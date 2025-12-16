Bóng chuyền nữ Việt Nam và quan niệm về “chiến công” của Dasaev 16/12/2025 13:23

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam ôm mặt khóc tức tưởi sau khi thua 2-3 trận chung kết SEA Games 33 trước Thái Lan. Quan niệm về “chiến công” của những người thi đấu thật khác.

Lẽ ra các cô gái Việt Nam phải tự hào vì đã làm cho Thái Lan thuộc đẳng cấp thế giới mướt mồ hôi và phải vượt qua chính mình mới đánh bại được đối thủ.

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam đã thể hiện một trận chung kết đầy xuất sắc chiều 15-12 tại nhà thi đấu Huamark ở Bangkok. Ảnh:TVF

Bóng chuyền nữ Thái Lan ở đẳng cấp thế giới từ lâu rồi. Họ thường xuyên tham dự World Cup, giải vô địch thế giới, còn Việt Nam thì rất hiếm, năm nay bóng chuyền nữ Việt Nam mới lần đầu tiên dự World Cup tại Thái Lan mà thôi.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã khiến Thái Lan nhiều phen hết hồn trong một trận chung kết cực kỳ hấp dẫn và kịch tính chiều 15-12 ở nhà thi đấu Huamak, Bangkok.

Bóng chuyền nữ Thái Lan ở đẳng cấp thế giới, nhưng đã có một chiến thắng vất vả trước tuyển Việt Nam. Ảnh:TVF

Đó phải là sự tự hào về “chiến công” nhưng tại sao các cô gái Việt Nam khóc tức tưởi, tiếc nuối, rã rời và suy sụp...Trình độ của bóng chuyền nữ Việt Nam còn ở khu vực vào chung kết và gây vô vàn khó khăn cho Thái Lan, đó phải là “ngẩng cao đầu” với tấm HCB chứ? Đó là chiến công rồi, sao phải buồn, khóc, suy sụp?

Nhưng không, cái thất bại này, có lẽ các cô gái Việt sẽ còn “gặm nhấm” nỗi buồn và thậm chí nỗi đau và khó nuốt trôi trong những ngày tới nữa dẫu biết tuyển Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn. Bởi ở sét 5 quyết định, bóng chuyền nữ Việt Nam từng vươn lên dẫn 10-5, rồi có rất nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu với thắng lợi lịch sử trước Thái Lan khi hai đội so kè từng điểm số.

Nhưng đó là thể thao, thua trận phải luôn hậm hực và rèn đúc ý chí để lần sau phải thắng đối thủ, đó là nguyên tắc tất yếu và là động lực trong thể thao.

Cựu thủ môn huyền thoại của tuyển Liên Xô Rinat Dasaev từng cùng Liên Xô vào đến chung kết Euro 88 và thua Hà Lan 0-2 có quan điểm rất lạ về “chiến công”, về “thành tích”.

Trong lần tuyển Nga vào tứ kết World Cup 2018 trên sân nhà, báo chí gọi đó là “chiến công”, vì lần đầu tiên tuyển Nga có thành tích này.

Tuy nhiên huyền thoại Rinat Dasaev bác bỏ và nói báo chí “đừng xem đó là chiến công”- Chiến công chỉ có thể là ngôi vô địch. Rinat Dasaev kể: “Đến bây giờ thế hệ chúng tôi thua Hà Lan 0-2 ở chung kết Euro 88 ấy nghĩ lại vẫn còn đau, vẫn còn tiếc nuối. Nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Còn đã là chiến công thì đó luôn là niềm tự hào, giúp chúng ta lâng lâng mỗi khi nghĩ về nó, chứ không phải nỗi đau. Bạn về nhì... chẳng ai nhớ cả, những người trong cuộc như chúng tôi luôn đau đớn mỗi khi nghĩ về trận chung kết ấy”.

Dasaev còn nói thêm cái đêm sau trận chung kết Liên Xô thua Hà Lan 0-2 ấy, về khách sạn toàn đội chẳng ai nói với ai, nuốt vội thức ăn vào bụng rồi ngồi thừ ra, sau đó từng người rời bàn về phòng mình.

Tất cả những gì bóng chuyền nữ Việt Nam làm được tại SEA Games 33 này và đặc biệt ở chung kết chiều 15-12 có thể nói là “chiến công” là niềm tự hào...vì bóng chuyền nữ Việt Nam đã ngang bằng với nữ Thái Lan rồi.

Vậy thì tại sao các cô gái Việt Nam ôm mặt khóc tức tưởi vì thua cuộc? Trong khi chiến công thì chỉ phải mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc ngút trời mà thôi.

Nhưng tất cả fan Việt Nam xem trận chung kết ấy đều quả quyết đó là “chiến công” thực sự của bóng chuyền nữ Việt Nam.