Đánh bại “2 bà chị” tuyển Việt Nam và Thái Lan, Philippines vô địch được không? 16/12/2025 16:52

Philippines, đối thủ tái đấu với tuyển Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 sau một lần đụng độ nhau tại vòng bảng.

Bước vào trận chung kết, các cô gái Philippines đã lần lượt đánh bại Việt Nam rồi hạ luôn “bà chị” Thái Lan ở bán kết trong loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1.

Vậy là tuyển Philipines đã lần lượt đánh bại cả "2 bà chị", là tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhưng liệu có làm nên lịch sử vào tối 17-12 không?

Tuyển Philippines ăn mừng sau khi đánh bại tuyển Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu. Ảnh: PS.

Philippines vào đến chung kết đã là cột mốc lịch sử rồi, đặc biệt còn thắng cả hai đội bóng lớn nhất của SEA Games khi thâu tóm hầu hết huy chương vàng.

Thành tích này khiến người hâm mộ nhớ lại hồi AFF Cup 2022, bóng đá nữ Philippines lần đầu lên ngôi Đông Nam Á bằng việc vượt qua vòng bảng rồi thắng Việt Nam 4-0 ở bán kết và thắng luôn Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Lần đó, các cô gái Việt Nam tập huấn tại Đức và bay về thẳng Manila đá giải sau đó chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022 (tại Ấn Độ) cũng là vòng loại World Cup 2023 mà thầy trò HLV Mai Đức Chung làm nên lịch khi có suất dự cúp thế giới.

Thủ môn Kim Thanh không thể cản phá cú dứt điểm của Jael Marie Guy cuối trận và thua 0-1. Ảnh: CTP.

Tính đến trước trận chung kết này, bóng đá nữ Việt Nam từng 8 lần lên ngôi SEA Games, Thái Lan có 5 lần, còn Philippines chưa có lần nào. Tuy nhiên, trên đường vào chung kết, Philippines xuất thần qua mặt cả hai đối thủ lớn.

Lại nhớ cuộc chạm trán gần nhất, thầy trò Mai Đức Chung đều thua Philippines. Nhưng cũng cần biết thêm, ông Chung là “vua tái đấu”. Những lần lên ngôi SEA Games đã chứng kiến nhiều lần Việt Nam thua Thái Lan hay thậm chí thua Philippines ở vòng bảng nhưng vào chung kết tái đấu thì qua mặt họ.

Khu vực kỹ thuật bên kia cũng rất đáng gờm. HLV Mark Torcaso (người Úc) trước khi dẫn dắt tuyển Philippines, từng là trợ lý của HLV Milicic, người giúp đội bóng này có vé đi World Cup 2023. Nhóm HLV người Úc này dẫn dắt tuyển Philippines từ đầu năm 2022.

Philippines có lối chơi của một đội bóng nữ châu Âu, rất mạnh mẽ, chịu va đập mạnh và thực dụng. Những lợi thế về chiều cao, cân nặng, sức mạnh và sức bền này sẽ được HLV Mark Torcaso lại tận dụng nhằm tạo ưu thế để tái đấu với Việt Nam.

Ở trận thắng Việt Nam 1-0 tại vòng bảng, Philippines đã chơi áp sát nhanh, lên bóng ít chạm đã gây nhiều khó khăn cho các học trò HLV Mai Đức Chung và cuối trận thì họ trừng phạt bằng bàn thắng đẳng cấp của Jael Marie Guy.

Chắc chắn ông Chung đã nhìn ra những điểm mạnh của Philippines và giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam nối dài kỷ lục ở lần thứ 5 liên tiếp giành vàng SEA Games.