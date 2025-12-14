Bán kết 1 bóng đá nữ SEA Games 33: “Goodbye Indonesia!”, tuyển Việt Nam vào chung kết đây 14/12/2025 18:05

(PLO)- Tuyển Việt Nam nói lời "Goodbye Indonesia" để vào chung kết SEA Games với mục tiêu giành huy chương vàng lần thứ 5 liên tiếp.

Những tấm biển nhỏ fan Việt Nam mang vào sân vận động ĐH Chonburi để cổ vũ đội nhà tuyển Việt Nam bằng dòng chữ có chút khiêu khích dễ thương “Goodbye Indonesia".

Và thật vậy, tuyển Indonesia với nhà cầm quân Nhật Bản Akira lại dựa khung sườn mạnh mẽ đến từ cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch và chỉ hoàn thành yếu tố không vỡ trận mà thôi. Họ không thể gây bất ngờ.

Đội trưởng Hải Yến của tuyển nữ Việt Nam chơi xuất sắc và có cú đúp trong chiến thắng "5 sao" và giành vé đầu tiên vào chung kết: Ảnh: CTP.

Và “chất Samurai” trên băng ghế chỉ đạo cũng như “cơn lốc cam” dưới sân cũng chỉ gây chút khó khăn cho Việt Nam mà thôi, không thể ngăn các học trò HLV Mai Đức Chung vào chung kết.

Và như thế, biểu ngữ “Goodbye Indonesia”, lời chào từ biệt tuyển Indonesia chẳng có gì đáng tức giận, hay gây sốc gì cả.

Chiến lược gia Nhật Bản biết được sức mạnh của nhà đương kim vô địch SEA Games và ngay đầu trận ông chơi chiến thuật “đổ bê tông” trước cầu môn Iris Joska.

Ngân Thị Vạn Sự vẫn rất xông xáo, siêng năng như một con ong thợ. Ảnh: CTP

Trong sự phòng ngự dày đặc ấy, tuyển nữ Việt Nam vẫn có rất nhiều cơ hội dành cho Bích Thùy, Hải Yến bằng những pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, có lẽ những đôi chân tuyển Việt Nam vẫn có chút căng cơ vì tính quan trọng của trận bán kết nên có phần vội vã, chưa chỉn chu cùng hậu Indonesia áp sát rất nhanh.

Những nỗ lực tột độ của Indonesia ngăn cản được những bàn thua, nhưng nó cũng báo hiệu một trận đấu quá khó khăn. Phút 27, Việt Nam được hưởng phạt đền khi trung vệ Gea Yumanda té ngã rồi “choàng” cả 2 tay vào chạm bóng.

Trên chấm 11m, Bích Thùy thắng Joska bằng cú sút chìm rất mạnh. Đây là bàn thắng giải tỏa tâm lý hơi căng của tuyển nữ Việt Nam khi cơ hội có nhiều nhưng không thể ghi bàn trước đó.

Hiệp 2, đội trưởng Hải Yến có cú đúp vào các phút 49 và 58, rồi Bích Thùy cũng hoàn thành cú đúp phút 81. Sau đó Huỳnh Như (vào sân giữa hiệp 2) chốt sổ trận đấu 5-0 ở phút 86 để tuyển Việt Nam thắng 5-0 và nói lời “Goodbye Indonesia” để vào chung kết.

Tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch đã có một chiến thắng để chơi trận cuối cùng SEA Games 33 mà không quá mất sức.

Trận bán kết 2, tuyển nữ Thái Lan - Philippines rất đáng xem lúc 18 giờ 30 ngày 14-12.