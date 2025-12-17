Bruno tiết lộ gây chấn động: ‘Man United bán tôi với giá 100 triệu bảng’ 17/12/2025 16:32

(PLO)- Đội trưởng Bruno Fernandes đã lần đầu chia sẻ thẳng thắn về một trong những thời điểm khó khăn nhất kể từ khi anh khoác áo Manchester United, khi ban lãnh đạo CLB cân nhắc bán anh cho Al Hilal với mức giá lên tới 100 triệu bảng.

Dù cuối cùng vẫn ở lại Old Trafford, đội trưởng Bruno của “Quỷ đỏ” thừa nhận mình có cảm giác tổn thương và thất vọng trước cách mà tương lai của anh được đặt lên bàn đàm phán vào mùa hè năm ngoái.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha, hiện 31 tuổi và còn hợp đồng với Man United đến năm 2027, là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội bóng trong nhiều mùa giải gần đây. Tuy nhiên, bất chấp vai trò đội trưởng và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ, Bruno Fernandes tiết lộ rằng ban lãnh đạo đã xem lời đề nghị từ Al Hilal như một phương án nghiêm túc, khiến anh cảm thấy mình không thực sự được trân trọng như mong đợi.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Canal 11 của Bồ Đào Nha, được thực hiện vào tháng 11 khi anh đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia và chỉ mới được công bố gần đây, Bruno Fernandes chia sẻ rằng quyết định từ chối Saudi Arabia xuất phát hoàn toàn từ tình yêu dành cho Manchester United. Anh khẳng định mình không ở lại vì lý do gia đình hay vì e ngại thay đổi môi trường sống, mà bởi mối gắn bó sâu sắc với CLB mà anh luôn sẵn sàng cống hiến.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn gắn bó với MU cho đến khi cạn hợp đồng. Ảnh: EPA.

Theo Bruno, điều khiến anh buồn nhất không phải là khả năng phải ra đi, mà là cảm giác CLB cho rằng việc bán anh sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực. Anh thừa nhận suy nghĩ ấy khiến mình đau lòng, bởi bản thân luôn coi việc được thi đấu và chiến đấu cho MU là ưu tiên hàng đầu. Dù vậy, anh cũng hiểu bóng đá hiện đại là một cuộc chơi của tài chính và chiến lược, nơi những quyết định lạnh lùng đôi khi lấn át yếu tố tình cảm.

Bruno Fernandes cũng tiết lộ rằng Al Hilal đã tiếp cận anh một cách rất nghiêm túc. Chủ tịch của đội bóng Saudi Arabia đã trực tiếp gọi điện, trong khi Ruben Neves - đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha - cũng nhắn tin để thúc giục Bruno cân nhắc lời đề nghị. Al Hilal thậm chí còn bày tỏ mong muốn anh góp mặt tại FIFA Club World Cup trong màu áo của họ, kèm theo mức đãi ngộ tài chính cực kỳ hấp dẫn.

Đội trưởng Bruno chưa muốn cập bến Saudi Pro League. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, tiền bạc không phải yếu tố quyết định đối với anh. Bruno thừa nhận rằng việc chuyển đến Saudi Arabia có thể mang lại một cuộc sống hoàn toàn khác, từ mức lương cao ngất ngưởng cho đến môi trường sống dễ chịu hơn so với thời tiết khắc nghiệt tại Manchester. Dẫu vậy, những lợi ích đó vẫn không đủ để khiến anh đánh đổi niềm tự hào và khát khao được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất châu Âu.

Ngôi sao Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng anh hoàn toàn có thể gây sức ép để ra đi, giống như cách nhiều cầu thủ khác từng làm, nhưng anh đã không chọn con đường đó. Anh vẫn tập luyện, thi đấu và giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối. Theo đội trưởng của MU, ban lãnh đạo có thể đã muốn bán anh, nhưng họ không đủ quyết đoán để làm điều đó, phần vì HLV Amorim vẫn muốn giữ anh ở lại. Anh khẳng định nếu anh chủ động xin ra đi, CLB sẽ để anh rời Old Trafford.