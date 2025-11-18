Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM tiếp lửa cho SEA Games 33 18/11/2025 16:40

(PLO)- Ngày 18-11, Ban tổ chức Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 đã họp kiểm tra lần cuối toàn bộ tiến độ chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn diễn ra từ ngày 21-11 đến ngày 23-11-2025.

Chuỗi sự kiện lớn gồm 3 hoạt động quan trọng là Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM, Hội thảo Khoa học Võ thuật Quốc tế và Lễ Xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam trước khi lên đường dự SEA Games 33.

25 đoàn võ thuật biểu diễn tại Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM

Cuộc họp do Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân chủ trì, với sự có mặt của các đơn vị chuyên môn, hệ thống trung tâm TDTT, đại diện các liên đoàn, bộ môn võ thuật cùng nhóm phụ trách truyền thông, hậu cần và tổ chức kỹ thuật. Mục tiêu của phiên họp là nhằm rà soát chi tiết mọi khâu để đảm bảo toàn bộ chương trình diễn ra hoàn chỉnh, an toàn và thể hiện đúng tầm vóc của một sự kiện quốc tế.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế năm nay được đánh giá là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM. Theo báo cáo từ các đơn vị phụ trách, chương trình quy tụ 15 đoàn võ thuật trong nước cùng 10 đoàn quốc tế đến từ nhiều nền võ thuật nổi tiếng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Mỹ, Brazil và một số quốc gia khác.

Ban tổ chức Liên hoan nhóm họp rà soát để bảo đảm mọi thứ đã sẵn sàng.

Sân khấu chính đặt tại đường Lê Lợi (thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM) đang được triển khai gấp rút, đáp ứng các tiêu chuẩn biểu diễn chuyên nghiệp. Đây là nơi diễn ra những tiết mục quy mô lớn như trống trận, võ nhạc, các bài quyền, binh khí đặc sắc, cũng như phần trình bày kết hợp của các võ sư Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ban tổ chức yêu cầu các bộ phận tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì tiến độ và đảm bảo tất cả hạng mục hoàn thành đúng hạn trong giai đoạn nước rút.

Song song với hoạt động biểu diễn, Hội thảo Khoa học Võ thuật Quốc tế tổ chức tại Trường Đại học UEF cũng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, các nhà nghiên cứu và những người tâm huyết với sự phát triển võ học hiện đại.

Các nhóm tham luận tập trung vào bốn chủ đề chính: ứng dụng khoa học huấn luyện và tâm lý thể thao nhằm nâng cao thành tích, giảm nguy cơ chấn thương; đẩy mạnh vai trò của giáo dục võ đạo trong rèn luyện nhân cách cho thanh thiếu niên; khai thác giá trị của võ thuật trong việc phát triển văn hóa – du lịch địa phương, hình thành sản phẩm trải nghiệm đặc trưng; và nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ như AI hay dữ liệu số trong việc mô phỏng kỹ thuật, xây dựng giáo trình và nâng cao chất lượng biểu diễn.

Có nhiều đoàn võ thuật trong nước và quốc tế với những màn trình diễn đặc sắc tại Liên hoan.

Đây là hoạt động góp phần khẳng định vị thế TP.HCM như một trung tâm nghiên cứu và giao lưu học thuật uy tín trong khu vực, mở ra hướng phát triển mới cho võ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Cổ vũ đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

Điểm nhấn quan trọng trong chuỗi chương trình là Lễ Xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, dự kiến diễn ra vào sáng 21-11. Sự kiện bao gồm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức trao cờ, tuyên thệ của vận động viên cùng phần báo cáo công tác chuẩn bị của ngành Thể thao.

Không khí sôi động của Liên hoan Võ thuật Quốc tế hòa cùng tinh thần quyết tâm của Lễ Xuất quân được kỳ vọng tạo nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho gần 200 HLV và VĐV trước khi bước vào đấu trường khu vực. Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh sẽ tham dự và động viên tinh thần toàn đội.

Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình diễn ra tại phố đi bộ Lê Lợi từ ngày 21 đến 23-11.

Kết luận phiên họp, lãnh đạo Sở VH-TT đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu duy trì sự phối hợp liên tục 24/7 trong những ngày cao điểm. Tất cả hoạt động phải bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, qua đó khẳng định hình ảnh TP.HCM năng động, hội nhập và giàu bản sắc võ thuật.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 được kỳ vọng trở thành dấu ấn văn hóa – thể thao nổi bật nhất của năm, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện và sáng tạo đến bạn bè quốc tế.