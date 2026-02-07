HLV Mano Polking quyết “lơ Tết” để tạo lịch sử châu lục?!

Thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội sẽ phải tập luyện căng xuyên Tết nguyên đán Bính Ngọ để tạo lịch sử giải châu lục, AFC Champions League 2 mùa 2025-2026.
Theo lịch đấu vòng 16 đội AFC Champions League 2 mùa 2025-2026 thì ngày 11-2 (nhằm ngày 24 tháng chạp 2025), CLB CA. Hà Nội tiếp Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy, ngày 18-2 (nhằm mồng 2 Tết Bính Ngọ), thầy trò HLV Mano Polking sang Singapore đá lượt về.
Tampines Rovers được ưu thế đá lượt về trên sân nhà vì họ nhất vòng bảng (bảng H), còn CA. Hà Nội nhì bảng E. Và như thế mồng 3 Tết, tức 19-2, thầy trò HLV Mano Polking từ Singapore trở về Hà Nội sẽ... xả trại để cầu thủ về vui tết ngắn ngủi với gia đình rồi tập trung trở lại.
Trong vòng 2 tuần, CLB CA. Hà Nội gặp Tampines Rovers 3 lần. Lần thứ nhất là tại lượt cuối Shopee Cup hôm 4-2, cả hai đội đều đưa đội hình B để dành sức và giấu bài ở sân chơi châu lục. Kết quả CA. Hà Nội đánh bại đại diện Singapore 6-1. Tuy nhiên cả hai đội đều dừng cuộc chơi.
Trọng tâm của cả hai là ở giải châu Á, cụ thể là hai trận của vòng 16 đội này.
Cận Tết và trong ngày Tết, fan bóng đá được xem hai trận đấu CA. Hà Nội - Tampines Rovers hứa hẹn rất chất lượng. Tampines Rovers đang đứng nhì trên bảng xếp hạng S-League nhưng họ vào vòng 16 đội giải châu Á bằng ngôi nhất bảng với 5 thắng, 1 hòa, trong đó đánh bại đội cực mạnh Pohang Steelers 1-0 trên sân nhà và hòa 1-1 ở Hàn Quốc.
Còn CA. Hà Nội vào vòng trong với 8 điểm, nhì bảng E. Tuy nhiên đó chỉ là thông số tham khảo.
Hai đội sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Nếu CA. Hà Nội có Leo Artur, có Alan Grafite và nhiều tuyển thủ quốc gia... thì Tampines Rovers có cựu tuyển thủ Nhật Bản Yuki Kabayashi, Faris Ramli, Dylan Fox, Talle Ndao...
Mùa giải châu lục năm ngoái, TX. Nam Định vào vòng 16 đội và gặp đối thủ quá mạnh Sanfrecce Hiroshima thua 0-7 (2 lượt trận). Mùa này CA. Hà Nội gặp Tampines Rovers là niềm hy vọng rất lớn để vào tứ kết tạo cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, Tampines Rovers không phải dạng vừa khi họ đánh bại đội mạnh Pohang Steelers ở vòng bảng. Còn trận họ thua CA.Hà Nội 1-6 ở Shopee Cup tối 4-2 tại Hàng Đẫy không nói lên được điều gì.
Những lần các đội bóng Việt Nam ăn tết xa
Năm 2016, tuyển futsal Việt Nam “tay đùm tay xách” bánh chưng, bánh tét, dưa muối sang Uzbekistan đá Asian Cup và làm nên lịch sử khi đánh bại Nhật Bản ở tứ kết để có vé đi World Cup.
Năm 2022, đội tuyển nữ bóng đá 11 người ăn tết tại Ấn Độ khi tham dự Asian Cup trong điều kiện dịch COVID-19 chưa qua. Kết quả thầy trò HLV Mai Đức Chung có vé đi World Cup 2023.
Tuyển nữ hiện nay cũng đang miệt mài tập luyện 2 buổi/ngày tại Hà Nội chuẩn bị cho Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 vào đầu tháng 3 tại Úc. Đến cuối ngày 27 tháng Chạp (âm lịch) toàn đội mới về nhà ăn Tết rồi ngày Mồng 2 phải có mặt trở lại, tức chỉ ăn tết được.... 3 ngày trọn vẹn (tháng Chạp âm lịch năm nay không có ngày 30).