Lấn cấn “gene” và giới tính nam đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị loại? 13/08/2025 09:19

Đội bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam đang tham dự giải bóng chuyền quốc tế tại Surabaya, giải trực thuộc Indonesia thuộc LĐBĐ Quốc tế (FIVB).Tuy nhiên lấn cấn "gene" có VĐV đã không vượt qua được đợt kiểm tra giới tính và “gene” nên đội trẻ Việt Nam đã bị loại khỏi giải?

Hai VĐV trẻ bóng chuyền của Việt Nam thi đấu cực kỳ xuất sắc và ấn tượng nhưng lấn cấn "gene".

FIVB đã yêu cầu xét nghiệm nhiễm sắc thể đối với hai tuyển thủ bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam, điều này đã khiến họ không thể thi đấu trong trận thắng 3-1 trước Puerto Rico tại vòng bảng Giải vô địch thế giới 2025 tại Indonesia. Kết quả và quyết định sẽ được đưa ra trước khi quyết định tương lai của họ ở vòng 16 đội.

Lấn cấn "gene" U-21 nữ Việt Nam mặc dù chơi rất ấn tượng tại giải U-21 quốc tế ở Surabaya, Indonesia,nhưng sẽ bị loại? Ảnh: S.S

Liên đoàn bóng chuyền quốc tế ( FIVB ) đã yêu cầu hai cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam tiến hành xét nghiệm nhiễm sắc thể hoặc giới tính. Lấn cấn "gene" dẫn đến việc họ không thể thi đấu trong trận đấu với Puerto Rico tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U-21 thế giới FIVB 2025 tại Surabaya, Indonesia, ở trận đấu vòng bảng cuối cùng.

Chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra và xem xét từ FIVB trước khi quyết định liệu cả hai vận động viên có thể thi đấu ở vòng 16 đội hay không.Việc lấn cấn "gene" không phải là điều hiếm gặp trong bóng chuyền.

Mặc dù thiếu vắng hai cầu thủ chủ chốt, đội tuyển U-21 Việt Nam vẫn có thể đánh bại Puerto Rico với tỷ số 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 25-22), kết thúc vòng 1 với 4 trận thắng và 1 trận thua, cùng 12 điểm với Argentina và cùng thống kê Tỷ số set , trước khi tiến vào vòng 16 đội thành công.

Thông tin thêm nêu rằng xét nghiệm sàng lọc nhiễm sắc thể y tế ( Xét nghiệm sàng lọc nhiễm sắc thể ) là xét nghiệm tìm bất thường về nhiễm sắc thể, bao gồm nhiễm sắc thể giới tính (X và Y), để xác định giới tính của người được xét nghiệm xem họ có nhiễm sắc thể nam (XY) hay nữ (XX).

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VBA) đã làm rõ việc hai tuyển thủ U21 nữ của đội tuyển bóng chuyền quốc gia vắng mặt trong trận đấu với Puerto Rico không phải do xét nghiệm nhiễm sắc thể, mà do ban tổ chức yêu cầu bổ sung hồ sơ. Dự kiến họ sẽ trở lại sân đấu ở vòng loại trực tiếp.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VVF) đã ra thông cáo làm rõ sự vắng mặt của hai cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ U21 quốc gia trong trận đấu với Puerto Rico, khẳng định không liên quan đến xét nghiệm nhiễm sắc thể như một số phương tiện truyền thông Indonesia đưa tin.

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trao đổi với báo chí ngày 12/8 rằng, vấn đề phát sinh từ việc ban tổ chức giải yêu cầu bổ sung giấy tờ như giấy khai sinh cho hai vận động viên.

Các tài liệu cần thiết đã được nộp trước cho ban tổ chức giải đấu theo đúng quy trình thông thường. Vấn đề này đáng lẽ phải được nêu ra tại cuộc họp kỹ thuật trước khi giải đấu bắt đầu, chứ không phải sau vòng bảng", ông Trường nói.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gửi công văn chính thức làm rõ tới ban tổ chức giải đấu và hy vọng cả hai vận động viên sẽ có thể trở lại sân đấu ở vòng loại trực tiếp vào ngày mai (tức 13-8).

Kiểm tra giới tính, di tuyền, tức gene từ các tổ chức thể thao quốc tế chủ yếu dựa trên lượng hormon nam, nữ và ngưỡng cho phép của nữ đến tối đa bao nhiêu...Chứ không chỉ căn cứ trên bộ phận sinh dục.