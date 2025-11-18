U-22 Việt Nam phải thắng Hàn Quốc mới vô địch Panda Cup 18/11/2025 06:39

(PLO)- Vòng đấu cuối Panda Cup 2025 diễn ra ngày 18-11 rất kịch tính và khả năng U-22 Việt Nam vô địch vẫn rộng mở nếu thắng Hàn Quốc trong khi Uzbekistan cầm chân đội chủ nhà Trung Quốc.

Sau trận thua U-22 Việt Nam 0-1 trong trận mở màn, chủ nhà U-22 Trung Quốc đã tạo nên cú lột xác ngoạn mục đánh bại U-22 Hàn Quốc, ứng viên mạnh nhất tại Panda Cup 2025 để chiếm ngôi đầu bảng. Tiếc cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lại thua nhẹ U-22 Uzbekistan 0-1 nên hiện cả bốn đội cùng có 3 điểm và đều sở hữu cơ hội vô địch trước vòng đấu cuối.

Gay cấn ở trận quyết định Panda Cup

Ở lượt trận ra quân, U-22 Hàn Quốc đã đánh bại U-22 Uzbekistan 2-0 đồng thời khiến Trung Quốc chịu nhiều áp lực sau khi để thua Việt Nam. Dẫu vậy, đội chủ nhà Trung Quốc lại mang đến màn trình diễn hoàn hảo trước đối thủ mạnh nhất giải Hàn Quốc.

Với 3 điểm trong tay, U-22 Trung Quốc tạm thời vươn lên vị trí số một của Panda Cup năm nay nhờ hiệu số +1. Điều thú vị là cả bốn đội trẻ Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc đều có cùng 3 điểm sau hai lượt trận, nhưng cách biệt hiệu số bàn thắng, thua đã tạo ra sự phân chia thứ hạng rõ ràng.

Lê Viktor và đồng đội bất ngờ đánh bại chủ nhà ở trận ra quân. Ảnh: CCT.

Hiện tại, đội tuyển trẻ Việt Nam và U-22 Hàn Quốc cùng có hiệu số 0, còn Uzbekistan -1 đứng cuối bảng. Điều này cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bước vào lượt trận cuối cùng với nhiều áp lực, khi đối thủ là U-22 Hàn Quốc, đội bóng đang rất cần một chiến thắng để lấy lại danh dự sau trận thua sốc trước chủ nhà. Theo lịch thi đấu, lúc 14 giờ 30 ngày 18-11 (giờ Việt Nam), tuyển U-22 Việt Nam sẽ chạm trán U-22 Hàn Quốc và chỉ có giành chiến thắng mới vô địch, với điều kiện Trung Quốc bị cầm chân hoặc thua nhẹ.

Thực chất U-22 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu sử dụng giải đấu này như một dịp cọ xát quan trọng, phục vụ cho kế hoạch xây dựng lực lượng hướng đến SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Trong khi đó, đối thủ lớn U-22 Hàn Quốc, một thế lực hàng đầu châu lục ở mọi cấp độ, buộc phải thắng nếu muốn khẳng định vị thế và phục hồi tinh thần sau cú vấp ngã bất ngờ.

Đáng chú ý, đại diện bóng đá trẻ Việt Nam dù thua Uzbekistan vẫn để lại nhiều điểm sáng. Hàng phòng ngự chơi ổn định và chặt chẽ hơn, tinh thần thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm và duy trì sự quyết tâm xuyên suốt trận đấu. Điều quan trọng với đội bóng là tích lũy thêm kinh nghiệm khi đối đầu những đối thủ mạnh hơn về thể hình, thể lực và kỹ thuật, từ đó hoàn thiện dần lối chơi trước khi bước vào SEA Games.

Uzbekistan cũng có 3 điểm nhưng xếp cuối bảng do kém hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại. Ảnh: PDC.

U-22 Việt Nam học hỏi cho tương lai

Bên phía U-22 Hàn Quốc, trận thua Trung Quốc 0-2 đặt họ vào tình thế khó khăn, buộc phải chiến thắng để bảo toàn danh dự. Thực tế nội lực của các học trò HLV Lee Min-sung vẫn mạnh mẽ hơn các đối thủ còn lại với lối chơi bóng tốc độ cùng tính tổ chức cao. Và chính điều này sẽ mang đến cho U-22 Việt Nam một trận đấu đầy thử thách.

Nhưng ở phía đối diện, U-22 Việt Nam không dễ bị khuất phục. 8 tháng trước, cũng tại một giải giao hữu diễn ra ở Trung Quốc, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã xuất sắc cầm hòa U-22 Hàn Quốc 1-1. Kết quả này cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam có khả năng gây khó dễ nếu duy trì được sự tập trung và kỷ luật chiến thuật.

Về mặt chiến thuật, U-22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu theo hướng đề cao sự chắc chắn. Việc đối đầu một đối thủ mạnh về thể lực khiến đội cần tổ chức phòng ngự lùi sâu, giữ cự ly đội hình hợp lý, chủ động thu hồi bóng nhanh ở trung tuyến trước khi tung ra các tình huống phản công tốc độ. Khả năng chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt thông qua sự liên kết giữa đội trưởng Văn Trường cùng các vệ tinh là chìa khóa để tạo ra bất ngờ.

HLV Đinh Hồng Vinh hy vọng các học trò sẽ gây bất ngờ ở loạt đấu cuối, khi cả 4 đội cùng có cơ hội vô địch. Ảnh: CCT.

Ở chiều ngược lại, U-22 Hàn Quốc sẽ kiểm soát bóng và dồn ép ngay từ đầu, sử dụng các tình huống phối hợp ngắn và trung bình để kéo giãn hàng thủ Việt Nam. Họ thường xuyên đánh biên với tốc độ cao nhằm mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công trung lộ. Những ngôi sao trẻ của Hàn Quốc có năng lực di chuyển không bóng sắc sảo, và đây là mối đe dọa lớn mà tuyến phòng ngự Việt Nam phải rất cảnh giác.

HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn thừa nhận dù các học trò có nhiều tiến bộ, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là khả năng xử lý bóng ở các pha cuối cùng. Trong trận gặp Uzbekistan, các chân sút trẻ Việt Nam đã tạo ra vài cơ hội rõ rệt nhưng thiếu sự chính xác ở bước dứt điểm.

Hiểu Minh và tuyển trẻ Việt Nam học hỏi nhiều các đội bóng lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Đụng độ U-22 Hàn Quốc, ông Vinh cũng nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với thể trạng và chiến thuật. Mục tiêu của Việt Nam là giữ vững tổ chức đội hình, đảm bảo sự tập trung trong suốt trận đấu và tiếp tục tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ cần thêm thời gian thi đấu. HLV Đinh Hồng Vinh nhắc nhở học trò, khi gặp đối thủ vượt trội về tốc độ và thể lực, họ cần bình tĩnh, tránh mắc sai lầm cá nhân và tận dụng tối đa từng cơ hội phản công.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã từng hòa và có thể khó thắng Hàn Quốc ở thời điểm này, nhưng một cái thua nhẹ để học hỏi là không tệ, khi cả đội đang trong quá trình xây dựng lối chơi vững vàng hơn cho những mục tiêu lớn ở tương lai.