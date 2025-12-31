Một năm nhìn lại: “Đỉnh” của ông Park và “đỉnh” của ông Kim 31/12/2025 14:19

(PLO)- HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik đã dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam như thế nào? Cùng nhìn lại thành tích HLV Kim Sang-sik trong năm qua.

Ngay sau khi U-22 Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 33, báo chí Hàn Quốc có không ít bài báo tự hào về những HLV của họ làm nên chuyện cho bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang-sik có cái hay, HLV Park Hang-seo có sự phi thường.

Sau đó là sự so sánh lành mạnh hai nhà cầm quân Hàn Quốc đại diện 2 thế hệ đã có những đóng góp cho bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang-sik tạo nên một kỷ lục mà người đồng hương tiền nhiệm chưa làm được là trong vòng 1 năm đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh 3 ngôi vô địch Đông Nam Á gồm U-23 Đông Nam Á, AFF Cup và SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik tạo kỷ lục 3 ngôi vô địch Đông Nam Á trong 1 năm cho các đội tuyển Việt Nam.

Cùng với đó, HLV Kim Sang-sik làm được điều mà HLV Park Hang-seo chưa làm được là đánh bại những đội tuyển Thái Lan trên đất Thái Lan rất ngoạn mục.

Nói là “ngoạn mục” bởi chẳng ai có thể nào quên hình ảnh một đội tuyển Thái Lan xấu chơi với hành vi không Fair Play của Supachok ở chung kết AFF Cup lượt về tối 5-1-2025 trên sân Rajamangala. Nhưng cuối cùng Hai Long thoát qua cú xoạc bóng của hậu vệ Thái Lan rồi đẩy bóng vào lưới trống cự ly rất xa khiến toàn bộ các cầu thủ Thái Lan đổ sụp xuống sân. Hình ảnh bất lực của tuyển Thái Lan ngay trên thánh địa Rajamangala lại mở ra một kỷ nguyên cho HLV Kim Sang-sik.

U-22 Thái Lan suy sụp sau khi bị Việt Nam ngược dòng đánh bại 3-2 đêm 18-12. Ảnh:B.P

Sau đó, đội U-22 Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0 nhưng cuối cùng thua ngược 2-3 đêm 18-12 cũng tại thánh địa Rajamangala ở chung kết SEA Games 33. Đó là những điều mà HLV Park Hang-seo chưa làm được. Thời HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam chưa bao giờ đánh bại được Thái Lan mà chỉ hòa và thua dù sân nhà hay sân khách từ vòng loại World Cup 2022, đến AFF Cup.

Trận thua Thái Lan 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng đánh dấu trận cuối cùng trước khi HLV Park Hang-seo rời bóng đá Việt Nam.

Tầm châu lục,HLV Park Hang-seo vẫn tạo "đỉnh" cho bóng đá Việt Nam mà đàn em Kim Sang-sik không dễ san bằng. Ảnh:CTP

Tuy nhiên ở cấp độ châu lục thì HLV Park Hang-seo đang thách thức đàn em Kim Sang-sik.

HLV Park Hang-seo từng đưa U-23 Việt Nam vào chung kết “Thường Châu 2018” ở giải U-23 châu Á, vào bán kết Asiad 2018 cấp đội trẻ, đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1 (phạt đền) tại UAE.

Những thách thức mà HLV Park Hang-seo đang tạo ra cho HLV Kim Sang-sik này liệu nhà cầm quân 47 tuổi có vượt qua?

Ngày 6-1-2026, U-23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch U-23 châu Á, liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm được như đàn anh tại “Thường Châu 2018”?...

Việc tuyển Việt Nam lên ngôi nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn chờ đợi án kỷ luật giáng xuống tuyển Malaysia mà thôi. Và lúc đó, HLV Kim Sang-sik sẽ lại dẫn tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 có đưa tuyển Việt Nam vượt mốc tứ kết Asian Cup 2019?