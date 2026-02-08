Tuyển Việt Nam đã sang Thẩm Quyến, Philippines có 4 giai đoạn săn vé World Cup 08/02/2026 12:22

(PLO)-Tuyển Việt Nam đã đến Thẩm Quyến trong chuỗi chuẩn bị chinh phục tấm vé World Cup 2027 nữ, tương tự Philippines chuẩn bị ra sao?

Hai đại diện bóng đá nữ Đông Nam Á góp mặt ở VCK Asian Cup 2026 tại Úc từ đầu tháng 3. Tuyển Việt Nam đã có mặt tại Thẩm Quyến tập huấn, còn tuyển nữ Philippines tập chay tại Manila sau đó sang Úc sớm... siết.

Sáng 7-2, thầy trò HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Thẩm Quyến, Trung Quốc để tập huấn, chuẩn bị cho việc săn tấm vé World Cup thứ nhì liên tiếp - World Cup 2027 tại Brazil. FIFA phân chia quota cho châu Á được 6 suất và hai “nửa suất”.

Sáng 7-2, tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Thẩm Quyến. Ảnh: VFF

Quyết tâm rất cao của tuyển nữ Việt Nam là đã thấy rõ, bởi sân chơi Asian Cup hay World Cup đều là những mục tiêu cuối cùng của bóng đá, sau đó mới nghĩ về thành tích ở những giải lớn này.

Tết Bính Ngọ này, thầy trò HLV Mai Đức Chung nghỉ chỉ được 3 ngày rồi lại tập trung. Cuối ngày 27 tháng chạp, toàn đội xả trại rồi mồng 2 tết Bính Ngọ tập trung tiếp tục chuẩn bị giai đoạn cuối.

HLV Mai Đức Chung và toàn đội đã xác định là phải tìm bằng được tấm vé World Cup 2027. Thời gian qua, tuyển nữ Việt Nam tập rất nặng (2 buổi/ngày) trước khi bay sang Thẩm Quyến. Trong khi đó, tuyển Philippines cũng quyết liệt với tấm vé World Cup thứ nhì liên tiếp sau lần thứ nhất... như tuyển Việt Nam là góp mặt ở World Cup 2023.

...Và buổi chiều cùng ngày đội ra sân tập ngay. Ảnh: VFF

HLV Mark Torcaso (người Úc) quyết tâm không thua kém người tiền nhiệm đồng hương Alen Milijic đưa Philippines dự World Cup 2023. Chiến lược gia 44 tuổi này cũng là trợ lý thời HLV Milijic làm thuyền trưởng tuyển Philippines.

Tuyển nữ Philippines có 4 giai đoạn tập trung cho chiến dịch săn vé World Cup 2027. Giai đoạn 1, từ ngày 1 đến ngày 5-1 (tại Trung tâm Rizal Memorial - đã hoàn tất). Giai đoạn 2 từ ngày 6 đến 15-2 (tại trung tâm Rizal Memorial), giai đoạn 3 từ ngày 17 đến 22-3 tại đảo Balesin, tỉnh Quezon và giai đoạn cuối là... đến Perth, Úc sớm từ ngày 24 đến 28-3 để đá giao hữu và rà soát lần cuối rồi bước vào giải (khai mạc ngày 1-3).

Còn tuyển Philippines tự tin sức trẻ qua AFF Cup 2025 và SEA Games 33 sẽ giúp đội săn vé World Cup 2027 thành công. Ảnh: CTP

HLV Torcaso cũng nói rằng, việc Philippines vô địch SEA Games 33, trong đó đánh bại tuyển Việt Nam là niềm cảm hứng, tuy nhiên Asian Cup đội phải nỗ lực tột độ. Việc trong năm 2025 Philippines tham dự AFF Cup (tại Việt Nam) và SEA Games 33 là sân chơi rất bổ ích và cầu thủ trẻ trưởng thành rất rõ qua tấm HCV SEA Games 33.

Do AFF Cup không phải lịch FIFA nên ông Torcaso đưa cầu thủ trẻ vào và họ đã trưởng thành rất nhanh, họ là hạt nhân cho đội tuyển nữ Philippines cùng đàn chị chinh phục thành công tấm vé World Cup 2027.