Nguyễn Xuân Son xuất sắc nhất, HLV Kim Sang-sik nói thẳng về tuyển Việt Nam 20/11/2025 10:38

(PLO)- Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 đã khép lại năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang-sik, với sự trở lại của cầu thủ xuất sắc nhất trận Nguyễn Xuân Son.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu tối thượng mà ông đặt ra cho các học trò là ghi bàn và mang về trọn vẹn 3 điểm, qua đó duy trì đà cạnh tranh và củng cố sự tự tin cho toàn đội trong hành trình phía trước ở vòng loại Asian Cup 2027.

Hai pha lập công của Xuân Son trên chấm phạt đền và cú sút chuẩn xác của Tuấn Hải đã giúp đoàn quân áo đỏ rời sân với chiến thắng thuyết phục. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ thiên về tấn công 4-3-3, chủ trương kiểm soát bóng và gây sức ép mạnh mẽ ngay từ đầu. Trong suốt 45 phút đầu tiên, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Tuy nhiên, hàng phòng ngự dày đặc và kỷ luật của tuyển Lào khiến các chân sút Việt Nam liên tục gặp bế tắc, không thể tìm đường xuyên thủng khung thành.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tiến hành loạt điều chỉnh quan trọng khi tung Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng và Hải Long vào sân thay cho Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh và Văn Vĩ. Tiền vệ Hoàng Đức được kéo thấp hơn để đóng vai trò điều phối, kiến thiết lối chơi. Những thay đổi này ngay lập tức mang lại hiệu quả khi tốc độ và tính sáng tạo trong các pha tấn công của tuyển Việt Nam được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là các tình huống leo biên đầy tốc độ của Tuấn Hải.

Tuấn Hải có một trận cầu tốt trên đất Lào. Ảnh: CCT.

Một trong những cơ hội đáng tiếc nhất đến ở phút 59 khi Hoàng Đức thực hiện đường chuyền thông minh để Xuân Son bật nhả, đặt Tuấn Hải vào tư thế thuận lợi. Thế nhưng cú dứt điểm uy lực của tiền đạo Hà Nội lại đưa bóng tìm đến xà ngang.

Sự gia tăng nhịp độ tấn công khiến hàng thủ Lào bắt đầu rối loạn. Đến phút 67, sau tình huống căng ngang của Tuấn Hải buộc hậu vệ Phetdavanh Somsanid dùng tay cản bóng trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Son thực hiện cú sút lạnh lùng mở tỷ số, và phong độ nổi bật giúp anh được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

HLV Kim Sang-sik đã gửi lời cảm ơn đến toàn đội và người hâm mộ vì đã luôn đồng hành trong một năm đầy thử thách. Ông dành lời khen cho tuyển Lào, đội bóng mà theo ông đã phòng ngự rất kiên cường, gây không ít khó khăn cho kế hoạch tấn công của đội khách Việt Nam. Giải thích về sự bế tắc trong hiệp một, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đã thử nghiệm cách vận hành mới nhằm tăng tốc độ triển khai bóng và khả năng gây sức ép.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Ảnh: VFF.

“Chúng tôi muốn thử một phương pháp tiếp cận khác, khi đồng thời sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải để gia tăng tính sáng tạo. Tuy nhiên, hiệu quả chưa đạt mức như mong muốn. Giữa lý thuyết và thực tế vẫn có khoảng cách mà đội cần thời gian để thu hẹp”, ông Kim chia sẻ.

Nhìn nhận về đối thủ, ông thừa nhận tuyển Lào đã thể hiện tinh thần thi đấu rất cao, tổ chức đội hình chặt chẽ hơn so với dự đoán. Ông nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh để thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Về phía cá nhân, tiền vệ Nguyễn Xuân Son, tác giả của bàn mở tỉ số và cũng là nhân tố tạo nên bước ngoặt của trận đấu, bày tỏ niềm xúc động khi đánh dấu sự trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương. Anh cho biết đội tuyển đã không nhập cuộc tốt như kỳ vọng nhưng tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm đã giúp cả đội vượt qua khó khăn và giành chiến thắng.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Xuân Son. Ảnh: CCT.

Đối với Xuân Son, được ghi bàn trở lại là khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ, là kết quả của nỗ lực bản thân cùng sự hỗ trợ từ ban huấn luyện, đồng đội và sự cổ vũ của người hâm mộ. Chia sẻ thêm về quyết định thực hiện quả phạt đền, Xuân Son tiết lộ rằng Hoàng Đức và Quang Hải đã chủ động nhường cơ hội cho anh như một cách khích lệ tinh thần sau thời gian dài hồi phục. “Đó là một cử chỉ rất đáng trân trọng. Tôi thật sự biết ơn vì sự tin tưởng ấy”, anh nói.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027 và hướng sự chuẩn bị đến cuộc đối đầu quyết định với Malaysia vào tháng 3-2026. Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 5 trận toàn thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp sau và kém hơn 3 điểm, trong lúc hai đội Lào, Nepal đã chắc chắn dừng cuộc chơi.