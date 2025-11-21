Tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục SEA Games 21/11/2025 12:21

(PLO)- Đội đội tuyển nữ Việt Nam hiện nắm giữ thành tích ấn tượng với 8 lần giành huy chương vàng SEA Games, trong đó gồm chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp và đang rất khao khát nối dài kỷ lục.

Hướng đến mục tiêu hoàn thiện lực lượng và chiến thuật trước khi bước vào SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 21-11 đến ngày 30-11. Danh sách tập trung lần này có sự điều chỉnh so với thông báo trước đó, sau khi ban huấn luyện đánh giá năng lực và tình hình chấn thương của các cầu thủ trong suốt một tháng rèn luyện tại Việt Trì.

Hoàn chỉnh đội hình cho chuyến tập huấn Nhật Bản

Sau khi loại 5 cầu thủ bị chấn thương hoặc chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam bổ sung những gương mặt ưu tú của bóng đá nữ TP.HCM. Theo đó, sau khi CLB nữ TP.HCM hoàn thành vòng bảng A giải CLB nữ châu Á và xuất sắc giành quyền vào tứ kết, sáu cầu thủ của đội bóng này được HLV Mai Đức Chung bổ sung, gồm Quách Thu Em, Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Kim Yên và thủ môn Kim Thanh.

Hai trợ lý Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Kim Hồng cũng được điều động tăng cường cho ban huấn luyện nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác chuẩn bị chuyên môn. Theo kế hoạch, hai nhóm của tuyển nữ Việt Nam xuất phát từ Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ gặp nhau tại sân bay Nagoya (Nhật Bản).

Các cô gái Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng ở Nhật Bản. Ảnh: CCT.

Trong suốt 10 ngày đóng quân tại Nagoya, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tham gia ba trận giao hữu với các đội bóng thuộc hệ thống các trường đại học trong khu vực. Đây là dịp để ban huấn luyện kiểm tra cường độ vận động, khả năng kết hợp nhóm, tốc độ chuyển trạng thái và mức độ thích ứng chiến thuật của từng vị trí trên sân. Những trận đấu thử này là bước đệm quan trọng nhằm đánh giá chất lượng đội hình trước khi chốt danh sách cuối cùng dự SEA Games.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở lại TP.HCM vào ngày 30-11 và tập trung thêm hai ngày để làm quen với điều kiện khí hậu trong khu vực Đông Nam Á sau thời gian tập luyện tại Nhật Bản. Đến ngày 2-12, toàn đội sẽ di chuyển sang Chonburi (Thái Lan), địa điểm tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Tại mùa SEA Games lần này, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B, được đánh giá là bảng đấu đầy thử thách. Malaysia và Myanmar đều là những đối thủ duy trì ổn định đội hình và thường thi đấu rất kỷ luật ở đấu trường khu vực, trong khi Philippines sở hữu lực lượng dày dạn với nhiều cầu thủ gốc nước ngoài. Trong lúc tuyển nữ Việt Nam đang trong chu kỳ chuyển giao, với nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội, thầy trò HLV Mai Đức Chung càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để duy trì sức mạnh vốn có.

Những bóng hồng miệt mài trên sân tập. Ảnh: CCT.

Nối dài kỷ lục SEA Games

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Để hoàn thành mục tiêu đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần và kỹ, chiến thuật. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản là một phần quan trọng trong kế hoạch giúp đội nâng cao nền tảng thể lực và tăng khả năng cọ xát với môi trường bóng đá có trình độ cao.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm giữ kỷ lục 8 lần giành huy chương vàng SEA Games, bao gồm 4 chức vô địch liên tiếp. Ông bày tỏ sự tin tưởng bóng đá nữ Việt Nam, vốn đã mang lại nhiều kỳ tích cho thể thao nước nhà, sẽ tiếp tục tạo thêm dấu ấn mới tại kỳ SEA Games sắp tới. Theo ông, khi thi đấu quyết tâm và mang tinh thần Việt Nam, các cầu thủ hoàn toàn có thể vượt qua áp lực để giành kết quả tốt nhất.

HLV Mai Đức Chung ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của các học trò trong giai đoạn vừa qua. Theo ông, thái độ tập luyện nghiêm túc của toàn đội là yếu tố quyết định để hướng đến thành tích tốt tại SEA Games. Về mặt chuyên môn, ông Chung nhìn nhận toàn đội có nhiều tiến bộ trong các bài tập thể lực và chiến thuật, đặc biệt là khả năng phối hợp nhóm và giữ cự ly đội hình.

HLV Mai Đức Chung giữ mục tiêu vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, ông Chung cũng thẳng thắn nhìn nhận các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần cải thiện như khả năng chuyền bóng chính xác, tốc độ di chuyển không bóng và khả năng giao tiếp trên sân. Với tính chất cạnh tranh quyết liệt của cuộc chơi lớn Đông Nam Á, ông yêu cầu đội phải hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trong từng buổi tập.

HLV Mai Đức Chung kỳ vọng chuyến tập huấn ở Nhật Bản sẽ giúp các học trò trưởng thành nhanh hơn khi được rèn luyện cùng các đàn chị trong môi trường cường độ cao. Với nhóm cầu thủ nữ TP.HCM vừa trở về sau Cúp C1 châu Á cấp CLB, ông mong mỏi họ sớm bắt nhịp lại với đội tuyển và mang tới những hiệu ứng tích cực.

Thủ quân Hải Yến và đồng đội khao khát kéo dài kỷ lục ở SEA Games. Ảnh: CCT.

Ông thầy kỳ cựu 75 tuổi cũng nhắn nhủ đội tuyển nữ Việt Nam thời gian qua có nhiều cơ hội thi đấu với nhiều đối thủ tầm cỡ như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha hay gần đây là đội trẻ nữ Úc tại giải Đông Nam Á. Dù còn hạn chế về thể hình và thể lực so với các đội châu Âu và châu Úc, nhưng tinh thần thi đấu bền bỉ và sự quyết tâm luôn là thế mạnh giúp các cầu thủ Việt Nam đứng vững.

Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gia tăng các bài tập mang tính đối kháng và chiến thuật để nâng cao sức mạnh thi đấu áp sát để hoàn thành nhiệm vụ giành vàng SEA Games 33.