử.

Tokyogurl thua đơn thiệt kép ở SEA Games 33. Ảnh: SS.

Không dừng lại ở đó, TALON TH - đội tuyển mà Tokyogurl đang đầu quân - cũng đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nữ tuyển thủ này, có hiệu lực từ cùng ngày 16-12. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và phản ánh lập trường cứng rắn của các tổ chức liên quan trong việc bảo vệ hình ảnh và giá trị của thể thao điện tử.

Toàn bộ sự việc đã tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng eSports khu vực. Dù gây tổn thất không nhỏ cho đội tuyển nữ AOV Thái Lan tại SEA Games 33, quyết định rút lui của TESF vẫn được nhiều ý kiến đánh giá là hành động dũng cảm và có trách nhiệm, nhằm khẳng định cam kết của Thái Lan đối với nguyên tắc cạnh tranh công bằng và tinh thần thể thao cao thượng.