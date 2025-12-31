Jordan ư, HLV Hàn Quốc đâu có ngán!? 31/12/2025 14:25

(PLO)- Các HLV Hàn Quốc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam chạm trán với Jordan có sự đột biến và bất ngờ.

U-23 Jordan là đối thủ đầu tiên tại bảng A giải U-23 châu Á của U-23 Việt Nam, cuộc chạm trán này diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6-1-2026. Bóng đá Việt Nam khi đối đầu với Jordan có một lịch sử rất thú vị. HLV Hàn Quốc đâu có ngán ngại.

Năm 2017, tuyển Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đá vòng loại Asian Cup 2019, lần đó Jordan thắng Việt Nam 1-0 trên sân Thống Nhất. Sau đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức và chờ sự tiếp quản từ HLV Park Hang-seo. Trong thời gian chờ tiếp quản, VFF trao chức HLV tạm quyền cho ông Mai Đức Chung. Tuyển Việt Nam sang Campuchia đá tiếp vòng loại Asian Cup 2019 và thắng khó Campuchia 2-1. Sau đó HLV Park Hang-seo đến Việt Nam và tiếp quản đội tuyển quốc gia lẫn U-23.

Tuyển Việt Nam từng khiến tuyển Jordan suy sụp sau loạt luân lưu tại vòng 16 đội, Asian Cup 2019. Ảnh: TTXVN

Thời điểm này cuối năm 2017, vòng loại Asian Cup 2019 nghỉ quãng dài, HLV Park Hang-seo dẫn đội U-23 Việt Nam đá giải giao hữu giải M-150 tại Buriram, Thái Lan và U-23 Việt Nam về hạng 3 khi thắng U-23 Thái Lan 2-1. Sang đầu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sang Thường Châu, Trung Quốc làm nên kỳ tích vào chung kết U-23 châu Á.

Trở về Việt Nam, HLV Park Hang-seo tiếp quản đội tuyển, ông xây dựng lối chơi mới và sau đó sang Jordan đá lượt về với kết quả hòa 1-1...

U-23 Jordan (trắng) nhất bảng vòng loại, tương đồng U-23 Việt Nam. Ảnh:AFC

Việt Nam góp mặt tại Asian Cup 2019 tại UAE và ở vòng 16 đội, Việt Nam và Jordan lại gặp nhau. Qua 120 phút hai đội hòa nhau 1-1, bước vào loạt luân lưu, Việt Nam đánh bại Jordan 4-2 vào tứ kết và thua Nhật Bản 0-1 từ chấm 11m do Ritsu Doan ghi ở tứ kết.

Có thể thấy là tuyển Việt Nam khi có thầy Hàn dẫn dắt thường có kết quả tốt trước Jordan. Tuy nhiên tuyển Jordan nay đã khác nhiều vì họ quyết tâm làm bóng đá. Jordan có vé dự World Cup 2026, tại bán kết Asian Cup 2023, họ đánh bại Hàn Quốc, trước đó tại tứ kết thắng Iraq 3-2. Tại Arab World Cup kết thúc nửa tháng trước, Jordan vào chung kết và thua Morocco 1-2.

Còn với U-23 Jordan thì sao? Sòng phẳng mà nói cơ hội chia đều, U-23 Jordan không quá mạnh như cách tiến bộ nhanh của đội tuyển quốc gia. U-23 Việt Nam vẫn có rất nhiều cơ hội đánh bại Jordan.

Cách dùng người của HLV Kim Sang-sik là rất tinh tế. Còn nhớ trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 khi Malaysia dùng hầu như đội hình tây, trong đó có 7 nhập tịch lậu. HLV Kim Sang-sik đưa tiền đạo cực nhỏ con là Châu Ngọc Quang, chính cầu thủ này đã làm khó hàng phòng ngự Malaysia cao to, đến độ Quang liên tục bị các cầu thủ Malaysia đá rát, đá đau...

So sánh vậy để thấy rằng, U-23 Jordan rất cao to, U-23 Việt Nam sẽ rất thua thiệt về hình thể, nhưng HLV Kim Sang-sik có cách để tạo ra thế trận không thua thiệt đồng thời phát huy thế mạnh của mình.

Các cấp độ đội tuyển thời HLV Kim Sang-sik đều cho thấy mỗi đối thủ khác nhau, ông bày ra thế trận khác nhau để qua đó không bị thua thiệt, rất giống với HLV Park Hang-seo trước đây.

Tuyển Jordan tiến bộ nhanh, nhưng với U-23 Jordan thì chưa chắc. U-23 Jordan cũng dễ “ôm hận” trước nhà vô địch Đông Nam Á.