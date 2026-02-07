HLV Mano Polking quyết “lơ Tết” để tạo lịch sử châu lục?! 07/02/2026 11:35

Thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội sẽ phải tập luyện căng xuyên Tết nguyên đán Bính Ngọ để tạo lịch sử giải châu lục, AFC Champions League 2 mùa 2025-2026.

Theo lịch đấu vòng 16 đội AFC Champions League 2 mùa 2025-2026 thì ngày 11-2 (nhằm ngày 24 tháng chạp 2025), CLB CA. Hà Nội tiếp Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy, ngày 18-2 (nhằm mồng 2 Tết Bính Ngọ), thầy trò HLV Mano Polking sang Singapore đá lượt về.

HLV Mano Polking quyết tiến sâu giải AFC Champions League trước mắt phải vượt qua Tampines Rovers. Ảnh: CTP

Tampines Rovers được ưu thế đá lượt về trên sân nhà vì họ nhất vòng bảng (bảng H), còn CA. Hà Nội nhì bảng E. Và như thế mồng 3 Tết, tức 19-2, thầy trò HLV Mano Polking từ Singapore trở về Hà Nội sẽ... xả trại để cầu thủ về vui tết ngắn ngủi với gia đình rồi tập trung trở lại.

Trong vòng 2 tuần, CLB CA. Hà Nội gặp Tampines Rovers 3 lần. Lần thứ nhất là tại lượt cuối Shopee Cup hôm 4-2, cả hai đội đều đưa đội hình B để dành sức và giấu bài ở sân chơi châu lục. Kết quả CA. Hà Nội đánh bại đại diện Singapore 6-1. Tuy nhiên cả hai đội đều dừng cuộc chơi.

Thủ môn Nguyễn Filip cùng đồng đội CLB CA. Hà Nội phải tiến sâu giải châu lục theo mệnh lệnh của HLV Mano Pilking. Ảnh: CTP

Trọng tâm của cả hai là ở giải châu Á, cụ thể là hai trận của vòng 16 đội này.

Cận Tết và trong ngày Tết, fan bóng đá được xem hai trận đấu CA. Hà Nội - Tampines Rovers hứa hẹn rất chất lượng. Tampines Rovers đang đứng nhì trên bảng xếp hạng S-League nhưng họ vào vòng 16 đội giải châu Á bằng ngôi nhất bảng với 5 thắng, 1 hòa, trong đó đánh bại đội cực mạnh Pohang Steelers 1-0 trên sân nhà và hòa 1-1 ở Hàn Quốc.

Còn CA. Hà Nội vào vòng trong với 8 điểm, nhì bảng E. Tuy nhiên đó chỉ là thông số tham khảo.

Hai đội sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Nếu CA. Hà Nội có Leo Artur, có Alan Grafite và nhiều tuyển thủ quốc gia... thì Tampines Rovers có cựu tuyển thủ Nhật Bản Yuki Kabayashi, Faris Ramli, Dylan Fox, Talle Ndao...

Mùa giải châu lục năm ngoái, TX. Nam Định vào vòng 16 đội và gặp đối thủ quá mạnh Sanfrecce Hiroshima thua 0-7 (2 lượt trận). Mùa này CA. Hà Nội gặp Tampines Rovers là niềm hy vọng rất lớn để vào tứ kết tạo cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, Tampines Rovers không phải dạng vừa khi họ đánh bại đội mạnh Pohang Steelers ở vòng bảng. Còn trận họ thua CA.Hà Nội 1-6 ở Shopee Cup tối 4-2 tại Hàng Đẫy không nói lên được điều gì.