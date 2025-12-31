VFF trừng phạt nặng các hành vi tiêu cực từ HLV đến cầu thủ 31/12/2025 17:30

Các án kỷ luật của VFF tập trung vào hành vi thi đấu không đúng khả năng, vi phạm tinh thần trung thực thể thao và những phản ứng, hành vi bạo lực trên sân cỏ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh giải đấu cũng như uy tín của bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo thông báo chính thức, nhiều cầu thủ thuộc các đội U-19 Hoài Đức, U-19 Luxury Hạ Long và U-19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà bị xác định đã không thi đấu đúng năng lực chuyên môn, làm sai lệch tính cạnh tranh công bằng của giải. Sau quá trình xem xét, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với 8 cầu thủ, bao gồm thủ môn và cầu thủ ở cả ba đội nói trên. Tất cả đều bị phạt tiền ở mức 3.750.000 đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải U-19 quốc gia 2025-2026, kể cả trong trường hợp đội bóng của họ giành quyền vào vòng chung kết.

Cụ thể, các cầu thủ thuộc U19 Hoài Đức bị đình chỉ thi đấu từ lượt trận 8 cho đến khi giải khép lại gồm thủ môn Dương Thanh Tú cùng các cầu thủ Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng và Nguyễn Đại Huệ. Cùng hình thức xử phạt này, đội U-19 Luxury Hạ Long có hai trường hợp là cầu thủ Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh. Đội U-19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà có một cầu thủ bị kỷ luật là Đào Minh Trí. Các quyết định đều có hiệu lực ngay từ ngày ký và các cá nhân liên quan được quyền khiếu nại theo đúng quy định của VFF.

VFF phạt nặng các cầu thủ U-19 của Trung tâm Đào Hà, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, TP.HCM. Ảnh: VFF.

Bên cạnh những án phạt vì thi đấu không đúng khả năng, Ban Kỷ luật VFF cũng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật trong thi đấu. Ngày 30-12, cầu thủ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa của U-19 TP.HCM bị phạt 3.750.000 đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương trong trận gặp U-19 Đắk Lắk diễn ra ngày 29-12.

Trước đó một ngày, Ban Kỷ luật VFF cũng đã ban hành các quyết định liên quan đến ban huấn luyện đội U-19 Hà Tĩnh. Theo đó, HLV Đinh Văn Dũng bị phạt 7.500.000 đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 6 trận sau hành vi xâm phạm thân thể trọng tài trong trận đấu với U-19 SL Nghệ An ngày 27-12. Trợ lý HLV Nguyễn Anh Cường nhận án phạt 1.250.000 đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận vì phản ứng không đúng mực với trọng tài ở cùng trận đấu này.

HLV Đinh Văn Dũng bị phạt vì xâm phạm thân thể trọng tài. Ảnh: BNA.

VFF khẳng định quan điểm xuyên suốt là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm hay ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật, đạo đức và tinh thần thi đấu trung thực. Trong thời gian tới, công tác giám sát, kiểm tra sẽ tiếp tục được tăng cường, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những biểu hiện tiêu cực.

Đây được xem là đòn trừng phạt cần thiết của Ban Kỷ luật VFF để bảo vệ tính minh bạch của các giải đấu trẻ, xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh và tạo nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.