Tổng thư ký VFV tiết lộ lý do đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị phạt 14/08/2025 09:48

Theo Tổng thư ký VFV - ông Lê Trí Trường, nguyên nhân đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị FIVB phạt, có thể liên quan đến vấn đề giấy tờ xác minh nhân thân của vận động viên (VĐV) tham dự giải vô địch U-21 thế giới 2025, đang diễn ra tại Indonesia.

Trước đó, ban tổ chức giải vô địch U-21 thế giới đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba VĐV chủ lực trên hàng công đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam gồm Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh và Lê Như Anh.

Theo VFV, ban tổ chức giải lẫn FIVB yêu cầu cung cấp hồ sơ gốc, trong đó có giấy khai sinh của ba VĐV. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình và đơn vị đào tạo VĐV, hồ sơ được VFV nhanh chóng thu thập và dịch thuật, gửi qua FIVB. Kết quả xác minh cho thấy hai VĐV có giấy khai sinh làm muộn 1–2 năm so với năm sinh thực tế, nhưng ngày tháng sinh thì hoàn toàn trùng khớp. Nguyên nhân được VFV lý giải, do điều kiện các VĐV ở vùng sâu vùng xa khiến việc làm giấy khai sinh không đúng ngày. Tại thời điểm chờ FIVB xác minh, hai VĐV này không được đăng ký thi đấu trận đấu của đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam gặp U-21 Puerto Rico.

Đến rạng sáng qua 13-8, FIVB bất ngờ thông báo một VĐV Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu và ra quyết định xử phạt đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam.

Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường khẳng định, đây là tiền lệ chưa từng có dù hồ sơ VĐV đã được VFV gửi đầy đủ trước giải, FIVB cũng đã xem xét trong cuộc họp kỹ thuật nhưng không nêu lên vấn đề gì. Hiện VFV đang soạn văn bản khiếu nại để bảo vệ quyền lợi VĐV và uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Các VĐV đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam mừng trận thắng U-21 Puerto Rico. Ảnh: FIVB

Ông Trường cho rằng FIVB có quyền yêu cầu kiểm tra hồ sơ gốc và cá nhân VĐV khi có kiến nghị từ đội khác, nhưng một số quy định này còn mới và chưa từng áp dụng trước đây.

Ngoài ra, Tổng thư ký VFV còn nhấn mạnh, các VĐV lẫn Liên đoàn không vi phạm quy định. VFV mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ để đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam vượt qua khó khăn này. Ông cho biết các VĐV đã rất nỗ lực đạt nhiều thành tích, và VFV sẽ tiếp tục hành trình nâng tầm bóng chuyền Việt Nam.

VĐV Nguyễn Phương Quỳnh trở lại thi đấu trận phân hạng, U-21 Việt Nam đánh bại U-21 Ai Cập tỉ số 3-1.

Dư luận trong nước cho rằng, án phạt của FIVB còn mập mờ khi chưa có tiền lệ cho trường hợp tương tự. Gây ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam. Trước khi có án phạt, đội từ nhóm tranh thứ hạng cao buộc phải xuống đấu vòng xếp hạng dành các đội ở nhóm dưới, bất chấp đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam đã giành ngôi nhì bảng A.