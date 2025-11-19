Đội tuyển Malaysia toàn thắng vẫn sống trong sợ hãi 19/11/2025 12:35

(PLO)- Tiếp tục hành trình ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia đã vượt qua Nepal với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận đấu áp chót của bảng F diễn ra tại sân Bukit Jalil nhưng số phận của họ lại đang nằm trong tay FIFA.

Dù giành thêm 3 điểm quan trọng, chiến thắng của đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị che mờ bởi những rắc rối pháp lý mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt. AFC đang xem xét khả năng áp dụng các biện pháp kỷ luật sau khi xuất hiện cáo buộc FAM vi phạm quy định đăng ký cầu thủ, liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch từng bị FIFA xử phạt trước đó.

Thành tích bất bại của đội tuyển Malaysia

Bất chấp sự bất ổn ngoài sân cỏ, đội tuyển Malaysia đã khép lại năm thi đấu 2025 với thành tích bất bại, điều mà bóng đá Malaysia hiếm khi đạt được. Tuy nhiên, không khí trận thắng Nepal vẫn bị ảnh hưởng khi một nhóm cổ động viên giương biểu ngữ chế giễu FAM ở phút 75, phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của một bộ phận người hâm mộ đối với cách điều hành của liên đoàn.

Ở trên sân, chủ nhà Malaysia nhập cuộc tương đối chậm rãi sau sự cố chấn thương của Arif Aiman Hanapi. Ngôi sao chạy cánh buộc phải rời sân chỉ 8 phút sau khi trận đấu bắt đầu, nhường chỗ cho Faisal Hakim. Việc mất đi cầu thủ có khả năng tạo đột biến khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ Nepal vốn chơi rất kín kẽ. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những pha phối hợp ở phần cuối sân lại thiếu hiệu quả, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Lần thứ hai ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia vượt qua Nepal. Ảnh: CCT.

Sau giờ nghỉ, đội chủ sân Bukit Jalil buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu. Nỗ lực ấy sớm được đền đáp khi Faisal (vào sân thay Arif) ghi bàn mở tỉ số ở phút 55 sau một pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm. Bàn thắng giúp Malaysia chơi tự tin hơn, trong khi Nepal phải lùi sâu phòng ngự nhằm tránh nhận thêm bàn thua. Đội khách gần như không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào và chỉ tập trung vào việc ngăn chặn các tình huống hãm thành của đối phương.

Kịch tính chỉ thực sự tăng lên ở cuối trận. Phút 90, Laken Libu của Nepal bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi trong vòng cấm. Đội tuyển Malaysia ngay lập tức được trao cơ hội từ chấm phạt đền để nhân đôi cách biệt, nhưng pha dứt điểm của Paulo Josue lại bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của toàn đội.

Chiến thắng dù tối thiểu nhưng đủ cho Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng F với 15 điểm. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Việt Nam đứng thứ hai với 9 điểm sau bốn lượt trận và sắp chạm trán Lào tại Viêng Chăn vào ngày 19-11. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào ngày 31-3 năm sau, sẽ quyết định ngôi nhất bảng.

Malaysia vẫn giữ ngôi đầu bảng F sau 5 trận toàn thắng nhưng họ không chắc có giành vé duy nhất chơi vòng chung kết Asian Cup 2027 hay không. Ảnh: CCT.

FAM thừa nhận có chỉnh sửa hồ sơ

Trong khi đội tuyển Malaysia tập trung cho phần còn lại của chiến dịch, FAM lại phải xử lý cuộc khủng hoảng liên quan đến cáo buộc chỉnh sửa giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch. FIFA tiết lộ rằng chính FAM đã thừa nhận một số nhân viên thuộc ban thư ký đã tự ý “điều chỉnh hành chính” đối với giấy khai sinh nước ngoài của các cầu thủ. Việc chỉnh sửa được cho là nhằm hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện trong lúc chờ cơ quan chức năng Malaysia xác thực chính thức.

Theo FIFA, FAM khẳng định các điều chỉnh này được thực hiện mà không có sự chấp thuận của ban điều hành hay Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman. Cũng theo FAM, bảy cầu thủ bị liên quan hoàn toàn không biết về việc các giấy tờ của họ bị chỉnh sửa. Những thông tin này được nêu rõ trong phán quyết bằng văn bản, trong đó FIFA giữ nguyên mức phạt đã ban hành.

Bản quyết định cũng trích dẫn lời khai của Noor Azman, người hiện đang bị đình chỉ. Ông cho biết ban quản lý FAM đã xử lý lại một số bản sao giấy khai sinh và tài liệu kèm theo để hoàn thiện bộ hồ sơ đủ điều kiện, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung trong các tài liệu do các đại lý cung cấp. Ông khẳng định hành động này thuần túy mang tính hành chính chứ không phải nhằm thay thế bản sao có chứng thực hay né tránh quy trình xác minh chính thức.

FIFA tiếp tục bác kháng cáo của FAM vì gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch. Ảnh: TNST.

Phía FAM lập luận rằng Điều 22 trong bộ luật kỷ luật của FIFA – điều khoản quy định về hành vi làm giả và gian lận – có thể được diễn giải linh hoạt, và không mặc định rằng liên đoàn phải chịu trách nhiệm tập thể trong trường hợp này. FAM cho rằng việc chỉnh sửa giấy tờ là hành động riêng biệt, không được ủy quyền và không nhằm phục vụ cho bất kỳ kế hoạch hay chủ trương nào của tổ chức.

FIFA, trong phán quyết, nhắc lại rằng FAM đã khẳng định không hề có “âm mưu có hệ thống” để tạo dựng nguồn gốc không hợp pháp hay lách luật về điều kiện thi đấu. Liên đoàn Malaysia cũng nhấn mạnh họ đã hợp tác đầy đủ với FIFA và các cơ quan chức năng trong nước, tự nguyện cung cấp các tài liệu kiểm tra và phối hợp với điều tra viên. Theo lập luận của FAM, những hành động này phản ánh sự minh bạch chứ không phải chủ đích che giấu.

Bóng đá Malaysia đối diện cơn khủng hoảng sâu rộng. Ảnh: CCT.

Tuy vậy, FIFA vẫn giữ nguyên mức phạt công bố vào tháng 9, trong đó FAM phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ. Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 2.000 franc mỗi người và cấm thi đấu 12 tháng. FIFA cho biết FAM đã nộp giấy tờ chứng minh ông bà của họ là người Malaysia, nhưng cuộc điều tra xác minh hồ sơ gốc lại cho thấy họ sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Đến ngày 3-11, FIFA thông báo đơn kháng cáo của FAM bị bác bỏ hoàn toàn và cảnh báo khả năng Malaysia bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi nhận đầy đủ phán quyết bằng văn bản vào ngày 18-11, FAM xác nhận sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để tiếp tục theo đuổi công lý.