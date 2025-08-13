Vì sao hãng tin Antara của Indonesia nhanh nhẩu đưa tin FIVB loại đội U-21 Việt Nam khỏi giải? 13/08/2025 12:46

(PLO)-U-21 Việt Nam đã bị LĐBC Quốc tế (FIVB) loại khỏi giải U-21 thế giới. Thông tin này của hãng thông tấn Indonesia khiến giới hâm mộ Indonesia hả hê bình luận nhưng lại đi ngược với những gì LĐ Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cung cấp.

Trong khi VFV vừa có thông cáo báo chí đề cập việc bất hợp lý từ phía FIVB và thực hiện khiếu nại xử thua 0-3 bốn trận của U-21 VN thì Hãng thông tấn Antara của Indonesia viết (trích):

"Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã loại đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam khỏi Giải vô địch bóng chuyền nữ U-21 thế giới năm 2025.

Trong xét nghiệm nhiễm sắc thể do FIVB thực hiện, hai cầu thủ Việt Nam là ĐXX và PXX (vì lý do tế nhị chúng tôi không đưa tên cụ thể - PV) được tuyên bố là nam.

Điều này có nghĩa là Việt Nam đã vi phạm Điều 12.2 của FIVB về quy định cầu thủ. Dựa trên báo cáo xét nghiệm, FIVB đã đưa ra hình phạt hủy kết quả trận đấu và loại đội U-21 VN khỏi giải đấu.

Đội U-21 VN. Ảnh: Siam Sports

Đội U-21 Việt Nam đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khác khi các vi phạm đang được Hội đồng kỷ luật FIVB xem xét."

Được biết VFV đã đệ đơn kháng cáo lên FIVB về việc đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị xử thua 4 trận.

Trong một tuyên bố chính thức, VFV viết rằng họ đã hoàn tất mọi thủ tục đăng ký cầu thủ cần thiết đáp ứng các tiêu chí do FIVB đặt ra cho Giải vô địch bóng chuyền nữ U-21 thế giới năm 2025.

VFV cũng cho biết văn bản này đã được FIVB chấp thuận, cho phép các vận động viên Việt Nam đăng ký.

Trong thông cáo của VFV có đoạn:

"VFV xác nhận đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên và đã nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ đã được FIVB xem xét và phê duyệt, cho phép các vận động viên tham gia giải đấu.

Tuy nhiên, quyết định của FIVB liên quan đến các vận động viên không đủ điều kiện được đưa ra dựa trên các yêu cầu bổ sung về hồ sơ và một số yêu cầu đối với các vận động viên tính đến ngày 12 tháng 8. Đây là những yêu cầu chưa từng được thiết lập trước đây đối với các vận động viên trong đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Trong tuyên bố chính thức của FIVB, không nêu rõ cầu thủ Việt Nam bị nghi ngờ là nam giới.

Vậy thì hãng thông tấn Indonesia Antara "cầm đèn chạy trước ô tô" và đang làm loạn giải lên vì lý do gì?